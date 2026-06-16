Bahçeli'ye göre, seçimler zamanında yapılacak, tartışmalar gereksiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ağırlıklı olarak Orta Doğu’daki gelişmelere değindi. İç siyasete sınırlı yer ayıran Bahçeli, özellikle Gazze, Lübnan ve bölgesel güç dengeleri üzerinden konuştu.

"Siviller hedef alındı"

Konuşmasının başında dünyada artan gerilimlere dikkat çeken Devlet Bahçeli, uluslararası sistemin giderek daha sert bir güç mücadelesine dönüştüğünü söyledi. Bahçeli, “Bugün puslu ve sisli bir dönemden geçiyoruz” diyerek mevcut tabloyu belirsizlik ve çatışma üzerinden tanımladı. Bölgedeki krizlerin derinleştiğini, barış ihtimalinin ise zayıfladığını söyledi.

İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarını da gündeme taşıyan Bahçeli, ateşkes kararlarına rağmen şiddetin sürdüğünü belirtti. 1948’den bu yana Filistin halkının haklarının gasp edildiğini, 1967 sonrası işgalin daha da derinleştiğini vurgulayan Bahçeli, Gazze’nin uzun süredir ağır bir abluka altında olduğunu söyledi. İsrail yönetimini sert sözlerle eleştiren MHP lideri, mevcut politikaları “yıkım ve kriz üreten bir yapı” olarak nitelendirdi. Bu süreçte sivillerin hedef alındığını, şehirlerin ve temel yaşam alanlarının tahrip edildiğini dile getirdi.

Bahçeli, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında da oldukça sert ifadeler kullandı. Netanyahu’nun iç siyasetteki krizler, yolsuzluk iddiaları ve toplumsal bölünmeler üzerinden hareket ettiğini öne süren Bahçeli, bu politik çizginin bölgeyi daha da istikrarsız hale getirdiğini savundu. Ayrıca İsrail’in Türkiye ve Cumhurbaşkanı üzerinden yürüttüğü söylemleri de eleştirerek, bunun “siyasi çaresizliğin göstergesi” olduğunu söyledi.

Konuşmada ayrıca İsrail’in ABD-İran arasındaki olası mutabakat sürecine karşı duruşuna da değinildi. Bahçeli, diplomatik girişimlerin olumlu olduğunu ancak bölgedeki gerilimin tamamen sona ermediğini, dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs çevresindeki gelişmelerin de yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası kuruluşlara da eleştiriler yönelten Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler’in Gazze konusunda yeterince etkili olamadığını savundu. BM’nin yaşanan insanlık dramı karşısında “üç maymunu oynadığı” yönünde bir değerlendirme yapan Bahçeli, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın da daha somut ve yaptırım gücü olan adımlar atması gerektiğini söyledi. Sadece kınama mesajlarının yeterli olmadığını, ortak ve güçlü bir duruşun zorunlu hale geldiğini söyledi.

Konuşmasının devamında İslam İşbirliği Teşkilatı’na doğrudan sorular yönelten Bahçeli, Kudüs ve Gazze için kurulan birlik ruhunun bugün neden etkili olamadığını sorguladı. “Sözün tükendiği yerde artık fiili sorumluluk zamanı” diyerek uluslararası toplumun daha kararlı adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilere de değinen Bahçeli, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı’na yöneltilen sert söylemleri kabul etmediklerini belirtti. Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapılan açıklamaların Türkiye’nin duruşunu hedef aldığını savunan MHP lideri, bu tür çıkışların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin erken seçim tartışmalarına ilişkin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı seçim tarihiyle ilgili farklı değerlendirmelerin gündem oluşturma çabası olduğunu söyleyerek, “Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır” mesajını verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevde olduğunu ve MHP’nin bu süreçte desteğinin sürdüğünü belirtti.

Konuşmasının sonunda gençlere de seslenen Devlet Bahçeli, gençlerin ülkeyi terk etmek yerine Türkiye’nin geleceğine sahip çıkması gerektiğini söyledi. Anadolu’nun boş bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, gençlere “istikbalinizi bu topraklarda kurun” çağrısı yaptı.

(EMK)