DEM Parti Engelliler Komisyonu’ndan “Engelliler Onur Yürüyüşü” çağrısı

DEM Parti Engelliler Komisyonu, Türkiye’de yaşayan engelli yurttaşların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve hak taleplerini görünür kılmak amacıyla 3 Mayıs Pazar günü Diyarbakır’da “Engelliler Onur Yürüyüşü” düzenleneceğini duyurdu.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, ülkede yaklaşık 10 milyon engelli yurttaş ve ailelerinin bulunduğu hatırlatılarak, bu kitlenin eğitim, sağlık, ulaşım ve erişilebilirlik gibi temel alanlarda ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nde tanımlanan hakların tam anlamıyla uygulanmasının hedeflendiğine dikkat çekildi.

Yürüyüşün 3 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacağı belirtilirken, tüm demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar etkinliğe davet edildi.

Komisyonun açıklaması şöyle:

“Değerli arkadaşlar ve STK, Sendika, Meslek Odası, Demokratik Kitle Örgütlerinin saygıdeğer temsilcileri; ülkemizde yaşayan 10 milyon engelli yurttaş ve ailelerinin sesini duymak, sorun ve taleplerine çözüm sunmak, eğitim, sağlık, ulaşım ve erişilebilirlik başta olmak üzere BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin tanımladığı hakların uygulanmasını sağlamak amacıyla 3 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünden ‘Engelliler Onur Yürüyüşü’ başlatıyoruz. Sizler de bu onur yürüyüşünde yerinizi alın.”

Açıklamada ayrıca katılamayan kişi ve kurumlara da çağrı yapılarak, yürüyüşün daha geniş kitlelere duyurulması istendi. Bu kapsamda, destek amacıyla bir çağrı videosu hazırlanması ve sosyal medya üzerinden #EngellilerOnurYürüyüşü ve #3MayıstaDiyarbakırdayız etiketleriyle paylaşım yapılması talep edildi.

Komisyon, sosyal medya çalışmasının 19.00 itibarıyla başlatılacağını belirterek, çağrının tüm dijital mecralarda yaygınlaştırılmasını istedi.

“Bu yürüyüşün duyurusunu yapmak, oraya gelemesek de oraya gelenlerin sesine ve sözüne ortak olmak amacıyla destek çağrısı yapıyoruz” denilen açıklama, engelli hakları mücadelesine dikkat çekmeyi hedefliyor.

