ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 5 Ocak 2025 12:19
 ~ Son Güncelleme: 5 Ocak 2025 12:35
2 dk Okuma

Düzce'de muhtar köyde yaşayan köpekleri zehirledi

Bipativer Derneği’ne sosyal medya üzerinden bir zehirlenme ihbarı daha geldi. Düzce Valiliği, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ayşegül Arslan

Ayşegül Arslan

Ayşegül Arslan

Görseli Büyüt
Düzce'de muhtar köyde yaşayan köpekleri zehirledi
Fotoğraf: Bipativer Derneği

Düzce’nin Akçokoca ilçesi Balatlı Köyü’nde yaşayan köpekler, köyün muhtarı Ercan Özçelik tarafından 2 Ocak Perşembe günü zehirlenerek öldürüldü.

Öldürülen köpeklerin arasında, köyde yaşayan köpeklerin dışında sahipli köpeklerde yer alıyor. Köpeklerden bir tanesinin sahibi olduğunu söyleyen Yasin İnci, Bipativer Derneği’ne (Düzce Hayvanları Koruma Derneği) şunları aktardı:

“Sahibi olduğum köpeğin zehirlenmiş olduğunu gördüm. Sağlıklı bir hayvandı chipi var, tasması var, karnesi var. Bizim tespit edebildiğimiz 2-3 tane hayvan var gerisi yok, sahipsiz köpekler vardı, onlar da ortada yok şu an. Kamera kayıtlarından bir kişiyi tespit ettik, o saatte sabah namazından sonra elinde poşetle nereye gidiyorsun? Muhtar yapıyor, kendi yaptığını da itiraf etti jandarmaya ifade verdi. Biz bu işi yapanın ceza almasını istiyoruz, hiçbir canlı bu şekilde ölmeyi hak etmiyor.”

İnci, kamera kayıtları olduğunu muhtara söyledikten sonra Ercan Özçelik’in o zaman suçunu itiraf ettiğini Bipativer Derneği başkanı Dursun Altuntaş’a söyledi.

Jandarmaya itiraf da bulunan Özçelik, bir tane hayvan zehirlediğini söylemiş, ancak mevcut durumda birden fazla zehirlenerek öldürülen hayvan var.

Bipativer Derneği’nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 2 tane tasmalı ve bir tane tasmasız hayvan olmak üzere üç tane yaşam hakkı elinden alınan köpek yer alıyor. Ancak, Yasin İnci çok daha fazlasının olabileceğini köyde yaşayan diğer köpekleri köyde görmediklerini Bipativer’e aktarıyor.

“Şikayet edilmesine rağmen İlçe Tarım Müdürlüğü neden zehirleri toplamadı?”

Bipativer Derneği başkanı Dursun Altuntaş, köpeklerin zehirlendiğinin ihbarının alınmasının ertesi günü bir köpeğin daha zehirlenmiş olması üzerine köye gittiğini aktarıyor. Ertesi gün ölen köpeğin ihmalsizlik nedeni ile öldüğünü neden şikayet edilmesine rağmen zehirlerin etraftan toplanmadığını soruyor. “İlçe Tarım Müdürlüğü, muhtarı yanına alıp her yeri araması lazımdı. Orada yabani hayvanda var, kireçli alanlara gömmesi lazımdı eğer temizleseydi diğer köpek ertesi gün ölmeyecekti.”

Bir hayvanın daha zehirlenmiş olduğuna dair ihbar var! 

Dün gece geç saatlerde Bipativer Derneği’ne sosyal medya üzerinden bir zehirlenme ihbarı daha geldi. Köyde yaşayan yurttaşlardan biri, sahibi olduğunu söylediği köpeğinde zehirlendiğini ve klinikte tedavi altında olduğunu köpeğin görüntüleriyle birlikte iletti.

“Çok sayıda köpek var kısırlaştırmaya günah diyorlar”

Köy içinde şahit olduğu durumlardan birinde, traktörle çalışmadan dönen insanların çok sayıda kırma av köpekleri olduğunu bunun “üzerine neden kısırlaştırmıyorsunuz?” diye sorduğunda, “günah” cevabı aldığını aktarıyor.

Fotoğraf: Bipativer Derneği

Valilik açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı 

Düzce Valiliği konuyla ilgili dün akşam saatlerinde açıklama yaptı:

“02.01.2025 tarihinde ilimiz Akçakoca ilçesi Balatlı Köyü’nde bir köpeğin zehirlenme ihbarı ile işlem başlatılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda olayla ilgili şüpheli tespit edilerek, Cumhuriyet Savcısı talimatları doğrultusunda adli tahkikat yapılmıştır. Ayrıca ihbar ulaştığı andan itibaren Düzce Doğa Koruma Milli ve Parklar Şube Müdürlüğü ile Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğümüzde olayda ismi geçen kişi hakkında idari tahkikat başlatılmıştır.”

(AA/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
katliam katliamlar köpek katliamı Düzce'de köpek zehirlediler köpek öldürülmesi
Ayşegül Arslan
Ayşegül Arslan
tüm yazıları
Atölye BİA 21-25 Kasım 2022 "Uygulamalı Haber Atölyesi" katılımcısı. İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Yüsek lisansını Medya ve Kültürel Çalışmalar bölümünde "Kadın cinayetlerinde...

