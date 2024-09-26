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Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 11:59
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2024 11:59
3 dk Okuma

Leyleklerin ölümüne neden olan elektrik direği, şikâyetler sonucu izole edildi

Silivri’de iki yıldır 300’den fazla göçmen kuşun ölümüne neden olan elektrik direği ile ilgili açıklama yapan Doğa Derneği: “Tüm göç yolları güvenli olana kadar çalışmalarımız sürecek.”

Ayşegül Arslan

Ayşegül Arslan

Ayşegül Arslan

Görseli Büyüt
Leyleklerin ölümüne neden olan elektrik direği, şikâyetler sonucu izole edildi
Görsel: Canva

İstanbul’un Silivri ilçesinde, yaklaşık iki yıldır 300’den fazla göçmen kuşun ölümüne neden olan elektrik direği izole edildi.

Doğa Derneği ve bölgedeki çok sayıda insan ile kuş gözlemcilerinin Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (BEDAŞ) ait elektrik direğinin izole edilmesiyle ilgili şikâyetlerinde olumlu gelişme kaydedildi.

Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü ve Yaban Hayatı Uzmanı Şafak Arslan sosyal medya baskısının, resmi dilekçenin ve bianet’in konuyla ilgili haberinin söz konusu gelişmede etkisi olduğunu söyledi.

“Sosyal medyanın ve basının baskısı önemli”

Arslan, izole işleminde iyi malzeme kullanıldığı takdirde kuş ölümlerinin önlenebileceğini; ancak göçmen kuşların yoğun olduğu ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde ölümlerin yine olabileceğini aktardı.

Arslan, Doğa Derneği ve BEDAŞ arasında yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

“BEDAŞ, yönetim kurulu ekibimiz ile bir saha çalışması yaptı. Şimdi izolasyon kapsamında bizimle orta gerilim hatlarını paylaşacaklar, biz de kuşların rotalarına bakıp tehlikeli hatları ortaya çıkaracağız. Şirket şu an bu konuda daha ılımlı bir noktada.”

Şafak Arslan, Fotoğraf: Doğa Derneği

Arslan, konuyla ilgili olumlu gelişmede sosyal medya paylaşımlarının, Doğa Derneği’nin resmi dilekçesinin ve bianet’in haberinin etkisinden ise şöyle bahsetti:

“Sosyal medya baskısı ve basın, farkındalık yaratmak ve kamuoyunu bilgilendirmek açısından çok önemli. bianet’in son yaptığı haberin de bu konuda etkisi olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta bianet aracılığıyla olayın kamuoyuna duyurulması, şirket yetkililerin de konudan haberdar olmasına aracı oldu. Bu anlamda haber çok kıymetliydi. Şirketler her konuyu denetleyemeyebiliyor; ancak bu tür baskılar onları harekete geçirebiliyor. O yüzden sahada olan insanlar da veri paylaşımına devam etmeli, veriler paylaşıldıkça daha iyi sonuçlar alabiliriz.”

“İzolasyon yoksa kuşlar ölüyor”

İzolasyon olmayan bölgelerdeki gerilim hatlarının tehlike yaydığından bahseden Arslan, özellikle kuşların göç yolları üzerinde olan hatların izolasyonunun önemini vurguladı.

Göç yolları üzerindeki direkler, kuşların konaklama ve dinlenme alanları. İzalosyonu yapılmayan direklerde kuşların direkt akıma kapıldıklarını belirten Arslan, ufak bir yaralanma ve benzeri durumların bile doğrudan ölümle sonuçlandığını aktardı. Arslan izolasyon çalışmasının teknik detaylarını ise şöyle açıkladı:

“Elektrik direklerindeki atlama kablolarında, tellerde ve direklerde, plastik bir malzeme kullanılıyor. İzolasyon malzemesi genelde turuncu renkte bir kaplama. Bu sayede, o hatta bulunan akım dışarıya geçmemiş, tellerin içinde kalmış oluyor. Bu sayede telin üzerine bir kuş konduğunda elektrik akımıyla kuş arasında elektriği geçirmeyen bir bağlantı oluyor.”

BEDAŞ, leyleklerin ölümüne sebep olan elektrik direğini izole etmiyor
BEDAŞ, leyleklerin ölümüne sebep olan elektrik direğini izole etmiyor
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Doğa Derneği’nden açıklama

Doğa Derneği, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da şöyle dedi:

“Bu yıl çok sayıda leyleğin ölümüne neden olan direk izole edildi. Çarpma vakalarını önlemek için 257 direğin düz tertibattan üçgene geçirilmesi, 59 izolasyon çemberi yerleştirilmesi, 6760 kuşkonmaz ile 8025 iletken kaplama yapılması gibi uygulamalar gerçekleştirildi.

“Riskli bölgelerde hatların yer altına alınması için çalışmalar başlandı. Göçmen kuşlar için tüm göç yolları güvenli olana kadar çalışmalarımız sürecek.”

Doğa Derneği’nin 30 Ağustos’ta aktardığına göre, 220596 numaralı BEDAŞ’a ait elektrik direği 2022 yılından bu yana 300 yüzün üzerinde göçmen kuşun ölümüne neden oldu. (AA/TY)

Haber Yeri
İstanbul
bedaş doğa derneği göçmen kuşlar
Ayşegül Arslan
Ayşegül Arslan
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Atölye BİA 21-25 Kasım 2022 "Uygulamalı Haber Atölyesi" katılımcısı. İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezunoldu. Yüsek lisansını Medya ve Kültürel Çalışmalar bölümünde "Kadın cinayetlerinde medyanın...

Atölye BİA 21-25 Kasım 2022 "Uygulamalı Haber Atölyesi" katılımcısı. İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezunoldu. Yüsek lisansını Medya ve Kültürel Çalışmalar bölümünde "Kadın cinayetlerinde medyanın eril tutumu: Yeni Şafak, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin incelenmesi" üzerine yaptı. Serbest Gazetecilik yapıyor, STK’da profesyonel olarak çalışıyor, ayrıca oyunculukla ilgileniyor.

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