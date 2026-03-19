HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.03.2026 11:46 19 Mart 2026 11:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.03.2026 12:45 19 Mart 2026 12:45
Okuma Okuma:  2 dakika

Beyaz Toros'lu İBB savcısı, Adalet Bakanlığı’na genel müdür oldu

Odasındaki Beyaz Toros maketiyle gündeme gelen ve İBB iddianamesini hazırlayan savcılar arasındaki Cahit Cihad Sarı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne atandı. Muhittin Böcek iddianamesini hazırlayan savcı Yakup Ali Kahveci de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başsavcıvekilliği’ne getirildi.

BİA Haber Merkezi

Beyaz Toros'lu İBB savcısı, Adalet Bakanlığı'na genel müdür oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdarisi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı’ndaki bazı pozisyonlara yeni atamalar yaptı. Ayrıca beş üniversitenin rektörünü ve dört ülkenin büyükelçisini değiştirdi.

Karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Erdoğan, Adalet Bakanlığına görev yapan 10 ismi görevden aldı, yerine 11 atama yaptı. Atamalar arasında da dikkat çeken isimler yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesini hazırlayan altı savcıdan biri olan ve odasındaki Beyaz Toros maketiyle gündeme gelen Cahit Cihad Sarı, Adalet Bakanlığı'na Personel Genel Müdürü yapıldı. Sarı hakim ve savcı mülakatları yapacak.

Ayrıca Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne Hazım Aslancı getirilirken, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevine Çelebi Yılmaz atandı. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne ise Erdinç Avşar getirildi. 

Öte yandan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), geçen hafta Yargıtay’a sekiz üye seçilmesinin ardından beklenen kısa kararnamesini yayımladı. Kararname ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki iddianameyi hazırlayan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başsavcıvekilliği’ne atanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iftar programında tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek için yapılan 'özgürlük' duasına eşlik eden Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı ise tenzil-i rütbe ile Antalya BAM'a düz savcı olarak gönderildi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Cahit Cihad Sarı muhittin böcek
