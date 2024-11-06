Batman'da kayyım protestolarında 3. gün: 50'ye yakın gözaltı
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Batman Belediyesi’ne kayyım atanmasına yönelik protestolar üçüncü gününde devam ediyor.
Yılmaz Güney Parkı, Kültür Mahallesi ve Seyid Bilal Caddesi'nde toplanan kitle, belediye binası yakınlarındaki Gülistan Caddesi’ne üç koldan yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüş boyunca kitle sık sık “Hırsız kayyım”, Kürtçe “Jin jiyan azadî” (Kadın, yaşam özgürlük) sloganları attı.
- Seyid Bilal Caddesi'ndeki kolda Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ile milletvekilleri Sümeyye Boz, Mahmut Dündar;
- Yılmaz Güney Parkı’ndaki kolda Batman Belediye Eş Başkanı Yeşil Işık, DEM Parti milletvekilleri Ceylan Akça ve Ömer Faruk Hülakü;
- Kültür Mahallesi’ndeki kolda ise Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri Sebahat Sarıtaş ve Serhat Eren yer aldı.
Basın Kavşağı’nda bir araya gelen kitle, alkışlar, zılgıtlar ve sloganlarla protestolarını sürdürdü.
Atatürk Bulvarı üzerindeki Batman Belediyesi binasına yaklaşık 150 metre mesafede bariyerlerle yolu kapatan polis, Basın Kavşağı’nda toplanan kitleye biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
🔴 Batman'da kayyıma karşı protestoların üçüncü gününde polis müdahalesi başladı— bianet (@bianet_org) November 6, 2024
Polis, Gülistan Caddesi'nde kayyımı protesto eden yurttaşlara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ediyor.
📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/0qtFDjAyz5
Müdahale sırasında çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alındı.
Polis, Batman Belediye Eş Başkanları Sönük ve Işık ile milletvekillerinin de aralarında yer aldığı DEM Parti ve DBP heyetine de müdahalede bulundu.
DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“İki gündür Batman sokaklarında yüzü maskeli, kimliği belirsiz polislerinizin işkenceyle gözaltı görüntüleri yetmezmiş gibi bugün pusuculuğa soyundular. Sahte plakalarla ara sokaklarda pusu kuran, işkence yapan ve rastgele gözaltı yapan polisleriniz hakkında da soruşturma açacak mısınız?”
Polis müdahalesinin ardından seçilmiş Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri ve halk, Yılmaz Güney parkına yürüdü.
🔴 Batman'da polis müdahalesinin ardından seçilmiş Belediye Eş Başkanı @gulistan_sonuk, DBP Eş Genel Başkanı @KeskinBayindir, DEM Parti milletvekilleri ve halk, Yılmaz Güney parkına yürüdü.— bianet (@bianet_org) November 6, 2024
📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/1JcWAsTLCH
Burada ilk olarak konuşan DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, sıkıyönetimi andıran görüntülerin nedeninin halk iradesinin gaspı olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Aslında bu kayyım ataması, gaspı halklarımızın barış özlemine yönelik bir gasptır. Aslında kayyım halkın, halklarımızın adalet duygusuna yönelik bir gasp girişimidir. Aslında kayyım halklarımızın eşit, özgür bir yaşam özlemine bir gasptır. Bizler adaletten, özgürlükten yana olan güçler, gaspa karşı demokratik ve meşru itiraz sürecine girmiş bulunuyoruz. Biz hiç kimsenin bu itirazı gayri-meşru görmesine izin vermeyeceğiz, bunu reddediyoruz. Kayyım gaspını kabul etmeyeceğiz. O zaman demokrasiyi rafa kaldırın, seçimleri ortadan kaldırın herkes ne olduğunu görsün. Demokrasi varmış gibi görünmeye kimse çalışmasın.”
Ardından söz alan Tatvan Belediye Eş Başkanı Münir Erol ise şöyle konuştu:
“Herkesin saygı duyması gereken bir süreci yaşamamız gerekirken, yargı kılıcına karşı halk söylemlerinde bulunmak zorunda kalıyoruz. Eğer anyasanınıza güvenmiyorsanız, gerekliliğini yerine getirmiyorsanız seçim tiyatro muydu? Bölgeye getirilen taşımalı seçmenlere rağmen AKP ziyadesiyle sandığa gömülmüştür. Halkın iradesini yoksa sayarak, hak etmedikleri koltukta oturma yüzsüzlüğünde buluna biliyorlar. Kayyım demek, hırsızlık, çocukların geleceğini çalmak demektir. Her türlü yolsuzluğun, talanın meşru görüldüğü bu ülkede demokrasinin kılıcı haline getirdikleri yargıyı işlerine geldiği gibi kullanabiliyorlar. Eğer demokrasi diyorsak, hukuk diyorsak herkesin buna uymak zorunda olduğunu kimse unutmasın."
