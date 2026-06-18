Batman’daki bakım merkezinde neler yaşandı?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, Özel Batman Şifa Bakım Merkezi’ne ilişkin iddialar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Kutevi, soru önergesinde bakım merkezinde yaşandığı iddia edilen olayların “insan hakları, yaşam hakkı ve insan onuru açısından vahim bir tabloyu ortaya koyduğunu” belirtti.

Önergede, yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında merkeze yaklaşık 10 gün önce geniş çaplı bir operasyon düzenlendiği, 84 kişinin gözaltına alındığı ve en az 16 kişinin tutuklandığı bilgisine yer verildi.

Yaklaşık 70 yetişkin engelli bireyin kaldığı belirtilen merkezle ilgili iddialar arasında cinsel istismar, cinsel saldırı, işkence, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, eziyet, kasten öldürme ve dolandırıcılık suçlamaları bulunuyor.

Otizmli Uğur Yıldırım'ın öldüğü bakım merkezinde 100'den fazla ihmal ve istismar

Cinsel saldırı ve kürtaj iddiası

Kutevi’nin önergesinde, engelli bir kadın yurttaşın bakım merkezi personeli 6 kişinin sistematik cinsel saldırısına maruz kaldığı ve bu süreçte hastanede iki kez kürtaj edildiği iddiası da yer aldı.

Kutevi, Bakan Göktaş’a bu iddianın doğru olup olmadığını sordu. Kürtaj işlemlerini gerçekleştiren sağlık kuruluşunun durumu adli makamlara ve Bakanlığa bildirmemesi halinde, ihmali bulunan kamu ya da sağlık personeli hakkında işlem yapılıp yapılmayacağını sordu.

“Ellerinin bağlanması sonucu yaşamını yitirdi” iddiası

Önergede yer alan bir diğer iddia ise 28 yaşındaki zihinsel engelli bir yurttaşın ölümüyle ilgili.

Kutevi, yurttaşın “telefonla oynamaması için” bir görevli tarafından elleri bağlanarak bir gün boyunca bekletildiğinin, bu nedenle kolunda kangren oluştuğunun ve hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdiğinin iddia edildiğini aktardı.

Kutevi, Bakanlığa, bu iddianın doğru olup olmadığını ve merkezin rutin denetimlerinde kötü muamele ve işkence iddialarının neden tespit edilemediğini sordu.

Otizmli çocuk bakımevinde öldü

Şüpheli ölümler soruldu

Soru önergesinde, merkezde yaşanan bazı ölümlerin “hastanede gerçekleştiği” gerekçesiyle otopsi yapılmadan kayda geçirildiği iddiaları da yer aldı.

Kutevi, son 5 yılda bakım merkezinde kaç engelli yurttaşın yaşamını yitirdiğini, bu ölümlerden kaçında otopsi yapılmadığını ve geçmiş ölümlerin “şüpheli ölüm” kapsamında yeniden incelenip incelenmeyeceğini sordu.

Yanlış ilaç ve haksız kazanç iddiası

Önergede, merkezde kalan kişilere haksız kazanç elde etmek amacıyla bilinçli olarak yanlış ilaç verildiği iddiaları da gündeme getirildi.

Kutevi, bu iddialar hakkında Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile ortak bir inceleme yürütülüp yürütülmediğinin açıklanmasını istedi.

DEM Parti Engelliler Komisyonu’ndan “Engelliler Onur Yürüyüşü” çağrısı

Bakanlığa sorular Kutevi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şu soruları yöneltti: Bakanlık, bakım merkezindeki cinsel istismar, işkence ve şüpheli ölüm iddialarına ilişkin idari soruşturma başlattı mı?

Merkeze müfettiş görevlendirildi mi?

Soruşturma ve gözaltıların ardından merkez faaliyetlerine devam ediyor mu?

Merkezde kalan yaklaşık 70 engelli yurttaşın can güvenliği ve barınması için hangi önlemler alındı?

Engelli bireylerin yaşadıkları travmaya karşı psikososyal destek sağlandı mı?

Merkez en son ne zaman denetlendi?

Geçmiş denetim raporlarında kuruma ilişkin uyarı ya da idari yaptırım kararı var mı?

Dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle kamuoyunda oluşan kaygıların giderilmesi için şeffaf bir bilgilendirme yapılacak mı?

(NÖ)