Batman "jin jiyan azadî" şiarıyla kazanılmış bir belediye

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesine kayyım atandı. Eşbaşkanlar Ahmet Türk, Gülistan Sönük ve Mehmet Karayılan görevden alındı.

Açıklamada belediye başkanlarının "geçici bir tedbir olarak" İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediyesi'ne, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Halfeti Belediyesi'ne kayyım olarak atandı.

Kayyım atamalarının ardından Batman Belediyesi önüne gelip nöbet tutan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır bianet’e konuştu.

“Ülke kayyım siyaseti ile yönetiliyor”

Esenyurt’ta başlayan ve dün sabah saatlerinde üç kente yönelik olan kayyım atamalarını değerlendiren Bayındır,

“AKP, MHP iktidarının Kürt sorunun demokratik çözümüne dair ajandasının olmadığını, tam tersine Kürt halkının demokratik iradesine yönelik topyekûn bir saldırı konseptini devreye koyduğunu net bir şekilde bu kayyım atamalarıyla gördük. Tabii, Kürt halkı açısından kayyım atamaları 2016 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar kayyım atamaları, kayyım siyaseti ve politikası ve ülkenin aslında kayyım rejimiyle yönetilmek istenmesiyle birlikte AKP-MHP iktidarının Kürt halkının iradesine yönelik ortaya koyduğu faşist bir tavrı da var. Kürt halkı, dostları, dolayısıyla ülkede demokrasi ve özgürlük isteyen her kesimin bugün hem Türkiye'de hem de Kürdistan'da, her yerde kayyım iradesine karşı halkların birleşik ve bütünlüklü bir mücadelesini bugün sokağa her yönüyle yansıttığını da gördü” diye konuştu.

“Gülistan Sönük, kadın özgürlük mücadelesinin sembolü”

Batman Belediye eş başkanı Gülistan Sönük’ün seçim sonuçlarını hatırlatan Bayındır şöyle konuştu: “Batman’da rekor bir oyla seçimi kazanan, eş başkanımız Gülistan Sönük adeta kadın özgürlük mücadelesinin de sembolü oldu. Aynı zamanda kadın mücadelesine yönelik de bir saldırı var ve bu yüzden Batman, AKP iktidarının ilk adresi oldu. Çünkü Batman, "jin jiyan azadî " şiarıyla kazanılmış bir belediye. Dolayısıyla kadınlar, gençler, Batman halkı bir bütün olarak bugün “Jin jiyan azadî ” felsefesinden güç alarak oy verdikleri iradelerini yine “jin jiyan azadi” diyerek sokaklarda savunacak, savunuyor. Dünden bu yana aralıksız bir şekilde Batman'ın her sokağı, her mahallesi adeta bu gasp iradesine karşı bir mücadele alanına dönüşmüş durumda.”

“AKP-MHP iktidarının isteği yine Kürt'ü inkâr etme”

Belediyenin önünde bekleyen halkın darp edilerek gözaltına alındığını söyleyen Bayındır, ”Biz elbette ki 1 Ekim'de başlayan ve “Kürt sorununun demokratik çözümü mümkün mü” diye yürütülen tartışmaların aslında Esenyurt'tan başlayıp üç belediyeye daha kayyım atanmasıyla AKP-MHP iktidarının isteğinin yine Kürt'ü inkar etmek, Kürt'e yönelik savaş kararı almak, Kürt halkının iradesini yok saymak olduğunu gördük. Tabii bundan AKP-MHP iktidarına herhangi bir gelecek çıkmadı ve çıkmayacak” dedi.

“Van’ı nasıl aldıysak bu şehirleri de öyle alacağız”

Demokratik mücadeleden taviz vermeyeceklerini dile getiren Bayındır, kayyımı kabul etmeyeceklerini belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı: “İnsanlık dışı ve barbar yöntemlerle üzerimize gelmelerine rağmen bizler demokratik tepkimizden ve haklı mücadelemizden hiçbir şekilde taviz vermedik ve vermeyeceğiz.Van’ı nasıl aldıysak bu şehirleri de öyle alacağız. AKP-MHP iktidarı 2016, 2019 ve 2024 tarihlerindeki kayyım darbelerini unutmasın çünkü Kürt halkı unutmayacak.”

