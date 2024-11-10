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Yayın Tarihi: 10 Kasım 2024 11:23
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2024 11:36
2 dk Okuma

DEM Partili milletvekilleri Batman Emniyeti'ndeki "işkenceye" tepki gösterdi

Ayrıca sosyal medyada çok sayıda kullanıcı #BatmanEmniyetindeİşkenceVar etiketi ile paylaşım yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, Batman Emniyet Müdürlüğü binasının dış cephesini göstermektedir. Bina, sade bir tasarıma sahip olup bej renk tonlarında yapılmış. Binanın ön cephesinde "BATMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ" yazısı dikkat çekiyor. Girişte, iki tarafında merdivenler bulunan kapının önünde bir polis memuru nöbet tutuyor. Binanın sağ tarafında Türkiye bayrağı ve Türk polis teşkilatını temsil eden bayrak asılı durumda. Çevredeki ağaçların yapraklarının dökülmüş olması, fotoğrafın sonbahar veya kış aylarında çekildiğine işaret ediyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Ceylan Akça, Batman'da çok yüksek bir oranda (yüzde 62) oy alarak seçilen DEM Parti Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük'ün görevinden alınıp yerine kayyım atanmasını protesto eden yurttaşlara, Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nde işkence yapıldığını duyurdu.

4 Kasım 2024'te DEM Parti'li Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Batman ve Urfa Halfeti belediyelerine kayyım atandı.

Akça, X’teki paylaşımında, şöyle dedi:

"Batman’da gözaltındaki gençlere işkence yapılıyor. Tam şu anda #BatmanEmniyetindeİşkenceVar. +904882139092 numarasını arayarak Batman Emmiyeti’nde yapılan işkenceyi sorabilir, işkenceye son vermelerini talep edebilirsiniz. Toplumsal tepki insanlığa karşı bu suçu sonlandırabilir.”

“İşkence suçtur”

Fotoğraf: DEM Partili Çiçek Otlu'nun X hesabı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:

Batman’dan çok vahim işkence haberleri geliyor. İrade gaspına karşı demokratik protesto hakkını kullanan yurttaşlara Batman Emniyeti’nde işkence ediliyor. İşkence suçtur, protesto etmek meşru ve yasal bir haktır. Tekrar ediyoruz; insanları gözaltına almaktan, tehdit ve işkence etmekten vazgeçin!”

“İşkenceci kayyım gidecek”

Fotoğraf: Gazeteci Meltem Oktay'ın X hesabı.

Yine DEM Parti Milletvekili Birgül Çubuk da şu paylaşım yaptı:

“Batman'a kayyım atanan valiye bağlı Batman Emniyetinde işkence var. Kayyım vali halkın iradesini işkence ile teslim almaya uğraşıyor. Başaramayacak. İşkenceci kayyım gidecek.”

DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu Kutuev de şu paylaşımı yaptı:

“Halkın iradesini gasp edenler, Batman’da işkence uygulayarak insanlık suçu işliyor. Maskeli kişilerin insan kaçırmaya çalıştığı Batman’da bu kez gözaltında tutulanlara işkence yapıldığı bilgisi geldi.Telefonlarımıza çıkmayan yetkililere açık çağrı: Halkımızın bir tek teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz!”

DEM Parti Milletvekili Sümeyye Boz da şöyle seslendi:

“Batman emniyetinde şiddet ve işkence marifetiyle cinayete teşebbüs var.

#BatmanEmniyetindeİşkenceVar emri sen mi verdin

@AliYerlikaya Hem iradelerine hem hayatlarına kast edin mi dedin?”

Ayrıca sosyal medyada çok sayıda kullanıcı #BatmanEmniyetindeİşkenceVar etiketi ile paylaşım yaptı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Batman Ceylan Akça ayşegül doğan dem parti Batman'da işkence var
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