Bakırköy’de polis kurşunuyla ölüm: Bu bir kaza değil, adalet istiyorum

İstanbul Bakırköy’de 9 Ekim 2024’te yaşanan olayda, özel harekât polisi Ahmet Ç. ile buluşan 31 yaşındaki Kadir Özkök hayatını kaybetti.

Ahmet Ç., beylik tabancasını nasıl kullandığını anlattığı sırada silah ateş aldı ve Özkök vuruldu. Olayın ardından açılan davada karar duruşması 24 Nisan’da Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Annesi Ayşe Özkök, polislikten ihraç Cemil K.'nin baş sanık olarak yargılandığı Ayşe Tokyaz davasına gelip hem Tokyaz ailesi ile dayanışıyor hem de sesini duyurmaya çalışıyor.

Dava öncesinde bianet'e konuşan anne Ayşe Özkök, herkesi duruşmaya çağırdı ve yaşadıklarını anlattı. Acısını “Ağlıyorum, ben hep ağlıyorum” sözleriyle anne Özkök, oğlunun ölümüne hâlâ anlam veremediğini söyledi.

Ayşe Özkök, oğlunun sekiz yıldır makam şoförlüğü yaptığını söyledi. Oğlunun herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığını, ailesine bağlı ve sorumluluk sahibi biri olduğunu anlattı. “Benim oğlum çok hayırlıydı. Bize hayatını adadı. Evlenmedi, bu yaz evlenecekti” dedi.

Olayın yaşandığı polisle oğlunun eski okul arkadaşı olduğunu belirtti. Ancak aralarında yakın bir ilişki bulunmadığını söyledi: “Ben bile o insanı bir kere, o da on dakika gördüm. Samimi değillerdi.” Aile olarak bilinen bir husumet olmadığını da ekledi.

“Birden fazla ihmal var"

Anne Özkök, olayın kaza olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. “Bir özel harekât polisi böyle hatalar yapmaz. Bu bir hata değil, birden fazla ihmal” dedi. Dosyada yer alan hataları tek tek sıraladı:

“Orası eğitim alanı değil, iş yeri. Sen oraya ziyarete gidiyorsun. Eğitim verme yetkin yok. Birine silah doğrultamazsın. Devletin silahını başkasına veremezsin. Görev dışında silah kullanamazsın.”

“Katilin ailesi dolaylı yollardan benle bağlantıya geçiyor bana bir kere mesaj atmıştı annesi. ‘İkimizin evine de ateş düştü’ diye. Hayır senin oğlun yaşıyor, nefes alıyor ateş benim evime düştü. Katiller bizden hep bir adım önde çünkü nefes alıyorlar” dedi.

“En ağır cezayı istiyorum”

Ayşe Özkök, davada en ağır cezanın verilmesini istedi. “Ben ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. Bu acı geçmez ama onun dışarıda olmasını istemiyorum” dedi. Sanığın olaydan sonra uzun süre görevine devam ettiğini de hatırlattı ve buna tepki gösterdi.

“Ben artık yaşayamıyorum”

Ayşe Özkök, oğlunun ölümünden sonra sağlık sorunları yaşadığını da anlattı. Daha önce beyin anevrizması geçirdiğini ve doktorların üzülmemesi gerektiğini söylediğini belirtti. “Ben bu acıyla o baloncuğun büyüyeceğini biliyordum” dedi.

Kısa sürede 28 kilo verdiğini söyleyen anne, “Üç ayda bu hale geldim. Yandım. Yaşayamıyorum” diye konuştu.

Aile içinde de sorunlar yaşadıklarını söyleyen Ayşe Özkök, eski eşinin karşı tarafı desteklediğini iddia etti. Buna rağmen kamuoyuna yalnızca adalet çağrısı yapmak istediğini vurguladı.

“Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Ne gündem olmak istiyorum ne başka bir şey. Sadece oğlumun adaleti sağlansın” dedi.

26 yaşındaki diğer oğlunun da olaydan ağır etkilendiğini anlatan anne, “Kadir bizim her şeyimizdi. Kardeşi de çok kötü durumda” diye konuştu.

Ayşe Özkök, 24 Nisan’da görülecek karar duruşması için kamuoyuna çağrısını yineledi: “Herkes gelsin, bu davayı görsün. Ben sadece adalet istiyorum.”

26 Şubat duruşmasında 25 yıla kadar hapis istendi Davada 26 Şubat’ta görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Ahmet Ç. için “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istedi. Sanık Ahmet Ç. ise savunmasında olayın kazayla gerçekleştiğini söyledi. “Silahı gösteriyordum, aniden patladı. Öldürme kastım yoktu” diyerek beraatini talep etti. Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verdi ve duruşmayı erteledi. Karar duruşması 24 Nisan’da görülecek.

