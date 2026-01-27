Aziz İhsan Aktaş davasında ilk duruşma: Usul talepleri reddedildi

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması olarak bilinen dosyada açılan davanın ilk duruşması bugün Silivri’de başladı. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 34’ü tutuklu toplam 200 sanık, Marmara Kapalı Cezaevi Yerleşkesi’ndeki büyük duruşma salonunda hâkim karşısına çıktı.

Duruşmada tutuklu belediye başkanları mahkeme salonuna alkışlarla girdi. Halk TV'den Gamze Altunay'ın aktarımına göre bugün savunmalar alınmayacak.

Aziz İhsan Aktaş’ın da sanıkları arasında yer aldığı davanın duruşmasını takip etmek üzere sabah saatlerinden itibaren çok sayıda CHP’li isim adliyeye geldi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Sevgi Kılıç, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP PM üyesi Tolga Sağ, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile TBB Başkanvekili Vahap Şener duruşma salonunda yer aldı.

Aktaş: “Kaçmadım, buradayım”

İddianamede “örgüt lideri” olarak yer alan Aziz İhsan Aktaş, saat 10.30 sıralarında duruşma salonuna geldi. Aktaş’ın kalabalık bir koruma ekibiyle salona girişi dikkat çekti.

Duruşma öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aktaş, “Adalet mülkün temelidir. Bugün de ilk gün söylediğim gibi konuşacağım. Kaçmadım, buradayım” ifadelerini kullandı.

Tutuklu başkanlar alkışlarla salona girdi

Dava kapsamında tutuklu bulunan belediye başkanları, saat 11.30’da alkışlar eşliğinde duruşma salonuna alındı. Mahkeme heyetinin yerini almasının ardından salondaki yoğunluk nedeniyle Mahkeme Başkanı, duruşma düzenine ilişkin uyarılarda bulundu.

Mahkeme Başkanı, ses ve görüntü kaydının kesinlikle yasak olduğunu belirterek, “Duruşma disiplini bozulursa izleyicisiz devam ederiz. Kurallara uymayanlar hakkında zorla çıkarma ve disiplin cezası uygulanır” dedi.

Duruşma 11.40’ta başladı

Duruşma saat 11.40’ta resmen başladı. Mahkeme Başkanı, yargılamanın haftanın beş günü yapılmasının planlandığını, duruşmaların yaklaşık bir ay sürmesinin öngörüldüğünü açıkladı. Savunmaların tutuklu sanıklarla başlayacağını belirten Başkan, savunmalara süre sınırlaması getirilmeyeceğini söyledi.

“Koruma ordusu” tartışması

Saat 12.00 sıralarında avukatlar ile mahkeme heyeti arasında tartışma yaşandı. Bazı sanık avukatları, savunma hakkının kısıtlandığını savunarak usule ilişkin itirazlarda bulundu.

Avukat Hüseyin Ersöz, sanık yakınlarına kısıtlama uygulanırken Aktaş’ın kalabalık bir koruma ekibiyle salona alınmasını eleştirerek, “Bu durum eşitlik ilkesine aykırıdır” dedi.

Buna karşılık Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı, “Koruma ordusu iddiası gerçeği yansıtmıyor. Bu, daha önce yaşanan suikast girişimi nedeniyle devlet tarafından sağlanan bir korumadır” açıklamasında bulundu.

Yetkisizlik ve tefrik talepleri

Saat 12.30’da tutuklu belediye başkanlarının avukatları, dosyalar yönünden yetkisizlik ve tefrik taleplerinde bulundu. Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere’nin avukatları yetkisizlik talep ederken, Ahmet Özer’in avukatı ise örgüt üyeliği suçlaması bulunmadığı gerekçesiyle dosyanın ayrılmasını istedi.

Ara verildi, talepler reddedildi

Mahkeme, taleplerin değerlendirilmesi için saat 13.00’te duruşmaya ara verdi. Aranın ardından duruşma 14.30’da yeniden başladı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının duruşma kayıtlarının basınla paylaşılması, yetkisizlik, görevsizlik ve tefrik taleplerini oybirliğiyle reddetti.

415 yıl hapis istemiyle yargılanıyor İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan planlamaya göre davanın ilk duruşması 27 Ocak–20 Şubat tarihleri arasında görülecek ve 24 gün sürmesi öngörülüyor. Mahkeme, yargılamanın 10 ana başlık altında yürütülmesine ve tutuklu sanıkların savunmalarına öncelik verilmesine karar verdi. 578 sayfalık iddianamede, 13 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında;

“suç örgütüne üye olma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma, resmi ve özel belgede sahtecilik, kamu zararına dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla 159 yıldan 415 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede ayrıca Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında da değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor. “Suç örgütü lideri” olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı belirtilerek 270 yıldan 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Aktaş, davada tutuksuz yargılanıyor.

Tutuklu sanıklar savunmalarını ilk sırada verecek. Bu sıralamaya göre tutuklu sanıklar arasında son savunmayı Rıza Akpolat yapacak. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yalnızca tutuksuz sanıkların yer aldığı başlığın “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” bölümü olması oldu.

Mahkeme, aralarında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu 22 sanığın savunmasının, bulundukları illerdeki ağır ceza mahkemeleri aracılığıyla alınmasına karar verdi.

İlk duruşma kapsamında dosyada yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” kod adlı iki gizli tanık da dinlenecek. Gizli tanıklar, ses ve görüntüleri bozularak duruşmaya bağlanacak.

Mahkemenin Silivri Cezaevi’ne gönderdiği yazıya göre duruşmayı 25 basın mensubu izleyebilecek. Duruşma salonuna telefon ve kayıt cihazı alınmayacak, sanıklar en fazla üç avukatla temsil edilecek.

(EMK)