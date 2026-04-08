ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.04.2026 12:32 8 Nisan 2026 12:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.04.2026 12:37 8 Nisan 2026 12:37
Okuma Okuma:  1 dakika

Başsavcılık Melek Mosso'nun serbest bırakılmasına itiraz etti

Soruşturma kapsamında savcılık, şüphelilere “uyuşturucu kullanma, bulundurma ve ticaret” suçlamalarını yöneltti.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında yürütülen süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Melek Mosso hakkında verilen serbest bırakma kararına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılık, Mosso için adli kontrol şartı uygulanması gerektiğini belirtti.

İstanbul’da yürütülen soruşturmada ekipler, aralarında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli ve Ersay Üner gibi isimlerin de bulunduğu 9 kişiyi dün (7 Nisan) gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında savcılık, şüphelilere “uyuşturucu kullanma, bulundurma ve ticaret” suçlamalarını yöneltti.

Gözaltına alınan isimler jandarmadaki işlemlerinin ardından Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü ve burada kan ile saç örnekleri verdi. Sürecin devamında altı kişi işlemlerinin ardından serbest kaldı. Savcılık, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Melek Mosso ise herhangi bir adli kontrol şartı olmadan serbest kaldı.

Ancak bugün Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
melek mosso uyuşturucu uyuşturucu kullanımı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git