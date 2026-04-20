DW: Dîroka Weşanê: 20.04.2026 11:30 20 Nîsan 2026 11:30
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.04.2026 11:38 20 Nîsan 2026 11:38
Xwendin Xwendin:  4 xulek

Bernameya Festîvala Şanoyê ya Navneteweyî ya Amedê diyar bû

Di 11emîn Festîvala Şanoyê ya Navneteweyî ya Amedê de dê ji 19 welatan 22 lîstik bên pêşandan. Bernameya festîvala ku dê bi dirûşma “Ji bo aştiyê diyalog” bê lidarxistin diyar bû.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Şanoya Bajêr a Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê (DBŞT), îsal 11emîn Festîvala Şanoyê ya Amedê ya Navneteweyî di bin navê “Ji bo Aştiyê Diyalog” pêk tîne. Festîval dê di 22ê Nîsane de dest pê bike û heta 2ê Gulanê bidome. Ji 19 welatan bi giştî dê 22 lîstik bên nîşandan.

Her weha piraniya lîstikan dê li Navenda Çand û Kongreyê ya ÇandAmedê bên pêşandan. Hinek performans jî dê li qadên cuda yên bajar bên pêşandan. Li gel lîstikên şanoyê, her wiha dê gotûbêj, panel, atolye û hevdîtinên hunermendan jî bên lidarxistin.

Lîstik dê bi zimanên cuda bên pêşandan û li jêrê jî bi zimanên Kurdî, Tirkî û Ingilîzî bê nivîsandin.

11emîn Festîvala Şanoyê ya Amedê: Ji bo Aştiyê Diyalog
13 Nîsan 2026

Lîstik û dîrokên dê di festîvalê de bên pêşandan wiha ne:

Moraşîn

Cure: Drama
Dem: 90 dk.
Nivîskar û Derhêner: Dr. Ghotbedin Sadeghi
Zimanê Lîstikê: Kurdî
Nivîsa Jêr: Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 23yê Nîsanê / Eywana Mezin a Çand Amedê / 20.30

Mutige Fraun-erinnern İns Jetzt

Cure: Şanoya Belgefîlm
Dem: 100 dk.
Nivîskar û Derhêner: Anina Jendreyko
Zimanê Lîstikê: Kurdî, Curekî, Almanî, Yewnanî ve Fransî
Nivîsa Jêr: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 24ê Nîsanê/ Sehneya M. Emîn Yalçinkaya /15.30 û 24 Nîsanê / Sehneya M. Emîn Yalçinkaya /20.30

Bahar Noktasi Sorûştûrmasi

Cure: Komedî
Nivîskar: William Shakespeare
Wergêr: Can Yucel
Derhêner: Aysel Yildirim, Cuneyt Yalaz, Dîlan Kurhan, Îlker Yasîn Keskîn, Metîn Goksel
Zimanê Lîstikê: Curekî
Dîroka Pêşandanê: 24ê Nîsanê/Eywana Mezin a Çand Amedê/18.30

Cm

Cure: Performance/Show
Dem: 60 dk.
Nivîskar: Soran Hosseini,
Derhêner: Soran Hosseini, Shirzad Hasan Reza
Zimanê Lîstikê: Kurdî
Dîroka Pêşandanê: 25ê Nîsanê/Ben û Sen/18.30

Feathers

Cure: Dram
Dem: 60 dk.
Nivîskar û Derhêner: Shaden Abu Elasal
Zimanê Lîstikê: Têkiliya bêpeyv a xwe dispêre deng û zimanê fîzîkî
Nivîsa Jêr: Têkiliya bêpeyv a xwe dispêre deng û zimanê fîzîkî
Dîroka Pêşandanê: 25ê Nîsanê/Eywana Mezin a Çand Amedê/20.30

Al-mandil

Dem: 60
Welat: Sûriye
Dîroka Pêşandanê: 26ê Nîsanê/ Sehneya M. Emîn Yalçinkaya/18.30

The Man Outside

Cure: Drama
Dem: 100 dk.
Nivîskar: Wolfgang Borchert
Derhêner: Oleksandr Kovshun
Zimanê Lîstikê: Ûkraynî
Nivîsa Jor: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 26ê Nîsanê/Eywana Mezin a Çand Amedê/20.30

