İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beylikdüzü Belediyesi ile İmamoğlu İnşaat ve bir yapı denetim firmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

16 Haziran’da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılık, 16 kişi hakkında tutuklama, 11 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanması talebiyle dosyayı sulh ceza hakimliğine gönderdi.

Hakimlik, gözaltındakilerden 12'sinin tutuklanmasına, 15'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat’a yeni operasyon

(EMK)