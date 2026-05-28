HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.05.2026 11:10 28 Mayıs 2026 11:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.05.2026 11:15 28 Mayıs 2026 11:15
Okuma Okuma:  2 dakika

Bayramın ilk gününde hayvanları öldürmeye çalışan 13 bin kişi yaralandı

İlahiyatçı İhsan Eliaçık: “Kurban kesmek Allah’ın emri değildir. Kan akıtarak ibadet olmaz. İbadet sevmek, yardım etmek, bir acıyı dindirmektir.”

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

Bayramın ilk gününde hayvanları öldürmeye çalışan 13 bin kişi yaralandı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde büyük ve küçükbaş hayvanların yaşamına son verme girişimi sırasında veya hayvanları öldürdükten sonra derilerini yüzerken yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13 bin 513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu bildirdi. 

Hayatta kalmak isteyen hayvanların darbeleriyle ya da kesici aletlerle yaralananlar, yakınları tarafından veya ambulansla hastanelere getirildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Memişoğlu, açıklamasında şöyle dedi:

“Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin 513 kişi başvurmuştur. Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

Bayramda hayvan öldürmek

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun aktardığına göre, “İslâm mezheplerinin çoğunda ibadet gereğince kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429).” Yani, dinen zorunlu olmamakla birlikte Muhammed Peygamber’in söz ve davranışlarının yorumuyla yapılan uygulamalardır. 

İlahiyatçı İhsan Eliaçık’a göre ise bayramda hayvan öldürmek Allah’ın emri değil: “Kan akıtarak ibadet olmaz. İbadet sevmek, yardım etmek, bir acıyı dindirmektir. İslam aleminin kahir ekseriyetine (Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli, Caferi, Zeydi, İbahi vb.) göre Kurban farz (delaleti ve subutu kat'i emir) değildir. Kurban kesmeyen günaha girmez, hiçbir şey olmaz.”

