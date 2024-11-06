Batman'da kayyım protestolarında 3. gün: 50'ye yakın gözaltı

Kürtlerin iradelerini yok sayan bir iktidarı kabul etmediğini belirten DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, “Tüm halklarımız direnişi örgütlüyor, büyütüyor. Bu üçüncü kez oluyor. 3 defadır tekrarlıyoruz, tekrarlamaya devam edeceğiz. Kabul etsenizde etmeseniz de Kürt halkı ve iradesi var Türkiye’de. Siz Kürt halkının iradesini tanımamaya devam ediyorsunuz. Sizin bu kadar zulmünüze, yok saymanıza rağmen hala analarımız, gençlerimiz, Kürt halkı barış olsun diye sokaklarda, meydanlarda sesini yükseltiyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"40 yıldır verdiğimiz mücadelenin arkasındayız. Hala barış olsun diye mücadele ediyoruz. Atadığınız kayyımın ülkeye nasıl zarar verdiğini görüyoruz. Siz bu halkın parasını çıkarlarınız için harcayamazsınız , talan edemezsiniz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Êlih’te 3 gündür savaş hukuku devam ediyor. Buna karşı söz eden maalesef darp edilerek gözaltına alınıyor. Gözaltına alınanlar hastaneye götürülünce sağlık hakkından mahrum bırakılıyor. Bu haksız, hukuksuz anlayıştan vazgeçin. İktidarlar gelip geçicidir, önemli olan haktır ve halkın dediği olacak. Gelin bu haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında hakkın, barışı savunanların yanında oldun. Bu halkın mücadelesi sonuna kadar devam edecek. 3 gündür bu halk direniyor, direnmeye devam edecek."