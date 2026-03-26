HABER
26 Mart 2026 15:04
 Son Güncelleme: 26 Mart 2026 15:16
Okuma: 3 dakika

Bakırköy’de polis kurşunuyla ölüm: Bu bir kaza değil, adalet istiyorum

Anne Özkök, “Katilin ailesi bana bir kere mesaj atmıştı, ’İkimizin evine de ateş düştü’ diye. Hayır senin oğlun yaşıyor, nefes alıyor ateş benim evime düştü. Katiller bizden hep bir adım önde çünkü nefes alıyorlar” dedi.

Evrim Kepenek

Bakırköy’de polis kurşunuyla ölüm: Bu bir kaza değil, adalet istiyorum
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İstanbul Bakırköy’de 9 Ekim 2024’te yaşanan olayda, özel harekât polisi Ahmet Ç. ile buluşan 31 yaşındaki Kadir Özkök hayatını kaybetti.

Ahmet Ç., beylik tabancasını nasıl kullandığını anlattığı sırada silah ateş aldı ve Özkök vuruldu. Olayın ardından açılan davada karar duruşması 24 Nisan’da Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Annesi Ayşe Özkök, polislikten ihraç Cemil K.'nin baş sanık olarak yargılandığı Ayşe Tokyaz davasına gelip hem Tokyaz ailesi ile dayanışıyor hem de sesini duyurmaya çalışıyor.

Dava öncesinde bianet'e konuşan anne Ayşe Özkök, herkesi duruşmaya çağırdı ve yaşadıklarını anlattı. Acısını “Ağlıyorum, ben hep ağlıyorum” sözleriyle anne Özkök,  oğlunun ölümüne hâlâ anlam veremediğini söyledi.

Ayşe Özkök, oğlunun sekiz yıldır makam şoförlüğü yaptığını söyledi. Oğlunun herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığını, ailesine bağlı ve sorumluluk sahibi biri olduğunu anlattı. “Benim oğlum çok hayırlıydı. Bize hayatını adadı. Evlenmedi, bu yaz evlenecekti” dedi.

Olayın yaşandığı polisle oğlunun eski okul arkadaşı olduğunu belirtti. Ancak aralarında yakın bir ilişki bulunmadığını söyledi: “Ben bile o insanı bir kere, o da on dakika gördüm. Samimi değillerdi.” Aile olarak bilinen bir husumet olmadığını da ekledi.

“Birden fazla ihmal var"

Anne Özkök, olayın kaza olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. “Bir özel harekât polisi böyle hatalar yapmaz. Bu bir hata değil, birden fazla ihmal” dedi. Dosyada yer alan hataları tek tek sıraladı:

“Orası eğitim alanı değil, iş yeri. Sen oraya ziyarete gidiyorsun. Eğitim verme yetkin yok. Birine silah doğrultamazsın. Devletin silahını başkasına veremezsin. Görev dışında silah kullanamazsın.”

“Katilin ailesi dolaylı yollardan benle bağlantıya geçiyor bana bir kere mesaj atmıştı annesi. ‘İkimizin evine de ateş düştü’ diye. Hayır senin oğlun yaşıyor, nefes alıyor ateş benim evime düştü. Katiller bizden hep bir adım önde çünkü nefes alıyorlar” dedi.

“En ağır cezayı istiyorum”

Ayşe Özkök, davada en ağır cezanın verilmesini istedi. “Ben ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. Bu acı geçmez ama onun dışarıda olmasını istemiyorum” dedi. Sanığın olaydan sonra uzun süre görevine devam ettiğini de hatırlattı ve buna tepki gösterdi.

“Ben artık yaşayamıyorum”

Ayşe Özkök, oğlunun ölümünden sonra sağlık sorunları yaşadığını da anlattı. Daha önce beyin anevrizması geçirdiğini ve doktorların üzülmemesi gerektiğini söylediğini belirtti. “Ben bu acıyla o baloncuğun büyüyeceğini biliyordum” dedi.

Kısa sürede 28 kilo verdiğini söyleyen anne, “Üç ayda bu hale geldim. Yandım. Yaşayamıyorum” diye konuştu.

Aile içinde de sorunlar yaşadıklarını söyleyen Ayşe Özkök, eski eşinin karşı tarafı desteklediğini iddia etti. Buna rağmen kamuoyuna yalnızca adalet çağrısı yapmak istediğini vurguladı.

“Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Ne gündem olmak istiyorum ne başka bir şey. Sadece oğlumun adaleti sağlansın” dedi.

26 yaşındaki diğer oğlunun da olaydan ağır etkilendiğini anlatan anne, “Kadir bizim her şeyimizdi. Kardeşi de çok kötü durumda” diye konuştu.

Ayşe Özkök, 24 Nisan’da görülecek karar duruşması için kamuoyuna çağrısını yineledi: “Herkes gelsin, bu davayı görsün. Ben sadece adalet istiyorum.”

26 Şubat duruşmasında 25 yıla kadar hapis istendi

Davada 26 Şubat’ta görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Ahmet Ç. için “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istedi.

Sanık Ahmet Ç. ise savunmasında olayın kazayla gerçekleştiğini söyledi. “Silahı gösteriyordum, aniden patladı. Öldürme kastım yoktu” diyerek beraatini talep etti.

Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verdi ve duruşmayı erteledi. Karar duruşması 24 Nisan’da görülecek.

(EMK)

İstanbul
Kadir Özkök Ayşe Özkök polis şiddeti
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

ENGELLİ KADINLAR VE FEMİNİST MÜCADELE-4
Hazal ve Zeynep: Engelli kadınlara 8 Mart’ta yer açın biz de varız
Bugün 13:16
Hazal ve Zeynep: Engelli kadınlara 8 Mart’ta yer açın biz de varız
Üç DEM Partili kadın siyasetçiye tek soru: Süreç Türkiye siyasetini nasıl dönüştürebilir?
25 Mart 2026
Üç DEM Partili kadın siyasetçiye tek soru: Süreç Türkiye siyasetini nasıl dönüştürebilir?
Ayşe Tokyaz davası 30 Haziran'a ertelendi
24 Mart 2026
Ayşe Tokyaz davası 30 Haziran'a ertelendi
Pınar Bulunmaz davasında gerekçeli karar: “İntihar” savunmasına rağmen iyi hal
23 Mart 2026
Pınar Bulunmaz davasında gerekçeli karar: “İntihar” savunmasına rağmen iyi hal
Ayşe Tokyaz davası yarın: Yargılama genişletilmeli
23 Mart 2026
Ayşe Tokyaz davası yarın: Yargılama genişletilmeli
