CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir soruşturma daha açıldı

Akın Gürlek’in başında olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yeni bir soruşturma başlattı.

Savcılık, Özel’in Silivri'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle yargılandığı dava sonrasında yaptığı basın açıklamasında Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik kullandığı ifadeleri suçlama konusu yaptı.

"Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlamasıyla soruşturma açtı.

Savcılık yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 16 Temmuz tarihinde ilimiz Silivri içerisinde yapmış olduğu basın açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

Açıklamada, Özel'in söylemlerinden sonra Cumhuriyet savcısını hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik ayrıca soruşturma başlatıldığı da duyuruldu.

Özel, Savcı Cahit Cihad Sarı hakkında ne dedi?

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun 1 yıl 7 ay hapisle cezalandırıldığı davanın değerlendirmesini yaptığı açıklamada sözü İBB operasyonlarında görevli olduğunu söylediği Cahit Cihad Sarı'ya getirdi. Ancak isim kullanmadı. Savcının İBB operasyonlarında tutuklanan kişiler üzerinde baskı uyguladığını söyledi.

Özel, "saçını toplayıp aklını başına toplamayan biri" diye bahsettiği savcıya "Küstah herif. Beyaz Toros'u koymuş oraya, sen kimi tehdit ediyorsun! Onun malına çök, bunun malına çök! Ne diye yetiştirdiler sizi? Ne yapıyorsun sen? Ne diye herkesin anasının, babasının emeğiyle kurulmuş 60 yıllık şirketlere pat diye çöküyorsun. Kul hakkı yemiyor musun, nasıl vereceksin hesabını?" dedi.

Özel'in konuşması şu şekildeydi:

"Ne diyordu sayın Erdoğan daha evveli gün; ‘Beyaz Toroslar bu Kürt meselesini PKK’nın güçlenmesini sağladı.’ Senin masanın üstündeki beyaz torosu bilmeyen mi var! Bir sürecin içindeyiz. Erdoğan bir süreç götürüyor, Devlet Bey terörsüz Türkiye diyor DEM’in yaptıklarını kıymetlendiriyor. O beyaz Toroslar bugün görüşmeleri yapan heyetteki kişilerin eşlerini alıp geri getirmeyen beyaz Toroslar, sen kime neyi gösteriyorsun masaya beyaz Toros koyarak.

Ey kimlere savcılık yaptırıyoruz arkadaşlar kimlere! Kimlere ne işler yaptırıyorsunuz! Bakın bu adamı şımartınca sen, çağırıyor kadıncağızı, çocuk kaç yaşında 13, çok da küçükmüş ağlar o şimdi, benim dediğim gibi ifade ver. Kadını çocuğuyla tehdit ediyor. ‘Silivri’ye değil evine git.’ İfadeyi beğenmeyince böyle demiyor musun? Hadi sana iyi yolculuklar.’ Akşam buraya bir geliyor kişi doktor kontrolüne, niye? Sevkim var nereye? Türkiye’nin dört bir yanına. Peki sen bu mahareti nereden kazandın maharetli savcı? Çünkü cezaevlerini biliyormuş. Biliyor ki Düzce’deki bir cezaevinde 50 kişilik koğuşta 60 kişi yatıyor, evladından kopardığı arkadaşımızı oraya yolluyor, yerde yatırıyor. Neden? Dayanamasın, teslim olsun. Kaç kez söyleyecek kadın sana! ‘Biz ihaleleri işimizin gereği şekilde yaptık, ona göre çalıştık, kimseden de talimat almadık!’ Ne onurlu bir direniştir o kişilerin bu kadar tehdide rağmen.

Dedim ya Akın Beyi biraz dinlendirmeye alacağız. Ama kendinle bir buraya getirdiği ve teknik işleri ona yaptırdığı zulüm işlerini ona yaptırdığı en son şimdi mala çökme işlerinde marifetle sen arkadaşın neler yaptığına bakacağız. Küstah herif. Beyaz Toros'u koymuş oraya, sen kimi tehdit ediyorsun! Onun malına çök, bunun malına çök! Ne diye yetiştirdiler sizi? 1 masum yalnışlıkla içeride duracağına 99 suçlu dışarıda geçsin. Tutukluluk tedbirini buna göre verin diye öğrettiler. Ne yapıyorsun sen? Ne diye herkesin anasının, babasının emeğiyle kurulmuş 60 yıllık şirketlere pat diye çöküyorsun. Kul hakkı yemiyor musun, nasıl vereceksin hesabını? Bugünkü kudret yok, bir gün gelip de bilmem kaç yaşında, bilmem nerede yalvarırsın 'canım çıksın' diye, Allah almaz canını, çektirir sana. Millete bu çektirilir mi?"

Beyaz Toros, 'Yeşil' kod

SERHAT KORKMAZ YAZDI Beyaz Toros: Kaybedilmenin Simgesi

(HA)