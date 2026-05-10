Barış Anneleri, cezaevleri önünden seslendi: Yasal düzenleme yapın

Anneler Günü dolayısıyla birçok şehirde cezaevleri önünde bir araya gelen Barış Anneleri, barış çağrısı yaptı ve Abdullah Öcalan’ın statüsünün tanınmasını istedi. “Annelere en güzel hediye barıştır” mesajının öne çıktığı açıklamalara siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri de katıldı.

Diyarbakır, İstanbul, Şırnak, Van, İzmir, Adana, Mersin ve birçok kentte yapılan açıklamalarda anneler, çatışmaların sona ermesini, cezaevlerindeki hasta ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep etti. Ortak mesajlarda, kalıcı barış için yasal adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Diyarbakır’daki açıklamada konuşan Barış Anneleri, yıllardır çocuklarını savaşta, cezaevlerinde ve sürgünde kaybeden anneler olarak artık acının değil barışın büyümesini istediklerini söyledi. Anneler, Kürt sorununun çözümü için devletin somut adımlar atmasını ve Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasını istedi.

İstanbul

MA'nın haberine göre, İstanbul’da Bakırköy Kadın Cezaevi önünde yapılan açıklamada da “Barışın mimarı İmralı’dadır” sloganı öne çıktı. Anneler, cezaevlerinin çözüm olmadığını belirterek barış sürecinin ilerletilmesini talep etti.

Şırnak, Van, Ağrı, Batman, Bitlis ve Urfa’daki açıklamalarda da benzer talepler dile getirildi. Anneler, “Artık hiçbir annenin ağlamasını istemiyoruz” diyerek savaş yerine diyalog çağrısı yaptı.

İzmir’de Buca Cezaevi önünde yapılan açıklamaya DEM Parti milletvekilleri ve kadın örgütü temsilcileri de katıldı. Burada yapılan konuşmalarda, Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünün Kürt sorununun demokratik çözümü açısından önemli olduğu ifade edildi.

Barış Anneleri’nin açıklamalarında ortak vurgu, “kalıcı barış, hukuki düzenleme ve cezaevlerinin boşaltılması” oldu. Açıklamalar çeşitli sloganlarla sona erdi.

(EMK)