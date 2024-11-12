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Yayın Tarihi: 12 Kasım 2024 12:25
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2024 12:31
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Bahçeli soruyu beğenmedi, TBMM’de gazeteci azarladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hilal Köylü'nün "Erdoğan’la görüş ayrılığınız mı var" sorusuna sert tepki gösterdi, gazeteciye mesleğini bırakmasını söyledi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bahçeli soruyu beğenmedi, TBMM’de gazeteci azarladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Hilal Köylü’nün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çözüm Süreci konusunda bir görüş ayrılığı yaşayıp yaşamadıkları sorusuna sinirlendi. Köylü’den mesleği bırakmasını istedi.

Bahçeli, grup toplantısının ardından salondan çıkarken gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. Bu sırada Hilal Köylü, Bahçeli’ye önce “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aranızda bir görüş ayrılığı var mı yok mu çözüm süreci konusunda?” diye sordu. Bahçeli’nin anlamaması ve yanıt vermemesi üzerine bir kez daha “Bir görüş ayrılığı yaşıyor musunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’la?” sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Bahçeli Köylü’ye sinirli bir şekilde “Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye’yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak. Hadi bakalım” cevabını verdi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli
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