Kürtlerin iradelerini yok sayan bir iktidarı kabul etmediğini belirten DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, “Tüm halklarımız direnişi örgütlüyor, büyütüyor. Bu üçüncü kez oluyor. 3 defadır tekrarlıyoruz, tekrarlamaya devam edeceğiz. Kabul etsenizde etmeseniz de Kürt halkı ve iradesi var Türkiye’de. Siz Kürt halkının iradesini tanımamaya devam ediyorsunuz. Sizin bu kadar zulmünüze, yok saymanıza rağmen hala analarımız, gençlerimiz, Kürt halkı barış olsun diye sokaklarda, meydanlarda sesini yükseltiyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"40 yıldır verdiğimiz mücadelenin arkasındayız. Hala barış olsun diye mücadele ediyoruz. Atadığınız kayyımın ülkeye nasıl zarar verdiğini görüyoruz. Siz bu halkın parasını çıkarlarınız için harcayamazsınız , talan edemezsiniz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Êlih’te 3 gündür savaş hukuku devam ediyor. Buna karşı söz eden maalesef darp edilerek gözaltına alınıyor. Gözaltına alınanlar hastaneye götürülünce sağlık hakkından mahrum bırakılıyor. Bu haksız, hukuksuz anlayıştan vazgeçin. İktidarlar gelip geçicidir, önemli olan haktır ve halkın dediği olacak. Gelin bu haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında hakkın, barışı savunanların yanında oldun. Bu halkın mücadelesi sonuna kadar devam edecek. 3 gündür bu halk direniyor, direnmeye devam edecek."
Yerine kayyım atanan Batman Belediye Eş Başkanı Yeşil Işık, Ortadoğu da yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, kayyımlarla yaşanan sürecin hassasiyetine dikkat edilmediğini söyledi.
Işık, “Bu hassasiyetle, belediyelere atanan kayyımlar bu hassiyetin gözden geçirilmediğini göstermektedir. Böylesi bir süreçte bu politikanın uygulanması kesinlikle hiç kimsenin çıkarında olmadığının bilincinde olunması lazım. bu nedenle AKP-MHP hükümetini özellikle uyarıyoruz. Bu ülkeyi kaos ortamına sürüklemenin hiç kimseye bir faydası olmayacak. Êlih halkının iradesi olarak biz bunun karşısında olacağız, dimdik duracağız” ifadelerini kullandı.
Son olarak söz alan Keskin Bayındır, üç gündür polise karşı direnen halkın işkence edilerek gözaltına alındığını vurguladı.
Bayındır, “Biz Kürt halkı olarak, irademizi elinize koymayacağız, o yüzden sizin saldırınıza karşı direneceğiz dedik. Kimse bizden baş eğmemizi beklemesin. Çünkü işgalciler, Kürtlerin ayarlarıyla oynuyor. Kürt halkının ayarlarıyla oynanmasına izin vermeyeceğiz. 3 gündür çocuklar en büyük nefretlerini size gösteriyorlar. Bunun bir nedeni var. Kurdistan’da her bir çocuk, kadın, genç, yaşlı size karşı nefret duyuyor. Biz bu mücadeleyi, halklı mücadeleyi yürütüyoruz. Çünkü biz seçimle geldik, arkadaşlarımız seçimle geldi. Bizim irademizi kirli ellerinde yok etmek istiyorlar. Devlet, işgalciler, ortakları her zaman bütün gücünüzü Kürt halkına karşı kullandı. Ama vallahi, billahi başarıya ulaşamadınız, ulaşamazsınız" diye konuştu.
"Kürt halkı sadece Kurdistan’da değil, dünyada büyük güce sahip" diyen Bayındır sözlerini şöyle sonlandırdı:"Bu iradeyi ayaklar altına almak isteyenleri, bu güç, kuvvet gönderecek. Kimse Kürt halkının iradesinin karşısında duramaz. İrademizi bitiremezsiniz. Etrafınıza bakın. Kurdistan’a, Türkiye’ye, dünyaya bakın farklı dil, inanç, kültürler bu mücadeleyi yürütüyor. Bu saldırılarla bu mücadele bitmez. Çünkü temeli sağlam, çünkü sadece hakkını savunuyor. Bu işgalci her zaman Kürt halkının iradesine, kazanımlarına el uzatıyor. İsterseniz politikalarınızda ısrarcı olun, iktidarının kadınların, çocukların, gençlerin eliyle gidecek”
Kayyım protestoları devam ederken üçüncü günde elliye yakın kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bir kısmı çocuk olan kişiler serbest bırakılırken ilk günden bu yana gözaltında tutulan kişi sayısı en az yüz. Gözaltında 4 meclis üyesi de bulunmakta
(ED/VC/AD).