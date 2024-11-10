DEM Partili milletvekilleri Batman Emniyeti'ndeki "işkenceye" tepki gösterdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Ceylan Akça, Batman'da çok yüksek bir oranda (yüzde 62) oy alarak seçilen DEM Parti Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük'ün görevinden alınıp yerine kayyım atanmasını protesto eden yurttaşlara, Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nde işkence yapıldığını duyurdu.

4 Kasım 2024'te DEM Parti'li Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Batman ve Urfa Halfeti belediyelerine kayyım atandı.

Akça, X’teki paylaşımında, şöyle dedi:

"Batman’da gözaltındaki gençlere işkence yapılıyor. Tam şu anda #BatmanEmniyetindeİşkenceVar. +904882139092 numarasını arayarak Batman Emmiyeti’nde yapılan işkenceyi sorabilir, işkenceye son vermelerini talep edebilirsiniz. Toplumsal tepki insanlığa karşı bu suçu sonlandırabilir.”

“İşkence suçtur”

Fotoğraf: DEM Partili Çiçek Otlu'nun X hesabı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:

Batman’dan çok vahim işkence haberleri geliyor. İrade gaspına karşı demokratik protesto hakkını kullanan yurttaşlara Batman Emniyeti’nde işkence ediliyor. İşkence suçtur, protesto etmek meşru ve yasal bir haktır. Tekrar ediyoruz; insanları gözaltına almaktan, tehdit ve işkence etmekten vazgeçin!”

“İşkenceci kayyım gidecek”

Fotoğraf: Gazeteci Meltem Oktay'ın X hesabı.

Yine DEM Parti Milletvekili Birgül Çubuk da şu paylaşım yaptı:

“Batman'a kayyım atanan valiye bağlı Batman Emniyetinde işkence var. Kayyım vali halkın iradesini işkence ile teslim almaya uğraşıyor. Başaramayacak. İşkenceci kayyım gidecek.”

DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu Kutuev de şu paylaşımı yaptı:

“Halkın iradesini gasp edenler, Batman’da işkence uygulayarak insanlık suçu işliyor. Maskeli kişilerin insan kaçırmaya çalıştığı Batman’da bu kez gözaltında tutulanlara işkence yapıldığı bilgisi geldi.Telefonlarımıza çıkmayan yetkililere açık çağrı: Halkımızın bir tek teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz!”

DEM Parti Milletvekili Sümeyye Boz da şöyle seslendi:

“Batman emniyetinde şiddet ve işkence marifetiyle cinayete teşebbüs var.

#BatmanEmniyetindeİşkenceVar emri sen mi verdin

@AliYerlikaya Hem iradelerine hem hayatlarına kast edin mi dedin?”

Ayrıca sosyal medyada çok sayıda kullanıcı #BatmanEmniyetindeİşkenceVar etiketi ile paylaşım yaptı.

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı

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(EMK)