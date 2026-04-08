Başsavcılık Melek Mosso'nun serbest bırakılmasına itiraz etti

"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında yürütülen süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Melek Mosso hakkında verilen serbest bırakma kararına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılık, Mosso için adli kontrol şartı uygulanması gerektiğini belirtti.

İstanbul’da yürütülen soruşturmada ekipler, aralarında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli ve Ersay Üner gibi isimlerin de bulunduğu 9 kişiyi dün (7 Nisan) gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında savcılık, şüphelilere “uyuşturucu kullanma, bulundurma ve ticaret” suçlamalarını yöneltti.

Gözaltına alınan isimler jandarmadaki işlemlerinin ardından Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü ve burada kan ile saç örnekleri verdi. Sürecin devamında altı kişi işlemlerinin ardından serbest kaldı. Savcılık, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Melek Mosso ise herhangi bir adli kontrol şartı olmadan serbest kaldı.

Ancak bugün Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.

