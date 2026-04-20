Bernameya Festîvala Şanoyê ya Navneteweyî ya Amedê diyar bû

Şanoya Bajêr a Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê (DBŞT), îsal 11emîn Festîvala Şanoyê ya Amedê ya Navneteweyî di bin navê “Ji bo Aştiyê Diyalog” pêk tîne. Festîval dê di 22ê Nîsane de dest pê bike û heta 2ê Gulanê bidome. Ji 19 welatan bi giştî dê 22 lîstik bên nîşandan.
Her weha piraniya lîstikan dê li Navenda Çand û Kongreyê ya ÇandAmedê bên pêşandan. Hinek performans jî dê li qadên cuda yên bajar bên pêşandan. Li gel lîstikên şanoyê, her wiha dê gotûbêj, panel, atolye û hevdîtinên hunermendan jî bên lidarxistin.
Lîstik dê bi zimanên cuda bên pêşandan û li jêrê jî bi zimanên Kurdî, Tirkî û Ingilîzî bê nivîsandin.
11emîn Festîvala Şanoyê ya Amedê: Ji bo Aştiyê Diyalog
Lîstik û dîrokên dê di festîvalê de bên pêşandan wiha ne:
Moraşîn
Cure: Drama
Dem: 90 dk.
Nivîskar û Derhêner: Dr. Ghotbedin Sadeghi
Zimanê Lîstikê: Kurdî
Nivîsa Jêr: Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 23yê Nîsanê / Eywana Mezin a Çand Amedê / 20.30
Mutige Fraun-erinnern İns Jetzt
Cure: Şanoya Belgefîlm
Dem: 100 dk.
Nivîskar û Derhêner: Anina Jendreyko
Zimanê Lîstikê: Kurdî, Curekî, Almanî, Yewnanî ve Fransî
Nivîsa Jêr: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 24ê Nîsanê/ Sehneya M. Emîn Yalçinkaya /15.30 û 24 Nîsanê / Sehneya M. Emîn Yalçinkaya /20.30
Bahar Noktasi Sorûştûrmasi
Cure: Komedî
Nivîskar: William Shakespeare
Wergêr: Can Yucel
Derhêner: Aysel Yildirim, Cuneyt Yalaz, Dîlan Kurhan, Îlker Yasîn Keskîn, Metîn Goksel
Zimanê Lîstikê: Curekî
Dîroka Pêşandanê: 24ê Nîsanê/Eywana Mezin a Çand Amedê/18.30
Cm
Cure: Performance/Show
Dem: 60 dk.
Nivîskar: Soran Hosseini,
Derhêner: Soran Hosseini, Shirzad Hasan Reza
Zimanê Lîstikê: Kurdî
Dîroka Pêşandanê: 25ê Nîsanê/Ben û Sen/18.30
Feathers
Cure: Dram
Dem: 60 dk.
Nivîskar û Derhêner: Shaden Abu Elasal
Zimanê Lîstikê: Têkiliya bêpeyv a xwe dispêre deng û zimanê fîzîkî
Nivîsa Jêr: Têkiliya bêpeyv a xwe dispêre deng û zimanê fîzîkî
Dîroka Pêşandanê: 25ê Nîsanê/Eywana Mezin a Çand Amedê/20.30
Al-mandil
Dem: 60
Welat: Sûriye
Dîroka Pêşandanê: 26ê Nîsanê/ Sehneya M. Emîn Yalçinkaya/18.30
The Man Outside
Cure: Drama
Dem: 100 dk.
Nivîskar: Wolfgang Borchert
Derhêner: Oleksandr Kovshun
Zimanê Lîstikê: Ûkraynî
Nivîsa Jor: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 26ê Nîsanê/Eywana Mezin a Çand Amedê/20.30
The Unforgettable Night
Cure: Tragedy
Dem: 80 dk.
Derhêner: Khalat Nawzad Othman
Zimanê Lîstikê: Kurdî/Soranî
Nivîsa Jêr: Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 27ê Nîsanê/Sehneya M. Emîn Yalçinkaya/15.30
Conneting Bridges
Welat: Nîjerya
Dîroka Pêşandanê: 27ê Nîsanê / Şanoya Anfî ya Sumerparkê/18.30
İmages in Memory
Cure: Performance/Show
Dem: 45 dk.