Atölye BİA 21-25 Kasım 2022 "Uygulamalı Haber Atölyesi" katılımcısı. İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Yüsek lisansını Medya ve Kültürel Çalışmalar bölümünde "Kadın cinayetlerinde medyanın eril tutumu: Yeni Şafak, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin incelenmesi" üzerine yaptı. Serbest gazetecilik yapıyor, STK’da profesyonel olarak çalışıyor, ayrıca oyunculukla ilgileniyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
Mamak Belediyesi barınağındaki köpeklere kötü muamele
14 Aralık 2024
/haber/mamak-belediyesi-barinagindaki-kopeklere-kotu-muamele-302692
Ankara'da hayvan katliamı: 7 köpek ölü bulundu
19 Ekim 2024
/haber/ankara-da-hayvan-katliami-7-kopek-olu-bulundu-300905
'Dünya Köpek Günü' kutlu olsun
26 Ağustos 2024
/haber/dunya-kopek-gunu-kutlu-olsun-298978
Hatay'da molozların arasına sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
19 Ağustos 2024
/haber/hatay-da-molozlarin-arasina-sikisan-yavru-kopekler-kurtarildi-298752
Uzunköprü’de bulunan ölü köpeklerle ilgili suç duyurusu
12 Ağustos 2024
/haber/uzunkoprude-bulunan-olu-kopeklerle-ilgili-suc-duyurusu-298480
“Altındağ’daki köpekler ölümü bekliyor”
9 Ağustos 2024
/haber/altindagdaki-kopekler-olumu-bekliyor-298391
Ankara’da öldürülmüş köpekler bulundu
9 Ağustos 2024
/haber/ankarada-oldurulmus-kopekler-bulundu-298386
“Bakımevindeki köpeklerin öldürülme gerekçeleri nedir?”
7 Ağustos 2024
/haber/bakimevindeki-kopeklerin-oldurulme-gerekceleri-nedir-298333
BAŞIBÜYÜK ORMANI'NDAN İZLENİMLER
"Ormana her gün yeni bir köpek bırakılıyor, bu yıllardır değişmedi"
31 Temmuz 2024
/haber/ormana-her-gun-yeni-bir-kopek-birakiliyor-bu-yillardir-degismedi-298032
Merhaba! Ey güzel köpek
24 Temmuz 2024
/yazi/merhaba-ey-guzel-kopek-297802
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Mamak Belediyesi barınağındaki köpeklere kötü muamele
14 Aralık 2024
/haber/mamak-belediyesi-barinagindaki-kopeklere-kotu-muamele-302692
Ankara'da hayvan katliamı: 7 köpek ölü bulundu
19 Ekim 2024
/haber/ankara-da-hayvan-katliami-7-kopek-olu-bulundu-300905
'Dünya Köpek Günü' kutlu olsun
26 Ağustos 2024
/haber/dunya-kopek-gunu-kutlu-olsun-298978
Hatay'da molozların arasına sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
19 Ağustos 2024
/haber/hatay-da-molozlarin-arasina-sikisan-yavru-kopekler-kurtarildi-298752
Uzunköprü’de bulunan ölü köpeklerle ilgili suç duyurusu
12 Ağustos 2024
/haber/uzunkoprude-bulunan-olu-kopeklerle-ilgili-suc-duyurusu-298480
“Altındağ’daki köpekler ölümü bekliyor”
9 Ağustos 2024
/haber/altindagdaki-kopekler-olumu-bekliyor-298391
Ankara’da öldürülmüş köpekler bulundu
9 Ağustos 2024
/haber/ankarada-oldurulmus-kopekler-bulundu-298386
“Bakımevindeki köpeklerin öldürülme gerekçeleri nedir?”
7 Ağustos 2024
/haber/bakimevindeki-kopeklerin-oldurulme-gerekceleri-nedir-298333
BAŞIBÜYÜK ORMANI'NDAN İZLENİMLER
"Ormana her gün yeni bir köpek bırakılıyor, bu yıllardır değişmedi"
31 Temmuz 2024
/haber/ormana-her-gun-yeni-bir-kopek-birakiliyor-bu-yillardir-degismedi-298032
Merhaba! Ey güzel köpek
24 Temmuz 2024
/yazi/merhaba-ey-guzel-kopek-297802
diğer yazıları
UMURBEY BARINAĞI’NDA KÖPEKLERİN AÇ BIRAKILMASI
Gemlik Belediye Başkanı: “Sorumlu olan bütün arkadaşlara görevden el çektirdik”
7 Aralık 2024
Gemlik Belediye Başkanı: “Sorumlu olan bütün arkadaşlara görevden el çektirdik”
Bursa’nın 40 günlük suyu kaldı
21 Kasım 2024
Bursa’nın 40 günlük suyu kaldı
Leyleklerin ölümüne neden olan elektrik direği, şikâyetler sonucu izole edildi
26 Eylül 2024
Leyleklerin ölümüne neden olan elektrik direği, şikâyetler sonucu izole edildi
BEDAŞ, leyleklerin ölümüne sebep olan elektrik direğini izole etmiyor
1 Eylül 2024
BEDAŞ, leyleklerin ölümüne sebep olan elektrik direğini izole etmiyor
Danıştay “hayvanlarla” ilgili genelgeyi durdurdu
5 Haziran 2024
Danıştay “hayvanlarla” ilgili genelgeyi durdurdu
Sayfa Başına Git