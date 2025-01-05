Düzce'de muhtar köyde yaşayan köpekleri zehirledi

Düzce’nin Akçokoca ilçesi Balatlı Köyü’nde yaşayan köpekler, köyün muhtarı Ercan Özçelik tarafından 2 Ocak Perşembe günü zehirlenerek öldürüldü.

Öldürülen köpeklerin arasında, köyde yaşayan köpeklerin dışında sahipli köpeklerde yer alıyor. Köpeklerden bir tanesinin sahibi olduğunu söyleyen Yasin İnci, Bipativer Derneği’ne (Düzce Hayvanları Koruma Derneği) şunları aktardı:

“Sahibi olduğum köpeğin zehirlenmiş olduğunu gördüm. Sağlıklı bir hayvandı chipi var, tasması var, karnesi var. Bizim tespit edebildiğimiz 2-3 tane hayvan var gerisi yok, sahipsiz köpekler vardı, onlar da ortada yok şu an. Kamera kayıtlarından bir kişiyi tespit ettik, o saatte sabah namazından sonra elinde poşetle nereye gidiyorsun? Muhtar yapıyor, kendi yaptığını da itiraf etti jandarmaya ifade verdi. Biz bu işi yapanın ceza almasını istiyoruz, hiçbir canlı bu şekilde ölmeyi hak etmiyor.”

İnci, kamera kayıtları olduğunu muhtara söyledikten sonra Ercan Özçelik’in o zaman suçunu itiraf ettiğini Bipativer Derneği başkanı Dursun Altuntaş’a söyledi.

Jandarmaya itiraf da bulunan Özçelik, bir tane hayvan zehirlediğini söylemiş, ancak mevcut durumda birden fazla zehirlenerek öldürülen hayvan var.

Bipativer Derneği’nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 2 tane tasmalı ve bir tane tasmasız hayvan olmak üzere üç tane yaşam hakkı elinden alınan köpek yer alıyor. Ancak, Yasin İnci çok daha fazlasının olabileceğini köyde yaşayan diğer köpekleri köyde görmediklerini Bipativer’e aktarıyor.

“Şikayet edilmesine rağmen İlçe Tarım Müdürlüğü neden zehirleri toplamadı?”

Bipativer Derneği başkanı Dursun Altuntaş, köpeklerin zehirlendiğinin ihbarının alınmasının ertesi günü bir köpeğin daha zehirlenmiş olması üzerine köye gittiğini aktarıyor. Ertesi gün ölen köpeğin ihmalsizlik nedeni ile öldüğünü neden şikayet edilmesine rağmen zehirlerin etraftan toplanmadığını soruyor. “İlçe Tarım Müdürlüğü, muhtarı yanına alıp her yeri araması lazımdı. Orada yabani hayvanda var, kireçli alanlara gömmesi lazımdı eğer temizleseydi diğer köpek ertesi gün ölmeyecekti.”

Bir hayvanın daha zehirlenmiş olduğuna dair ihbar var!

Dün gece geç saatlerde Bipativer Derneği’ne sosyal medya üzerinden bir zehirlenme ihbarı daha geldi. Köyde yaşayan yurttaşlardan biri, sahibi olduğunu söylediği köpeğinde zehirlendiğini ve klinikte tedavi altında olduğunu köpeğin görüntüleriyle birlikte iletti.

“Çok sayıda köpek var kısırlaştırmaya günah diyorlar”

Köy içinde şahit olduğu durumlardan birinde, traktörle çalışmadan dönen insanların çok sayıda kırma av köpekleri olduğunu bunun “üzerine neden kısırlaştırmıyorsunuz?” diye sorduğunda, “günah” cevabı aldığını aktarıyor.

Fotoğraf: Bipativer Derneği

Valilik açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı

Düzce Valiliği konuyla ilgili dün akşam saatlerinde açıklama yaptı:

“02.01.2025 tarihinde ilimiz Akçakoca ilçesi Balatlı Köyü’nde bir köpeğin zehirlenme ihbarı ile işlem başlatılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda olayla ilgili şüpheli tespit edilerek, Cumhuriyet Savcısı talimatları doğrultusunda adli tahkikat yapılmıştır. Ayrıca ihbar ulaştığı andan itibaren Düzce Doğa Koruma Milli ve Parklar Şube Müdürlüğü ile Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğümüzde olayda ismi geçen kişi hakkında idari tahkikat başlatılmıştır.”

(AA/EMK)