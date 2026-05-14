HABER
YT: Yayın Tarihi: 14.05.2026 12:19 14 Mayıs 2026 12:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.05.2026 12:22 14 Mayıs 2026 12:22
Okuma Okuma:  2 dakika

Aziz İhsan Aktaş davası mütalaası: Üç belediye başkanının tutukluluğunun devamı istendi

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, görevlerinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara ve Oya Tekin ile birlikte 11 tutuklu sanık katıldı.

BİA Haber Merkezi

Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında görülen 31. duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada üç belediye başkanının tutukluluğunun devamı talep edildi.

Duruşmada ayrıca Zeydan Karalar başta olmak üzere bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulundu.

Savcılıktan tutukluluğun devamı talebi

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklara yönelik suçlamalara ilişkin değerlendirmelerini sunarken, üç belediye başkanının tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mütalaada ayrıca Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında iki suçtan beraat, bir suçtan ise cezalandırma talep edildiği belirtildi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın tutukluluklarının sürdürülmesi yönünde görüş bildirildi.

Duruşmaya ara verildi.

İddianame 

"Aziz İhsan AKTAŞ'ın; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220/1), 42 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/1 ve 235/3.b), 4 farklı fiilden Edimin İfasına Fesat Karıştırma (TCK 236/1), 5 farklı fiilden Resmi Belgede Sahtecilik (TCK 204/2), 21 farklı fiilden Özel Belgede Sahtecilik (TCK 207/1), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (TCK 158/1-e), 10 farklı fiilden Rüşvet Verme (TCK 252/1), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK 282) ve Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme ( Vergi Usul Kanunu 359/b) suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi,

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner ÇAYKARA'nın 2 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/3.b) ve Rüşvet Alma (TCK 252/6) suçlarından cezalandırılması

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet ÖZER' in 2 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/3.b) ve 2 farklı fiilden Özel Belgede Sahtecilik (TCK 207/1) suçlarından cezalandırılması,

Seyhan Belediye Başkanı Oya TEKİN' in rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan cezalandırılması,

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir AYDAR' ın rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan cezalandırılması,

Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan KARALAR' ın rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan cezalandırılması,

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE'nin rüşvet alma (TCK 252/2) suçundan
cezalandırılması,

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT'ın; Suç Örgütüne Üye Olma (TCK 220/2), 26 farklı fiilden İhaleye Fesat karıştırma (TCK 235/1 ve 235/3.b), 3 farklı fiilden Resmi Belgede Sahtecilik (TCK 204/2), 19 farklı fiilden Özel Belgede Sahtecilik (TCK 207/1), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (TCK 158/1-e), 4 farklı fiilden Rüşvet Alma (TCK 252/1), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK 282) ve Haksız Mal Edinme (3628 sy Kanun madde 13) suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesi edilmesi talep edilmiştir."

(EMK)

