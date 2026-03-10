ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.03.2026 11:30 10 Mart 2026 11:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.03.2026 14:12 10 Mart 2026 14:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Devlet Bahçeli: Kürtler satılık, kiralık veya tetikçi değil

MHP Lideri Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “Siyonist-emperyalist askeri proje” diye nitelendirdi. Trump’ın Kürtlere yaptığı çağrıya “Kürtler paralı askerlik yapmaz” sözleriyle tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

İran'dan ateşlenen ve Türkiye sınırları içerisine parçaları düşen füzelerle ilgili, "Her ülke aklını başına almalı, Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir." ifadelerini kullanan Bahçeli, savaşın bilançosunun giderek arttığına işaret ederek bölgeyi "içinden nasıl çıkılacağı muamma olan bir akıl tutulmasının" sardığını söyledi.

Bahçeli, "Siyonist-emperyalist şiddet ortaklığının askeri projesi kan ve nefretle sarılmıştır" dedi.

"Kürtler paralı askerlik yapmaz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'da Kürtleri rejime karşı savaşmaya çağırmasına tepki gösteren Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için ortam yoklayan, İran'ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalı. Kürt kardeşlerim satılık, kiralık veya tetikçi değildir" dedi.

"CHP yönetimi 5. kol faaliyeti içinde"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, Özel'in Türkiye'nin hava savunma gücüne yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı ve yönetiminin infial uyandıran açıklamaları tek kelimeyle şuursuzluktur" diyen Bahçeli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölmeyi emretmişti, onun koltuğunda köhne köhne oturan zat ise Türkiye'yi karalamanın peşindedir" dedi. MHP lideri, CHP yönetimini "5. kol faaliyeti" içerisinde olmakla suçladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" davasının ilk duruşmasına işaret eden Bahçeli, davanın en makul sürede sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

(NÖ)