The Unforgettable Night

Cure: Tragedy
Dem: 80 dk.
Derhêner: Khalat Nawzad Othman
Zimanê Lîstikê: Kurdî/Soranî
Nivîsa Jêr: Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 27ê Nîsanê/Sehneya M. Emîn Yalçinkaya/15.30

Conneting Bridges

Welat: Nîjerya
Dîroka Pêşandanê: 27ê Nîsanê / Şanoya Anfî ya Sumerparkê/18.30

İmages in Memory

Cure: Performance/Show
Dem: 45 dk.
Nivîskar: Munim Said, Avad Al-Fitouri
Derhêner: Hamza Bliblo
Zimanê Lîstikê: Bêdeng
Dîroka Pêşandanê: 27ê Nîsanê/Sehneya M. Emîn Yalçinkaya/20.30

The Artist

Cure: Drama
Dem: 65 dk.
Nivîskar: Alexander Shirvanzade
Derhêner: Aram Nalbandyan
Zimanê Lîstikê: Ermenkî
Nivîsa Jêr: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 28ê Nîsanê/Sehneya M. Emîn Yalçinkaya/18.30

Les Miserables

Cure: Fantezî
Dem: 75 dk
Derhêner: Mahmoud Hassan Hagag Youssef
Zimanê Lîstikê: Classical Arabic
Nivîsa Jor: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 28’ê Nîsanê/Eywana Mezin a Çand Amedê/20.30

Yaklaşan Bîr Tehdît

Dîroka Pêşandanê: 29’ê Nîsanê/Eywana Semîneran a Çand Amedê /13:30

Hop-Hop

Cure: Performance / Show
Dem: 35 dk.
Derhêner: Simone Romanò
Zimanê Lîstikê: Bêdeng
Dîroka Pêşandanê: 29’ê Nîsanê/Parka Koşûyolûyê /18.30

Reverse

Cure: Performance / Show
Dem: 35 dk.
Dîroka Pêşandanê: 29ê Nîsanê/Parka Koşûyolûyê /19.00 û 30ê Nîsanê/Qada Bajar /18.30

War Diaries

Dem: 90 dk.
Derhêner: Nadia Migdal, Uri Fahndrich
Zimanê Lîstikê: Almanî
Dîroka Pêşandanê: 29ê Nîsanê/Eywana Sînemayê ya Çand Amedê /21.00

Zandezi

Cure: Performance/Şanoya Fîzîkî
Dem: 60 dk.
Derhêner: Lloyd Nyikadzino
Zimanê Lîstikê: Ingilîzî û zimanê fîzîkî
Nivîsa Jêr: Kurdî, Curekî
Dîroka Pêşandanê: 30ê Nîsanê/Sehneya M. Emîn Yalçinkaya/18.30

Yes Godot

Cure: Performance / Show
Dem: 45 dk.
Nivîskar: Samuel Beckett
Derhêner: Anas Abdul Samad
Zimanê Lîstikê: Erebî
Nivîsa Jêr: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 30ê Nîsanê/Eywana Mezin a Çand Amedê/20.30

The Letter

Cure: Komedî
Dem: 60 dk.
Derhêner: Nullo Facchini
Dîroka Pêşandanê: 1ê Gulanê /Sehneya M. Emîn Yalçinkaya/15.30 û 2yê Gulanê /Sehneya M. Emîn Yalçinkaya/15.30

Cantica Antigonae

Cure: Trajedî
Dem: 90 dk.
Nivîskar û Derhêner: Fabio Tolledi
Zimanê Lîstikê: Îtalî, Ingilîzî, Curekî
Nivîsa Jêr: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 1ê Gulanê /Dêra Surp Gîragosê/18.30

The Secret Of The Sculpture

Cure: Fantasy, Drama.
Dem: 60 dk.
Nivîskar û Derhêner: Muath Alrefai
Zimanê Lîstikê: Erebî
Nivîsa Jêr: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 1ê Gulanê /Eywana Mezin a Çand Amedê/20.30

Rar

Cure: Trajedî
Dem: 70 dk.
Nivîskar û Derhêner: Ezzeddine Bchir
Zimanê Lîstikê: Tunisî, Erebî, Fransî
Nivîsa Jêr: Kurdî, Curekî, Ingilîzî
Dîroka Pêşandanê: 2yê Gulanê /Eywana Mezin a Çand Amedê/20.30

11emîn Festîvala Şanoyê ya Navneteweyî ya Amedê bi beşdariya 19 welatan wê pêk were
