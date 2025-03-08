Fotoğraflarla Diyarbakır'da 8 Mart

"Ömrüm barışa feda olsun"

İlk olarak, halay başı olan 60 yaşındaki Şahika ile konuştuk. "Bu 8 Mart bize ilaç gibi su gibi geldi" diyen Şahika, şöyle konuştu:

"Barışın kendisi ilaçtır, yaşamdır. Biz kadınların, halkların özgür olduğu bir dünyanın hayaliyle bu yaşa geldik. Ömrümüz mahpuslarda, mitinglerde geçti. Ama genç kızlar özgür olsun, Kürt halkı özgür olsun diye direndik. Ömrüm barışa feda olsun. Barış, biz kadınların olsun."