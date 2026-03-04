'Beyaz Toros'lu savcıyı paylaşmıştı: Gazeteci Oğur Bakır beraat etti

Odasında 1990’lı yıllarda faili meçhul cinayetlerin ve kayıpların sembolü hâline gelen ‘Beyaz Toros’ maketi olan Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı’yla ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp ev hapsinde tutulan gazeteci Oğuz Bakır beraat etti.

P24’ün aktardığına göre Bakır’a "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Bakır'ın katılmadığı duruşmada avukatı Hasan Basri Şen ile iddianamede "mağdur" sıfatıyla yer alan savcı Cahit Cihad Sarı'nın avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, dava konusu paylaşımın "küçültücü ifade niteliğinde olduğu ve düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, suça konu ibarelerin bir bütün halinde kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığını" savunarak Bakır'ın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki savcının avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek Bakır’ın cezalandırılmasını istedi.

Esasa karşı beyanda bulunan Bakır'ın avukatı Hasan Basri Şen "Daha önceki yazılı ve sözlü savunmalarımız doğrultusunda müvekkilin atılı suçu işlemediği sabittir. Müvekkilin beraatını ve el konulan dijital materyallerinin iadesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Oğuz Bakır'ın beraatına hükmetti. Dijital materyallerin de iadesine karar verildi.

Ne olmuştu? İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit ettiği suçlamasıyla 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığı gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savcı Cahit Cihad Sarı’yı deşifre etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra Özel hakkında soruşturma açmıştı. Oğuz Bakır ise Özel’e açılan soruşturmanın haberini şu ifadelerle paylaştı: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasına bakan savcıya yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. Ayrıca Özel’in açıklamalarından sonra sosyal medyada yapılan paylaşımlara da soruşturma başlatıldı.” Bunun üzerine gözaltına alınan Bakır, sevk edildiği hakimlikçe ev hapsine çarptırıldı. Daha sonra savcı Sarı, hakkında çıkan haberlerin erişime engellenmesini istedi. bianet’in “Gazeteci Oğuz Bakır, ‘Beyaz Toros maketli savcı' paylaşımı nedeniyle ev hapsine çarptırıldı” haberi gelen mahkeme kararı üzerine kaldırıldı.

Özgür Özel: Bu komisyonun temel meselesi Ak Toroslar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir soruşturma daha açıldı

(HA)