Devlet Bahçeli: Kürtler satılık, kiralık veya tetikçi değil

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

İran'dan ateşlenen ve Türkiye sınırları içerisine parçaları düşen füzelerle ilgili, "Her ülke aklını başına almalı, Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir." ifadelerini kullanan Bahçeli, savaşın bilançosunun giderek arttığına işaret ederek bölgeyi "içinden nasıl çıkılacağı muamma olan bir akıl tutulmasının" sardığını söyledi.

Bahçeli, "Siyonist-emperyalist şiddet ortaklığının askeri projesi kan ve nefretle sarılmıştır" dedi.

Bahçeli: Sürece dudak bükenler, neyi amaçladığımızı daha iyi görüyor musunuz?

"Kürtler paralı askerlik yapmaz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'da Kürtleri rejime karşı savaşmaya çağırmasına tepki gösteren Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için ortam yoklayan, İran'ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalı. Kürt kardeşlerim satılık, kiralık veya tetikçi değildir" dedi.

"CHP yönetimi 5. kol faaliyeti içinde"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, Özel'in Türkiye'nin hava savunma gücüne yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı ve yönetiminin infial uyandıran açıklamaları tek kelimeyle şuursuzluktur" diyen Bahçeli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölmeyi emretmişti, onun koltuğunda köhne köhne oturan zat ise Türkiye'yi karalamanın peşindedir" dedi. MHP lideri, CHP yönetimini "5. kol faaliyeti" içerisinde olmakla suçladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" davasının ilk duruşmasına işaret eden Bahçeli, davanın en makul sürede sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

