Aziz İhsan Aktaş davası: Üç isim cezaevinden çıktı

Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında görülen 31. duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada üç belediye başkanının tutukluluğunun devamı talep edildi.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, görevlerinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara ve Oya Tekin ile birlikte 11 tutuklu sanık katıldı.

Duruşmada ayrıca Zeydan Karalar başta olmak üzere bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulundu.

Savcılıktan tutukluluğun devamı talebi

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıklara yöneltilen suçlamalara ilişkin değerlendirmelerini aktarırken, Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Utku Caner Çaykara’nın tutukluluklarının sürmesini talep etti. Çaykara hakkında ayrıca iki ayrı suçtan beraat, “rüşvet” suçlaması kapsamında ise cezalandırma istendi.

Savcılık, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın “ihaleye fesat karıştırma”, “özel ve resmî belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “rüşvet” suçlarından toplam 21 yıl 6 aydan 75 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin hakkında da “rüşvet” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ise “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan iki ayrı dosya kapsamında toplam 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için “ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması” suçundan beraat istenirken, “rüşvet” suçlaması kapsamında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

Davada yargılanan iş insanı Baki N. hakkında ise suç örgütü kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, sahtecilik, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak dahil çeşitli suçlardan toplam 119 yıldan 328 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık ayrıca Aktaş ve Nugay hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Mütalaada bazı sanıkların tutukluluklarının devamı talep edilirken, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile bazı sanıklar için tahliye istendi. Mahkeme heyeti dört sanığın tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararı verilen üç sanık cezaevinden çıkarken, Ali Rıza Yılmaz’ın başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunması nedeniyle serbest bırakılmadığı belirtildi.

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 15 Haziran’da yapılmasına karar verdi. Bu süreçte sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

İddianame "Aziz İhsan AKTAŞ'ın; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220/1), 42 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/1 ve 235/3.b), 4 farklı fiilden Edimin İfasına Fesat Karıştırma (TCK 236/1), 5 farklı fiilden Resmi Belgede Sahtecilik (TCK 204/2), 21 farklı fiilden Özel Belgede Sahtecilik (TCK 207/1), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (TCK 158/1-e), 10 farklı fiilden Rüşvet Verme (TCK 252/1), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK 282) ve Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme ( Vergi Usul Kanunu 359/b) suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner ÇAYKARA'nın 2 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/3.b) ve Rüşvet Alma (TCK 252/6) suçlarından cezalandırılması Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet ÖZER' in 2 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/3.b) ve 2 farklı fiilden Özel Belgede Sahtecilik (TCK 207/1) suçlarından cezalandırılması, Seyhan Belediye Başkanı Oya TEKİN' in rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan cezalandırılması, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir AYDAR' ın rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan cezalandırılması, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan KARALAR' ın rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan cezalandırılması, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE'nin rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan

cezalandırılması, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT'ın; Suç Örgütüne Üye Olma (TCK 220/2), 26 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/1 ve 235/3.b), 3 farklı fiilden Resmi Belgede Sahtecilik (TCK 204/2), 19 farklı fiilden Özel Belgede Sahtecilik (TCK 207/1), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (TCK 158/1-e), 4 farklı fiilden Rüşvet Alma (TCK 252/1), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK 282) ve Haksız Mal Edinme (3628 sy Kanun madde 13) suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesi edilmesi talep edilmiştir."