Nivîskar: Munim Said, Avad Al-Fitouri
Derhêner: Hamza Bliblo
Zimanê Lîstikê: Bêdeng
Dîroka Pêşandanê: 27ê Nîsanê/Sehneya M. Emîn Yalçinkaya/20.30
The Artist
Cure: Drama
Dem: 65 dk.
Nivîskar: Alexander Shirvanzade
Derhêner: Aram Nalbandyan
Zimanê Lîstikê: Ermenkî
Nivîsa Jêr: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 28ê Nîsanê/Sehneya M. Emîn Yalçinkaya/18.30
Les Miserables
Cure: Fantezî
Dem: 75 dk
Derhêner: Mahmoud Hassan Hagag Youssef
Zimanê Lîstikê: Classical Arabic
Nivîsa Jor: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 28’ê Nîsanê/Eywana Mezin a Çand Amedê/20.30
Yaklaşan Bîr Tehdît
Dîroka Pêşandanê: 29’ê Nîsanê/Eywana Semîneran a Çand Amedê /13:30
Hop-Hop
Cure: Performance / Show
Dem: 35 dk.
Derhêner: Simone Romanò
Zimanê Lîstikê: Bêdeng
Dîroka Pêşandanê: 29’ê Nîsanê/Parka Koşûyolûyê /18.30
Reverse
Cure: Performance / Show
Dem: 35 dk.
Dîroka Pêşandanê: 29ê Nîsanê/Parka Koşûyolûyê /19.00 û 30ê Nîsanê/Qada Bajar /18.30
War Diaries
Dem: 90 dk.
Derhêner: Nadia Migdal, Uri Fahndrich
Zimanê Lîstikê: Almanî
Dîroka Pêşandanê: 29ê Nîsanê/Eywana Sînemayê ya Çand Amedê /21.00
Zandezi
Cure: Performance/Şanoya Fîzîkî
Dem: 60 dk.
Derhêner: Lloyd Nyikadzino
Zimanê Lîstikê: Ingilîzî û zimanê fîzîkî
Nivîsa Jêr: Kurdî, Curekî
Dîroka Pêşandanê: 30ê Nîsanê/Sehneya M. Emîn Yalçinkaya/18.30
Yes Godot
Cure: Performance / Show
Dem: 45 dk.
Nivîskar: Samuel Beckett
Derhêner: Anas Abdul Samad
Zimanê Lîstikê: Erebî
Nivîsa Jêr: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 30ê Nîsanê/Eywana Mezin a Çand Amedê/20.30
The Letter
Cure: Komedî
Dem: 60 dk.
Derhêner: Nullo Facchini
Dîroka Pêşandanê: 1ê Gulanê /Sehneya M. Emîn Yalçinkaya/15.30 û 2yê Gulanê /Sehneya M. Emîn Yalçinkaya/15.30
Cantica Antigonae
Cure: Trajedî
Dem: 90 dk.
Nivîskar û Derhêner: Fabio Tolledi
Zimanê Lîstikê: Îtalî, Ingilîzî, Curekî
Nivîsa Jêr: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 1ê Gulanê /Dêra Surp Gîragosê/18.30
The Secret Of The Sculpture
Cure: Fantasy, Drama.
Dem: 60 dk.
Nivîskar û Derhêner: Muath Alrefai
Zimanê Lîstikê: Erebî
Nivîsa Jêr: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 1ê Gulanê /Eywana Mezin a Çand Amedê/20.30
Rar
Cure: Trajedî
Dem: 70 dk.
Nivîskar û Derhêner: Ezzeddine Bchir
Zimanê Lîstikê: Tunisî, Erebî, Fransî
Nivîsa Jêr: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 2yê Gulanê /Eywana Mezin a Çand Amedê/20.30
11emîn Festîvala Şanoyê ya Navneteweyî ya Amedê bi beşdariya 19 welatan wê pêk were
(AY)