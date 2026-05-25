Gıda Mühendisleri Odası’ndan ‘Kurban Bayramı’ uyarısı: Halk sağlığı riske atılmamalı

Kurban Bayramı sürecinde gıda güvenliği ve halk sağlığına ilişkin uyarılarda bulunan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, kesimden dağıtıma kadar tüm aşamaların bilimsel ve hijyenik kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Oda tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı’nın dini yönünün yanı sıra milyonlarca hayvanın kesildiği, etin işlendiği ve dağıtıldığı büyük bir gıda zinciri süreci olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada her yıl yaşanan plansızlık, denetim eksiklikleri, kayıt dışı ve hijyenik olmayan kesimler ile yetersiz altyapının halk sağlığını tehdit ettiği ifade edilerek, kurban ibadetinin bilimsel esaslar ve kamusal sorumlulukla yürütülmesi çağrısı yapıldı.

Gıda mühendislerinin açıklamasının devamı özetle şöyle:

Kesim işlemleri yalnızca yerel yönetimlerce belirlenmiş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen ruhsatlı alanlarda gerçekleştirilmelidir. Özellikle açık alanlarda, yol kenarlarında ve uygun olmayan ortamlarda yapılan kontrolsüz kesimler; çevre kirliliğine, zoonotik hastalık risklerine ve ciddi gıda güvenliği sorunlarına yol açmaktadır.

Kesim alanlarında görev alacak personelin hijyen kuralları konusunda eğitimli olması; kullanılan ekipmanların temizlenebilir özellikte bulunması ve kesim sırasında karkasın dış ortamla temasının engellenmesi büyük önem taşımaktadır. Kesim sonrası etlerin uygun olmayan koşullarda poşetlenmesi, güneş altında bekletilmesi ya da sıcak ortamda uzun süre tutulması mikroorganizma gelişimini hızlandırmakta ve halk sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Kurban etleri parçalanmadan önce serin ortamda dinlendirilmeli; ardından uygun porsiyonlar halinde +4°C buzdolabı sıcaklığında, parça etler en fazla 3-4 gün, küçük parçalı ya da kıyma halinde ise en fazla 1-2 gün muhafaza edilmelidir. Daha uzun süreli saklamalarda ise soğuk zincir kırılmadan, porsiyonlara ayrılmış şekilde derin dondurucularda korunmalıdır.

Bayramın en önemli toplumsal yönlerinden biri olan paylaşım sürecinde de lojistik koşullar göz ardı edilmemelidir. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan etlerin hijyenik ambalajlarda taşınması, sıcak havada uzun süre bekletilmemesi ve dağıtım organizasyonlarının soğuk zincir kurallarına uygun yürütülmesi gerekmektedir. Özellikle toplu dağıtımlarda yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının ve yardım organizasyonlarının gıda mühendisleri ve diğer ilgili meslek disiplinleriyle koordineli çalışması önemlidir.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası olarak bir kez daha vurguluyoruz: Güvenilir gıda temel bir haktır. Kurban Bayramı sürecinde halk sağlığının korunabilmesi için bilimsel esaslara dayalı denetimlerin artırılması, meslek odalarının ve uzmanlık alanlarının sürece etkin biçimde dahil edilmesi ve yurttaşlarımızın hijyen ile gıda güvenliği kurallarına hassasiyet göstermesi büyük önem taşımaktadır. Başta ülkemiz olmak üzere Kurban Bayramı’nı kutlayan tüm yurttaşlarımızın ve dünyanın farklı bölgelerindeki Müslüman toplumların bayramını kutluyor; sağlıklı, güvenli ve dayanışma ruhunun güçlendiği bir bayram diliyoruz.