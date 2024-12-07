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Yayın Tarihi: 7 Aralık 2024 13:38
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2024 16:42
3 dk Okuma

UMURBEY BARINAĞI’NDA KÖPEKLERİN AÇ BIRAKILMASI

Gemlik Belediye Başkanı: “Sorumlu olan bütün arkadaşlara görevden el çektirdik”

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, köpeklerin başka bir köpeği yediği görüntüler için barınak çalışanlarını sorumlu tuttu. Olayı ortaya çıkartan Handan Tufan barınakta mama kaplarını hiç dolu görmediğini anlatarak "Hayvanlar aç dediğimizde beslenme saati var diyorlar, bizi içeri almıyorlar" dedi.

Ayşegül Arslan

Ayşegül Arslan

Ayşegül Arslan

Görseli Büyüt
Gemlik Belediye Başkanı: “Sorumlu olan bütün arkadaşlara görevden el çektirdik”

Gemlik Belediyesi’ne ait Umurbey Hayvan Barınağı’nda, dün öğlen saatlerinde köpekler açlıktan bir başka köpeği yedi.

Olayın cep telefonuyla kayıt altına alınması üzerine barınağa gelen yurttaşlar, ölen köpeği yiyen köpekleri, hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Canka Pati Derneği 20, Her Eve Bir Pati Derneği de (HEPAD) 31 köpeği barınaktan çıkartarak koruma altına aldı. Ancak içeride halen 26 köpek olduğu söylentiler arasında. Olay hem Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı hem de İl Tarım Müdürlüğünce soruşturuluyor.

Durum böyleyken Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren akşam saatlerinde barınak önünde toplanan dernekler ve gönüllülere açıklama yaptı. Olaydan sorumlu olanlara görevden el çektirildiğini söyledi:

“Akşam saatlerinde haberdar olduğum, görüntüleri izlediğimde tüylerim diken diken olduğu bir olayla karşılaştık. Buraya gelmeden önce savcılıkla ilgili bütün girişimlerin yapıldığı suç duyurusunda bulunduk. Soruşturmamızı başlattık, burayla ilgili bütün sorumlu arkadaşlara görevden el çektirdik.

Birilerine görevden el çektirilmesi değil, bundan sonra ne yapacağımız çok daha önemli. Gerçekçi olmak adına söylüyorum bunu. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için bizlere yakışmadığını, insan olarak yüreğimizi burktuğunu söylemeliyiz.

İşin kolay tarafıdır belki görevden el çektirmek ama işini yapmayanın görevden el çektirilmesi de kaçınılmaz. İçerde araştırma görevlileri var, olay yeri inceleme tüm delilleri alacak, biz de tüm detaylarıyla yarın ne olmuş ne bitmiş öğreneceğiz.”

Gönüllülerin barınağa gitmesiyle ortaya çıktı

Umurbey Hayvan Barınağı’nda köpeklerin açlıktan bir başka köpeği parçaladığı görüntüleri dün (6 Aralık) sosyal medyaya düştü. Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği’nden Handan Tufan, dün saat 14.00’da bir köpeği yuvalandırmak için barınağa gitti.

Tufan güvenlik görevlisinin kendilerine yetkililerin Cuma namazında olduğunu, hiçbir yetkilinin barınakta olmadığını söylediğini aktardı.

Barınak dışında beklediklerini sırada köpeklerin birbirlerine saldırma sesleri gelmesi üzerine önce güvenlik görevlisinin, ardından da kendilerinin müdahale ettiğini belirten Tufan ancak köpeği kurtaramadıklarını, başka bir köpeği de yaralı bir şekilde kurtardıklarını anlattı.

Tufan, köpeklerin aç bırakıldığını açlıktan birbirlerini yeme durumunda olduklarını söyledi. Tufan, daha önceki ziyaretlerinde de köpeklerin çok aç olduklarını fark ettiklerini, beslemeye çalıştıklarında personelin kendilerine kızdığını, mama kaplarını hiç dolu görmediklerini anlattı:

“Hayvanlar hep aç dediğimizde onların beslenme saati var diyorlar, biz o saatte gelmek istiyoruz dediğimizde ise beslenme saatlerinde kimseyi içeri alamayız diyorlar. Günde iki kere hayvanları beslediklerini iddia ediyorlar ama günde iki kere beslenen hayvan da bu şekilde bir şey yapmaz. Kafeslerde en az 10-15 tane hayvan var, güçlü olan diğerini yiyor."

Tufan, ayrıca barınakta hayvanlara kötü müdahale edildiğini, tuvalet temizliğinin tazyikli su ile köpekleri de ıslatarak yapıldığını anlattı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Şükrü Deviren Gemlik Belediyesi Umurbey Hayvan Barınağı
Ayşegül Arslan
Ayşegül Arslan
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Atölye BİA 21-25 Kasım 2022 "Uygulamalı Haber Atölyesi" katılımcısı. İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Yüsek lisansını Medya ve Kültürel Çalışmalar bölümünde "Kadın cinayetlerinde...

Atölye BİA 21-25 Kasım 2022 "Uygulamalı Haber Atölyesi" katılımcısı. İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Yüsek lisansını Medya ve Kültürel Çalışmalar bölümünde "Kadın cinayetlerinde medyanın eril tutumu: Yeni Şafak, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin incelenmesi" üzerine yaptı. Serbest gazetecilik yapıyor, STK’da profesyonel olarak çalışıyor, ayrıca oyunculukla ilgileniyor.

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