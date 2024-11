Bahçelî pirsa rojnamegerê ne eciband û li Meclîsê bertek nîşanî wê da

Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî ji pirsa rojnameger Hîlal Koylû ya gelo di mijara Pêvajoya Çareseriyê de nêrînê we û yê Serokomar û Serokê Giştî yê AKPê Recep Tayyîp Erdogan ji hev cûda ne an na, hêrs bû. Bahçelî li ser pirsiyarê ji Koyluyê xwest ku dev ji pîşeya xwe berde.

Bahçelî piştî civîna komê dema ji salonê derket rastî pirsên rojnamegeran hat. Di vê navberê de destpêkê Hîlal Koyluyê ji Bahçelî pirsî, "Gelo di navbera we û Serokomar Erdogan de derbarê pêvajoya çareseriyê de nêrînên cûda heye an na?". Piştî ku Bahçelî pirsiyar fêhm nekir û bersiv neda Koyluyê careke din pirsa xwe kir û got,”Nêrînên we û yên Serokomar Erdogan ji hev cûda ne?.

Li ser vê yekê Bahçelî bi hêrs ket û ji Koyluyê re got, “Beriya her tiştî xwişk û birayên min ên çapemeniyê, dev ji nêzîkatiyên ku Tirkiyeyê tehrîq dike û bi agahiyên derew yên ku rê li ber cudakariyê vedikin, berdin. Ger hûn dev jê bernadin, wê demê dev ji karê xwe berdin.”

