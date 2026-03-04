ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.03.2026 14:52
 SG: Son Güncelleme: 04.03.2026 15:04
Okuma:  2 dakika

'Beyaz Toros'lu savcıyı paylaşmıştı: Gazeteci Oğur Bakır beraat etti

Savcı Cahit Cihad Sarı’nın odasına faili meçhullerin sembolü kabul edilen “Beyaz Toros” maketi koymasıyla ilgili paylaşım nedeniyle ev hapsi verilen gazeteci Oğuz Bakır, ikinci duruşmada beraat etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

'Beyaz Toros'lu savcıyı paylaşmıştı: Gazeteci Oğur Bakır beraat etti

Odasında 1990’lı yıllarda faili meçhul cinayetlerin ve kayıpların sembolü hâline gelen ‘Beyaz Toros’ maketi olan Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı’yla ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp ev hapsinde tutulan gazeteci Oğuz Bakır beraat etti.

P24’ün aktardığına göre Bakır’a "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Bakır'ın katılmadığı duruşmada avukatı Hasan Basri Şen ile iddianamede "mağdur" sıfatıyla yer alan savcı Cahit Cihad Sarı'nın avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, dava konusu paylaşımın "küçültücü ifade niteliğinde olduğu ve düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, suça konu ibarelerin bir bütün halinde kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığını" savunarak Bakır'ın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki savcının avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek Bakır’ın cezalandırılmasını istedi.

Esasa karşı beyanda bulunan Bakır'ın avukatı Hasan Basri Şen "Daha önceki yazılı ve sözlü savunmalarımız doğrultusunda müvekkilin atılı suçu işlemediği sabittir. Müvekkilin beraatını ve el konulan dijital materyallerinin iadesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Oğuz Bakır'ın beraatına hükmetti. Dijital materyallerin de iadesine karar verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit ettiği suçlamasıyla 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığı gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savcı Cahit Cihad Sarı’yı deşifre etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra Özel hakkında soruşturma açmıştı. Oğuz Bakır ise Özel’e açılan soruşturmanın haberini şu ifadelerle paylaştı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasına bakan savcıya yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. Ayrıca Özel’in açıklamalarından sonra sosyal medyada yapılan paylaşımlara da soruşturma başlatıldı.”

Bunun üzerine gözaltına alınan Bakır, sevk edildiği hakimlikçe ev hapsine çarptırıldı.

Daha sonra savcı Sarı, hakkında çıkan haberlerin erişime engellenmesini istedi. bianet’in “Gazeteci Oğuz Bakır, ‘Beyaz Toros maketli savcı' paylaşımı nedeniyle ev hapsine çarptırıldı” haberi gelen mahkeme kararı üzerine kaldırıldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci yargılamaları Oğuz Bakır beyaz toros Beyaz Toroslar Cahit Cihad Sarı
ilgili haberler
Savcılık, ‘Beyaz Toros’ ve ‘JİTEM’ baskılı tişörtler için "ifade özgürlüğü" dedi
8 Kasım 2025
/haber/savcilik-beyaz-toros-ve-jitem-baskili-tisortler-icin-ifade-ozgurlugu-dedi-313346
'Beyaz toros' baskılı tişörtlerin satışı durduruldu
6 Ekim 2025
/haber/beyaz-toros-baskili-tisortlerin-satisi-durduruldu-312269
Meclis önünde "beyaz Toros" yakan kişi tutuklandı
20 Ağustos 2025
/haber/meclis-onunde-beyaz-toros-yakan-kisi-tutuklandi-310634
Meclis önünde 'beyaz Toros' yakıldı
19 Ağustos 2025
/haber/meclis-onunde-beyaz-toros-yakildi-310582
Park etmiş Beyaz Toroslar
28 Temmuz 2025
/yazi/park-etmis-beyaz-toroslar-309867
Bakırhan'dan 'sabotaj' uyarısı: Yargı 'Beyaz Toroslar'dan insin
22 Temmuz 2025
/haber/bakirhan-dan-sabotaj-uyarisi-yargi-beyaz-toroslar-dan-insin-309700
Beyaz Toros, 'Yeşil' kod
13 Mart 2023
/yazi/beyaz-toros-yesil-kod-275568
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 937. HAFTA
"'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' zorla kaybetmelerin simgesidir"
11 Mart 2023
/haber/beyaz-toros-ve-yesil-zorla-kaybetmelerin-simgesidir-275535
Diyarbakır Barosu’ndan “Yeşil” ve "Beyaz Toros" tablosuna suç duyurusu
7 Mart 2023
/haber/diyarbakir-barosu-ndan-yesil-ve-beyaz-toros-tablosuna-suc-duyurusu-275320
"Yeşil" ve "Beyaz Toros" pankartlarına soruşturma
5 Mart 2023
/haber/yesil-ve-beyaz-toros-pankartlarina-sorusturma-275205
