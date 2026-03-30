HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.03.2026 15:26 30 Mart 2026 15:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.03.2026 15:33 30 Mart 2026 15:33
Okuma Okuma:  3 dakika

Bakırhan, Mahir Çayan anmasında konuştu: Devrimci hareket ile Kürt hareketi birlikte yürümeli

Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın daha önce dile getirdiği “Türkiye’de devrimci hareket ile Kürt Özgürlük Hareketi birlikte mücadele etmediği müddetçe başarma şansımız zor” sözünü de hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraflar: MA

Kızıldere Katliamı’nın yıl dönümünde Mahir Çayan’ın Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı’ndaki kabri başında anma düzenlendi. Halkların Demokratik Kongresi (HDK), DEM Parti, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Devrimci Parti, Kaldıraç ve çok sayıda siyasi yapı ile yurttaş anmaya katıldı.

MA'nın haberine göre, Kitle, mezarlıkta bir araya geldikten sonra Mahir Çayan’ın mezarına kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve İbrahim Kaypakkaya’nın posterleri taşındı; “Yaşasın devrim ve sosyalizm” ve “Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş” sloganları atıldı.

Anmada ilk olarak konuşan Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı Hüseyin Esentürk, devrimci mücadele tarihinin onur ve haysiyet anlamı taşıdığını söyledi. Esentürk, “Mahirlerin, Denizlerin, İbrahimlerin başucunda kenetlenmek, bu ülke sosyalistlerinin alacağı en büyük derslerden biridir. Bu tarihi yazanlara selam olsun. Bu tarihi aynı saflıkla, aynı temizlikle koruyacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Esentürk, Mahir Çayan ve arkadaşlarının Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını engellemek için yola çıktığını hatırlattı. Kızıldere’de teslim olmak yerine direnmeyi seçtiklerini söyleyen Esentürk, darbecilerin, diktatörlerin ve suç örgütlerinin yargılandığı, darbe hukukunun sona erdiği günlerin uzak olmadığını söyledi.

Türkiye’nin bugün de savaş politikaları, yoksulluk ve baskılarla karşı karşıya olduğunu belirten Esentürk, Roboskî, Diyarbakır, Suruç, Ankara, İstanbul ve Antep’te yaşanan katliamları hatırlattı. Kızıldere’yi sıradan bir ittifak olarak görmenin yanlış olduğunu vurgulayan Esentürk, “Kızıldere, faşizme karşı benzersiz bir devrimci dayanışma örneğidir” dedi.

"Kurtuluşumuz da bir olacak"

Daha sonra söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Diyarbakır ve Mamak cezaevlerinde yaşanan işkenceleri hatırlattı. Bakırhan, “Mazlum nasıl katledildiyse; Mahirler, Denizler, İbrahimler de öyle katledildi. Acımız bir, yaramız bir, kurtuluşumuz da bir olacak. Bir olmadığımız sürece, birlikte mücadele etmediğimiz sürece Mahirlerin bıraktığı mirasa gerçek anlamda sahip çıkamayız” dedi.

Kızıldere’nin yalnızca bir direniş değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma mirası olduğunu söyleyen Bakırhan, Mahir Çayan ve arkadaşlarının aynı partide olmamalarına rağmen devrimci yoldaşlarını idam sehpasından kurtarmak için yaşamlarını ortaya koyduğunu belirtti. Bakırhan, “Mahirlerde dayanışma soyut bir ilke değil, somut bir pratiktir. Devrimci hareket ile Kürt Özgürlük Hareketi birlikte yürümek ve birlikte mücadele etmek zorundadır” dedi.

Bakırhan Öcalan'ın sözlerini hatırlattı

Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın daha önce dile getirdiği “Türkiye’de devrimci hareket ile Kürt Özgürlük Hareketi birlikte mücadele etmediği müddetçe başarma şansımız zor” sözünü de hatırlattı. Ortak mücadelenin tarihsel bir sorumluluk olduğunu söyleyen Bakırhan, “Denizlerin, İbrahimlerin, Mazlumların mücadelesine sahip çıkmanın yolu birlikte mücadele etmekten ve dayanışmadan geçiyor. Dün olduğu gibi bugün de kapımız ortak mücadeleye açıktır” dedi.

Mersin

Mersin’de de 68’liler Derneği, Kızıldere’de yaşamını yitirenleri Akdeniz ilçesindeki Özgür Çocuk Parkı’nda andı. Çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi anmaya katıldı. Katılımcılar, “Kızıldere son değil mücadele sürüyor” pankartı açtı; saygı duruşunun ardından çeşitli sloganlar attı. Dernek üyesi İsmail Hakkı Şimşek, Kızıldere’de yaşamını yitirenleri unutmadıklarını belirterek, onların bağımsızlık, demokrasi, özgürlük, barış, adalet ve sosyalizm mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

Onların hayatını okumak için burayı tıklayabilirsiniz.

Mahir Çayan'ın mirası bugün ne söylüyor?
Mahir Çayan'ın mirası bugün ne söylüyor?
28 Mart 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kızıldere anması Mahir Çayan Cihan Alptekin Oğuzhan Müftüoğlu Ulaş Bardakçı 1968 kuşağı
ilgili haberler
Kızıldere’de katledilen Cihan Alptekin, şiirlerle anıldı
30 Mart 2025
/haber/kizilderede-katledilen-cihan-alptekin-siirlerle-anildi-305996
"KIZILDERE'DEN ÖNCE DE KARDEŞTİK"
Kürkçü: "Kızıldere'nin 'kardeşlik' mirasının kaynağı 'çoğulcu' bir devrimci gençlik hareketinin varlığındaydı"
30 Mart 2024
/haber/kurkcu-kizildere-nin-kardeslik-mirasinin-kaynagi-cogulcu-bir-devrimci-genclik-hareketinin-varligindaydi-293629
51. yılında Kızıldere Katliamı
30 Mart 2023
/haber/51-yilinda-kizildere-katliami-276553
KIZILDERE KATLİAMI
Kızıldere’de öldürülen devrimciler unutulmadı
30 Mart 2022
/haber/kizildere-de-oldurulen-devrimciler-unutulmadi-259830
KIZILDERE 50. YIL: ERTUĞRUL KÜRKÇÜ
"Kızıldere: Son bir çığlık, son bir haykırıştı"
30 Mart 2022
/haber/kizildere-son-bir-ciglik-son-bir-haykiristi-259801
KIZILDERE 50.YIL/ CİHAN ALPTEKİN
Kızıldere Ruhu ve Cihan yoldaşıma mektup
30 Mart 2022
/yazi/kizildere-ruhu-ve-cihan-yoldasima-mektup-259757
KIZILDERE 49.YIL/ YILDIRIM TÜRKER
Kızıldere'de ölen ağabeyim Sinan Kazım Özüdoğru
31 Mart 2021
/yazi/kizildere-de-olen-agabeyim-sinan-kazim-ozudogru-241524
49. yılda Kızıldere, On'ların hayatları
30 Mart 2021
/haber/49-yilda-kizildere-on-larin-hayatlari-241553
KIZILDERE 49. YIL/ MURAT BJEDUĞ
Kızıldere Operasyonuna katılan bir onbaşı anlatıyor
30 Mart 2021
/haber/kizildere-operasyonuna-katilan-bir-onbasi-anlatiyor-241536
Kızıldere 49.yıl
2 Ocak 2000
/dosya/kizildere-49-yil-285274
