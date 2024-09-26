Leyleklerin ölümüne neden olan elektrik direği, şikâyetler sonucu izole edildi

İstanbul’un Silivri ilçesinde, yaklaşık iki yıldır 300’den fazla göçmen kuşun ölümüne neden olan elektrik direği izole edildi.

Doğa Derneği ve bölgedeki çok sayıda insan ile kuş gözlemcilerinin Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (BEDAŞ) ait elektrik direğinin izole edilmesiyle ilgili şikâyetlerinde olumlu gelişme kaydedildi.

Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü ve Yaban Hayatı Uzmanı Şafak Arslan sosyal medya baskısının, resmi dilekçenin ve bianet’in konuyla ilgili haberinin söz konusu gelişmede etkisi olduğunu söyledi.

“Sosyal medyanın ve basının baskısı önemli”

Arslan, izole işleminde iyi malzeme kullanıldığı takdirde kuş ölümlerinin önlenebileceğini; ancak göçmen kuşların yoğun olduğu ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde ölümlerin yine olabileceğini aktardı.

Arslan, Doğa Derneği ve BEDAŞ arasında yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

“BEDAŞ, yönetim kurulu ekibimiz ile bir saha çalışması yaptı. Şimdi izolasyon kapsamında bizimle orta gerilim hatlarını paylaşacaklar, biz de kuşların rotalarına bakıp tehlikeli hatları ortaya çıkaracağız. Şirket şu an bu konuda daha ılımlı bir noktada.”

Şafak Arslan, Fotoğraf: Doğa Derneği

Arslan, konuyla ilgili olumlu gelişmede sosyal medya paylaşımlarının, Doğa Derneği’nin resmi dilekçesinin ve bianet’in haberinin etkisinden ise şöyle bahsetti:

“Sosyal medya baskısı ve basın, farkındalık yaratmak ve kamuoyunu bilgilendirmek açısından çok önemli. bianet’in son yaptığı haberin de bu konuda etkisi olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta bianet aracılığıyla olayın kamuoyuna duyurulması, şirket yetkililerin de konudan haberdar olmasına aracı oldu. Bu anlamda haber çok kıymetliydi. Şirketler her konuyu denetleyemeyebiliyor; ancak bu tür baskılar onları harekete geçirebiliyor. O yüzden sahada olan insanlar da veri paylaşımına devam etmeli, veriler paylaşıldıkça daha iyi sonuçlar alabiliriz.”

“İzolasyon yoksa kuşlar ölüyor”

İzolasyon olmayan bölgelerdeki gerilim hatlarının tehlike yaydığından bahseden Arslan, özellikle kuşların göç yolları üzerinde olan hatların izolasyonunun önemini vurguladı.

Göç yolları üzerindeki direkler, kuşların konaklama ve dinlenme alanları. İzalosyonu yapılmayan direklerde kuşların direkt akıma kapıldıklarını belirten Arslan, ufak bir yaralanma ve benzeri durumların bile doğrudan ölümle sonuçlandığını aktardı. Arslan izolasyon çalışmasının teknik detaylarını ise şöyle açıkladı:

“Elektrik direklerindeki atlama kablolarında, tellerde ve direklerde, plastik bir malzeme kullanılıyor. İzolasyon malzemesi genelde turuncu renkte bir kaplama. Bu sayede, o hatta bulunan akım dışarıya geçmemiş, tellerin içinde kalmış oluyor. Bu sayede telin üzerine bir kuş konduğunda elektrik akımıyla kuş arasında elektriği geçirmeyen bir bağlantı oluyor.”

BEDAŞ, leyleklerin ölümüne sebep olan elektrik direğini izole etmiyor