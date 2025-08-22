İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda ilçe belediye başkanı ve belediye yöneticisinin tutuklandığı soruşturmanın kilit isimlerinden Aziz İhsan Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı.

'Suç örgütü lideri' olduğu iddiasıyla İBB operasyonları sırasında tutuklanan Aziz İhsan Aktaş daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ev hapsi şartıyla 4 Haziran'da tahliye edilmişti.

Aynı dosyada yine etkin pişmanlık kapsamında ifade verdikten sonra ev hapsi kararıyla tahliye edilen İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'ın ev hapsi kararı da kaldırıldı. İş insanı Adem Soyteki'in ev hapsi ise devam ediyor.

"Aparat avukat Mehmet ev hapsinde. Bir Mehmet’i baroya sormadan tutuklama bir tarafta izin alınıp ev hapsi verilen Mehmet veya Mücahit... Alsana o Mehmet’i içeri. Devlet Bey de istiyor, hadi o iftiranamelerden bir iddianame yazın. Bir Mehmet’e tutuklama, bir Mücahit’e işlem başlatma neden? Ev hapsinde tuttukları İstanbul’da restoranlarda fink atıyor. Bu iş bu vakitten sonra çok zorlar sizi. HSK’ya verdiklerimizi verdik. Bakalım Ak Toroslar çetesini dağıtmaya ne zaman cesaret edecekler?"

CHP lideri Özgür Özel , 18’inci kez Silivri’de tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu dün (21 Ağustos) ziyaret etmişti. Özel, ziyaretin ardından bir iddiayı da dile getirdi ve özetle şunları söyledi:

Ne olmuştu?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyası kapsamında, 10 kişiye "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın “örgüt elebaşı” olmakla suçlandığı soruşturmada söz konusu örgütün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyordu. Aktaş'ın şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirilmişti.

Aktaş'a, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi.

İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Aktaş daha sonra 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta ek ifade vererek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Ev hapsi kararı verilen Aktaş'ın ifadeleri, daha sonra CHP'li belediyelere yapılan çok sayıda operasyonun gerekçesi olarak gösterildi.

Bu kapsamda 18 Nisan’da tutuklanan Aktaş'ın 'etkin pişmanlık' ifadelerinin ardından İBB'nin üst düzey yöneticileri ve CHP'li 5 ilçe belediye başkanı dahil 47 kişiye gözaltı kararı verilmiş ve 5 belediye başkanı da dahil olmak üzere toplam 22 kişi tutuklanmıştı.