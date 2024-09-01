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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2024 17:53
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2024 18:04
2 dk Okuma

BEDAŞ, leyleklerin ölümüne sebep olan elektrik direğini izole etmiyor

Doğa Derneği’nin paylaştığı bilgiye göre, izole edilmeyen 220596 numaralı elektrik direği “2022 yılından bu yana üç yüzün üzerinde göçmen kuşun ölümüne neden oldu.”

Ayşegül Arslan

Ayşegül Arslan

Ayşegül Arslan

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, bir kayalık üzerinde toplanmış birçok leylek görülüyor. Leylekler, kayalığın kenarına dizilmiş halde duruyorlar. İki leylek ise gökyüzünde süzülerek uçuyor. Gökyüzü bulutsuz ve mavi renkte, ancak gün batımı veya gün doğumu sırasında çekilmiş olabilir, çünkü hava biraz karanlık görünüyor. Leyleklerin toplu halde bir arada bulunması, muhtemelen göç yolculuğuna hazırlık yaptıklarını veya göç sırasında bir mola verdiklerini gösteriyor. Kayalık alan, doğal bir yaşam alanını temsil ediyor ve leyleklerin dinlenmesi için ideal bir yer sağlıyor gibi görünüyor. Fotoğraf, doğanın ve vahşi yaşamın güzelliğini vurguluyor, özellikle de göç eden leyleklerin etkileyici görüntüsünü yakalamış.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı ( Arşiv)

Cengiz Holding ve Kolin İnşaat ortaklığındaki BEDAŞ, İstanbul Silivri’de her yıl leyleklerin ölümüne sebep olan elektrik direğini izole etmiyor.

Silivri’nin Küçük Sinekli Mahallesi’nde 220596 numaralı elektrik direği, 2022 yılından beri leyleklerin ölümüne neden oluyor.

Tüm itirazlara ve şikayetlere rağmen BEDAŞ elektrik direğini izole etmedi. Doğa Derneği’nin paylaştığı bilgiye göre, izole edilmeyen 220596 numaralı elektrik direği “2022 yılından bu yana üç yüzün üzerinde göçmen kuşun ölümüne neden oldu.”

"Islak imza ile başvurun"

Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü ve Yaban Hayatı Uzmanı Şafak Arslan bianet’e konuştu. Arslan, 220596 numaralı elektrik diğerinin hat boyunca tehlikeli yaydığını, çevreden çok sayıda insanın ve kuş gözlemcisinin BEDAŞ’a mailler gönderdiğini, aradığını, sosyal medya üzerinden de yazdıklarını ancak şirketin açıklamasının “ıslak imzalı bir şekilde dilekçe teslim etmeniz gerekiyor” dönüşü olduğunu söyleyerek ekledi.

"Böyle bir tutum görmedik"

“Hali hazırda yapmaları gereken bir iş bu izolasyon, bu işi bu kadar zorlaştırmalarının bir anlamı yok. Elden dilekçe teslim etmek için de herkes uygun olmuyor, bu tutumları gerçekten çok üzücü, çünkü zaten yapmaları gereken şey bu. Biz daha önce birçok elektrik şirketiyle çalıştık verdiğimiz tüm verileri dikkatle değerlendirip izolasyon süreçlerini başlattılar. Bütün bu verileri de paylaştık sosyal medya üzerinden, web sitemizde de var. Daha önce böyle bir tutum görmedik açıkçası.”

Arslan, BEDAŞ’a Doğa Derneği olarak dilekçe yazdıklarını, dilekçede de her türlü teknik konuda veya ihtiyaç durumunda destek olabileceklerini ilettiklerini söyledi. İzole etme işleminin iki buçuk saatlik bir işlem olduğunu maliyet açısından da 2500 TL gibi bir maliyeti olduğunu söyleyerek “çözümün çok basit olduğunu bu kadar gündeme gelmesine bile gerek yoktu” diyerek şunları ekledi.

“Gün içerisinde on, on beş direk izole ettirdiğimiz oldu daha önce, şirketler kendileri karşılayarak yaptı, aslında çözüm çok basit, şirket bunu kendi lehine çevirebilirdi. Böyle alanları koruduğunu doğaya katkı sağladığını böyle vakalar olduğunda “bize bildirin deseydi” daha iyi görünecekti. Şu an ilgili kişiler, sosyal medya üzerinden BEDAŞ üzerinden yazışmalar yapıyor ve CİMER’e yazılıyor.  Bu noktaya geleceğini düşünmedik birkaç günden sonra gidip izolasyon yapılır diye düşündük açıkçası, o kadar sosyal medya gündemine düştü ancak yapılmadı” dedi.

Kuş gözlemcileriyle iletişim kurarak sürece dahil olduklarını aktaran Arslan, İstanbul’da çok sayıda kuş gözlemcisinin de ilgili kuruma başvuru yaparak bir sonuca ulaşamadığını bu süreçte Doğa Derneği’nin de bir haftadır sürece dahil olarak süreci takip ettiklerini belirti.

Arslan, şu an göçün hala devam ettiğini ve İstanbul’da kuşların yoğun olduğunu söyleyerek ekledi. “Daha fazla leylek ölümleri yaşanmadan izolasyonun yapılması gerekiyor şu an ki süreçte Milli Parklara da dilekçe gönderdik ana sorumlu kurum orası ve resmi dilekçe sonrasında izole edecektir diye düşünüyorum, biz takipte olacağız” dedi.

(AA/EMK)

ekolojik yıkım hayvan hakkı savunucuları doğa derneği hayvan haberleri leylek göçü leylek
Ayşegül Arslan
Ayşegül Arslan
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Atölye BİA 21-25 Kasım 2022 "Uygulamalı Haber Atölyesi" katılımcısı. İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezunoldu. Yüsek lisansını Medya ve Kültürel Çalışmalar bölümünde "Kadın cinayetlerinde medyanın...

Atölye BİA 21-25 Kasım 2022 "Uygulamalı Haber Atölyesi" katılımcısı. İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezunoldu. Yüsek lisansını Medya ve Kültürel Çalışmalar bölümünde "Kadın cinayetlerinde medyanın eril tutumu: Yeni Şafak, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin incelenmesi" üzerine yaptı. Serbest Gazetecilik yapıyor, STK’da profesyonel olarak çalışıyor, ayrıca oyunculukla ilgileniyor.

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