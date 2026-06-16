Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat’a yeni operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat ile bağlantılı olduğu belirtilen “usulsüz iskan” iddialarına ilişkin İstanbul merkezli üç ilde operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı’nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün hazırladığı bilirkişi raporunda yer alan tespitler üzerine çalışma başlattı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hazırladığı raporda, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği dört farklı ada ve parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu rapordan hareketle ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğunu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi'nin İmamoğlu İnşaat’a ilgili yapılar için “yapı kullanım izin belgesi” verildiğini iddia etti.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Giresun ve Bursa’daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık, toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, bir kişinin yurt dışında olması nedeniyle yakalama işleminin sürdüğünü açıkladı.

Başsavcılık: Yapı denetim firmaları önceden belirlendi

Başsavcılığın açıklamasında, Beylikdüzü’nde bazı parseller için 2015 yılında 1 metrekarelik alanlara Yapı Denetim Bilgi Formu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bu formlar üzerinden ilerleyen yıllarda yapılacak yapılar için yapı denetim firmalarının önceden belirlendiği, söz konusu kayıtların daha sonra 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak projelere aktarıldığı ileri sürüldü.

Başsavcılık, İmamoğlu İnşaat’ın bazı projelerinde görev alacak yapı denetim firmalarının bu yöntemle önceden seçildiğini, projelerde ruhsata aykırı yapılar inşa edildiğini ve yapı denetim firmalarının bu aykırılıkları görmezden geldiğini iddia etti.

Bu iddialar kapsamında “resmi belgede sahtecilik”, “imar kirliliğine neden olma” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları yöneltildi.

Projelerde “gizli emsal artışı” iddiası

Başsavcılık açıklamasında, bilirkişi raporlarına göre Beylikdüzü’ndeki bazı parsellerde 2015’te herhangi bir yapı faaliyeti olmadığı halde Yapı Denetim Bilgi Formu oluşturulduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, bu formların daha sonra ada ve parsel bilgileri değiştirilerek İmamoğlu İnşaat tarafından geliştirilen In Mari Prime, In Mari Oksijen ve In Mari Beylikdüzü projelerine aktarıldığı iddia edildi.

Teknik incelemelerde, bu yöntemle projelerde mevzuatın izin verdiği sınırların üzerinde “gizli emsal artışı” sağlandığı, bazı projelerde yaklaşık yüzde 30 oranında ilave satılabilir alan elde edildiği öne sürüldü.

Başsavcılık, bu yolla imar mevzuatında öngörülen yapılaşma sınırlarının aşıldığını ve haksız ekonomik kazanç sağlandığını iddia etti.

Belediyeye gönderilen yazılar

Açıklamada ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Beylikdüzü Belediyesi’ne yazı göndererek söz konusu yapıların ruhsata uygun olup olmadığını sorduğu belirtildi.

Başsavcılık, belediyenin bu yazılara “ruhsata aykırılık bulunmadığı” yönünde yanıt verdiğini belirtti, "Gerçeğe aykırı yanıt" dedi.

Gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanları da var

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan’ın yanı sıra belediye çalışanları, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, inşaat firması çalışanları ve yapı denetim firması temsilcilerinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ailesine ait olan İmamoğlu İnşaat'a 11 Nisan 2025’te kayyım atanmıştı.

Ayrıca inşaat alanı 500 metrekareyi geçen projelerde yapı denetim şirketini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı elektronik ortamda otomatik olarak atıyor.

(HA)