Kurbanlıkların geleneksel direnişinde yüzlerce kasap hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin hemen her ilinde kurban kesimi sırasında yüzlerce kişi kurbanlık hayvanların direnişi ya da kesim yöntemlerine uyulmaması nedeniyle yaralandı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) kurban kesimi sırasında meydana gelen yaralanmalarla illgili kapsamlı haberinde değişik kentlerde "hastanelere koşan acemi kasaplar"la yapılan söyleşilere yer verdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayramın ilk günününde "İstanbul’da trafik kazaları nedeniyle 53, [...] kurban kesimine bağlı travmalar nedeniyle 776" kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.

İHA İstanbul'dan geçtiği haberde Güner'in "travma" olarak nitelediği vakalarla ilgili canlı anlatımlara ve "özeleştirel" değerlendirmelere yer verdi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasaplarla doldu. Bazıları, kurbanlıklarını keserken ellerini kimisi bacaklarını kimisi de kafasını yaraladı. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir vatandaşın kafasından yaralandığı görüldü. Kanlar içesinde hastaneye başvuran yaralı şahıs, tedavisinin tamamlanmasının ardından oradan ayrıldı. İstinye Devlet Hastanesi'nde elinden ve kafasından yaralanan ve kafasına dikiş atılan Ö. F. Y. "Kurbanı tutuyorduk. Bıçak kaydı. Kafamı demire vurdum. Kafamda iki dikiş var. Her sene başımıza gelen şeyler. Geçen sene de parmağımdan olmuştum" dedi.

Kurbanlıkların direnişi

Kurbanlıklar cephesinde de her yıl olduğu gibi direniş vardı. Ankara’nın Sincan ilçesinde kurbanlık danayı devirmek isteyen bir grup erkek dananın direnişiyle başa çıkamadı.

İHA'nın haberine göre, Sincan'ın Saraycık mevkiinde, kurban etmek için danayı devirmek isteyen grup dananın darbelerinden son anda kaçabildi.

İzmit'te de ipini koparıp kaçan kurbanlık boğa, çıktığı garaj çatısının çökmesiyle yaklaşık 3 metre yükseklikten garajda bulunan otomobilin üstüne düştü. Otomobil hasara uğradı.

İlk gün bazı illerde yaralı sayıları

2025 Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesimi sonraki günlerde de devam edeceğinden toplam yaralı sayısı henüz belirlenmemekle birlikte kimi illerde birinci gün itibariyle bildirilen yaralanma sayıları şöyle:

İstanbul: 776 kişi, Ankara: 49 kişi, İzmir: 38 kişi, Adana: 194 kişi, Kayseri: 420 kişi, Sakarya: 293 kişi, Rize: 128 kişi, Ordu: 119 kişi, Düzce: 116 kişi, Denizli: 123 kişi, Van: 144 kişi, Nevşehir: 121 kişi, Kırşehir: 86 kişi, Yozgat: 40 kişi

2024'e göre yaralı sayısında artış var

Tüm Türkiye genelini kapsayan resmi toplam sayı henüz açıklanmadığından kesin bir karşılaştırma yapılamasa da 2025'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan kişi sayısı, önceki yıla kıyasla belirgin bir artış gösterdi.

2024'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaklaşık 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurmuştu.

Kurbanlık hayvan cephesinde 3 milyon 350 bin zayiat

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 Kurban Bayramı'nda yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 600 bin küçükbaş olmak üzere toplamda 3 milyon 350 bin kurbanlık hayvanın kesileceği öngörülüyordu.

Geçmiş yıllardaki kurban satışları ve mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurularak yapılan tahminler kesin olmayıp, bayram süresince gerçekleşen satışlara bağlı olarak da ancak bayram sonunda gerçeğe daha yakın bir sayıya ulaşılabileceği varsayılılyor.

2025'te kişi başına kesilen kurban sayısı artmış olabilir

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik'in açıklamalarına göre, 2024'te Türkiye'de kesilen kurbanlık hayvan sayısı 500 bini büyükbaş ve 2 milyon 200 bini küçükbaş olmak üzere 2 milyon 700 bindi.

2024'te Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 iken, 2025 yıl ortasında yaklaşık 87 milyon 685 bin 426 olacağı öngörülüyordu. Bu durumda, 2024'te yaklaşık 31,73 kişi başına bir kurbanlık kesilirken 2025'te 26,17 kişi başına bir kurbanlık kesilmiş, yani kurban kesiminde önceki yıla göre hem sayı hem oran olarak artış gerçekleşmiş olacağı görülüyor.

(AEK)