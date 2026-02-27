ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.02.2026 12:56 27 Şubat 2026 12:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.02.2026 13:01 27 Şubat 2026 13:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar: 7 kişi tahliye edildi, belediye başkanları tutuklu

Altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 19'uncu duruşmasında tutuklu 24 sanıktan 7'sinin tahliyesine hükmedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar: 7 kişi tahliye edildi, belediye başkanları tutuklu
Fotoğraf:AA

Aziz İhsan Aktaş davasının 19’uncu duruşmasında mahkeme, tutuklu 24 sanıktan 7’sinin tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen isimler arasında BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek ve İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal yer aldı. Belediye başkanlarının tutukluluğu ise devam ediyor.

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında pazartesi günü başlayan üçüncü hafta sürüyor. Aralarında 4’ü tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu toplam 200 sanığın yargılandığı davada, sanık savunmalarında sona yaklaşılıyor. İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve “itirafçı” olmasının ardından tutuksuz yargılanan İSFALT’ın önceki Genel Müdürü Burak Koray’ın, Silivri’de görülmeye devam eden Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davalarının hiçbirine katılmadığı öğrenildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmayı, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda gerçekleştirdi. Sanıklar, avukatları, yakınları ve bazı CHP yöneticileri duruşmada hazır bulundu. Jandarma ekipleri salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Mahkeme, adli kontrol kararı bulunan sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarını sürdürdü. Savunması alınamayan dört sanığın zorla getirilmesine karar verildi. Beyanı alınamayan mağdur ve tanıklar bir sonraki duruşmaya çağrılacak; iki gizli tanığın dinlenmesi için ses ve görüntü değişikliği yapılacak. Sanıkların mal varlıklarına konulan tedbirlerin kaldırılması talepleri reddedildi. Okan Övet hakkında yakalama kararının infazı bekletildi.

Duruşmada, diğer 17 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Yargılama, 20 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında Silivri’de devam edecek.

İddianame detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianameye göre, Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt Belediyeleri ile İstanbul ASFALT ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü “suçtan zarar gören” kurumlar olarak yer aldı. 19 kişi mağdur, 200 kişi ise şüpheli olarak iddianamede yer aldı.

Sanıklar, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, rüşvet verme, dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya. Aziz İhsan Aktaş hakkında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası ve mal varlığının müsadere edilmesi talep ediliyor.

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Utku Caner Çaykara, Ahmet Özer, Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Rıza Akpolat da farklı suçlardan hapisle cezalandırılmaları talebiyle yargılanıyor.

Mahkeme ayrıca bazı memurlar için soruşturma izni işlemlerinin yapılmasını ve Burak Sıralı’nın sağlık durumuna ilişkin belgelerin teminini kararlaştırdı.

Aziz İhsan Aktaş davası aziz ihsan aktaş mahpus aileleri Rıza Akpolat Utku Caner Çaykara Ahmet Özer
ilgili haberler
Tanrıkulu’ndan Bakan Tunç’a: Ahmet Türk, Ahmet Özer ve Zeydan Karalar görevlerine niye iade edilmiyor?
10 Şubat 2026
/haber/tanrikulundan-bakan-tunca-ahmet-turk-ahmet-ozer-ve-zeydan-karalar-gorevlerine-niye-iade-edilmiyor-316550
Bahçeli’den Ahmet Özer’e verilen hapis cezasına tepki
24 Ocak 2026
/haber/bahceliden-ahmet-ozere-verilen-hapis-cezasina-tepki-315972
SERAF ÖZER: BABAMDAN TERÖRİST ÇIKARAMAZSIN
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı”ndan 6 yıl 3 ay hapis cezası
23 Ocak 2026
/haber/ahmet-ozere-kent-uzlasisindan-6-yil-3-ay-hapis-cezasi-315950
MHP'li Yıldız: Ahmet Özer ve Ahmet Türk'ün göreve iadesinde hiçbir sakınca yok
13 Ocak 2026
/haber/mhp-li-yildiz-ahmet-ozer-ve-ahmet-turk-un-goreve-iadesinde-hicbir-sakinca-yok-315561
Ahmet Özer tartışılan sözün kendisine ait olmadığını belirtti, iddiaları reddetti
4 Aralık 2025
/haber/ahmet-ozer-tartisilan-sozun-kendisine-ait-olmadigini-belirtti-iddialari-reddetti-314187
Ahmet Özer’den DEM Parti’ye ziyaret
13 Kasım 2025
/haber/ahmet-ozerden-dem-partiye-ziyaret-313520
BİR KUMPAS DAHA ÇÖKTÜ
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer serbest
11 Kasım 2025
/haber/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-serbest-313465
Ahmet Özer’e yönelik "rüşvet" soruşturmasında takipsizlik kararı
5 Kasım 2025
/haber/ahmet-ozere-yonelik-rusvet-sorusturmasinda-takipsizlik-karari-313246
Ahmet Özer’e ‘kent uzlaşısı’ndan ceza talebi: "Sürecin ruhuna aykırı"
3 Kasım 2025
/haber/ahmet-ozere-kent-uzlasisindan-ceza-talebi-surecin-ruhuna-aykiri-313156
'Ahmet Özer' soruşturmasında DEM Partili İl Başkanı Aşan beraat etti
30 Ekim 2025
/haber/ahmet-ozer-sorusturmasinda-dem-partili-il-baskani-asan-beraat-etti-313039
