Aydın ve yazarlar İstanbul’da buluşuyor: Cumhuriyetin ikinci yüzyılı tartışılacak

İstanbul’da 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek “İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı” için hazırlıklar tamamlandı. Farklı düşünce çevrelerinden çok sayıda akademisyen, yazar, gazeteci, siyasetçi ve sivil toplum temsilcisinin katılacağı konferans, “İkinci Yüzyılda Ortak Gelecek” başlığıyla Cem Karaca Kültür Merkezi’nde yapılacak.

İKİ GÜNLÜK PROGRAM AÇIKLANDI “Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı” İstanbul’da toplanıyor

“Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü” Konferansı için çağrı

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokratikleşme imkanlarının ele alınacağı konferansta; eşit yurttaşlık, katılımcı demokrasi, toplumsal barış, Kürt meselesinin çözümü, çoğulcu siyaset anlayışı ve ortak yaşamın inşası gibi başlıklar tartışılacak.

Çok sayıda gazeteci ve farklı çevrelerden temsilci katılacak

Konferans için şu ana kadar yüzü aşkın gazetecinin akreditasyon işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi. Ayrıca çeşitli siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından ve farklı toplumsal kesimlerden çok sayıda temsilcinin konferansı takip etmesi bekleniyor.

Konferansın çağrıcıları arasında kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda aydın ve yazar yer alıyor. Çağrıcılar arasında Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Akın Birdal, Ayşegül Devecioğlu, Çilem Küçükkeleş, Diba Keskin, Doğu Ergil, Ender İmrek, Erdoğan Aydın, Fadıl Bedirhanoğlu, Fatma Bostan Ünsal, Fazıl Hüsnü Erdem, Ferhat Kentel, Gültan Kışanak, İhsan Eliaçık, Jülide Kural, Kuban Kural, Levent Köker, Mehmet Bekaroğlu, Mesut Yeğen, Nuray Türkmen, Pakrat Estukyan, Rıza Türmen, Süreyya Karacabey, Şebnem Korur Fincancı, Şükrü Aslan, Vahap Coşkun, Yakın Ertürk ve Zeynep Altıok bulunuyor.

Konferansta altı ana oturum ve iki panel düzenlenecek

İki gün sürecek konferansta Cumhuriyetin kuruluş süreci, dışarıda bırakılan kimlikler, milliyetçilik, toplumsal hafıza, Kürt meselesi, demokratikleşme, barış, ekoloji, emek, kadınların ve gençlerin siyasetteki rolü gibi başlıklar ele alınacak.

13 Haziran Programı

Açılış konuşmaları:

Gültan Kışanak ve Rıza Türmen

Davetli konuşmacı:

Burhan Sönmez – “Geleceğe Pencere Açmak”

Birinci Oturum

“Cumhuriyetin Kurucu Hikayesi, İmkânlar ve Dışarıda Bırakılanlar”

Moderasyon: Levent Köker

Erdoğan Aydın – “Demokratik Bir Cumhuriyet Mümkün müydü?”

Hülya Osmanağaoğlu – “Cumhuriyet: Burjuva Devrim, Sınıflar Mücadelesi ve Feminist Hareket”

Namık Kemal Dinç – “Yüzyıllık Çıkmaz: İhya ile İmha Arasında Kürtler”

Pakrat Estukyan – “Geleceğin İnşasında Geçmişin Düşündürdükleri”

İkinci Oturum

“Yüz Yıllık Yalnızlık: Milliyetçilik, Hafıza ve Toplumsal Kutuplaşma”

Moderasyon: Fatma Bostan Ünsal

Bekir Ağırdır – “Birbirimizi Duymadan Birlikte Yaşayabilir miyiz?”

Ferhat Kentel – “Aynı Geçmişte Ayrı Dünyalarda: Kutuplaşmanın ve Anlaşmanın Hafızası”

Noém Lévy-Aksu – “Geçmişle Yüzleşememek: Tarihsel Anlatı ve Toplumsal Belleğin Ötekileri”

Serhun Al – “Asimilasyondan Entegrasyona: Türkiye’de Kapsayıcı Vatandaşlık ve Ulusal Kimlik Arayışları”

Üçüncü Oturum

“Kürt Meselesi: Yüz Yıllık Meselenin Yeni Yüzyılı”

Moderasyon: Doğu Ergil

Ali Bayramoğlu – “Kürt Sorunu, Yeni Devir, Yeni Dengeler”

Abbas Vali – “Kürt Sorunu, Devlet Güvenliği ve Türkiye’de Siyasal Sürecin Demokratikleşmesi”

Feyza Akınerdem – “Kürt Meselesinin Yeni Anlatıları: Birlikte Yaşamanın Hikâyesi Nasıl Kurulur?”

Mesut Yeğen – “Hakiki Bir Çözüm İçin: Herkesin Cumhuriyet, Herkese Demokrasi”

Veysi Aktaş – “Kürt Meselesinin Çözümünde Demokratik Entegrasyon ve Ortak Yaşamın İnşası”

Panel-Forum 1:

“Kimin Cumhuriyeti, Nasıl Bir Gelecek?”

14 Haziran Programı

İkinci gün programında ise “Toplumdan Devlete Demokratikleşme İmkânları”, “Demokrasinin ve Barışın Toplumsallaşması” ve “Aynı Göğün Altında: Dayanışma, Örgütlenme ve Katılımcı Demokrasi” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Günün sonunda “Kimin Cumhuriyeti, Nasıl Bir Gelecek?” başlıklı ikinci panel-forum düzenlenecek. Konferans, “Yeni Yüzyıla Demokratik Çağrı” metninin paylaşılmasıyla sona erecek.

(EMK)