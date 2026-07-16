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YT: Yayın Tarihi: 16.07.2026 13:18 16 Temmuz 2026 13:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.07.2026 13:55 16 Temmuz 2026 13:55
Okuma Okuma:  2 dakika

Ayasofya’da iki turiste ‘yüksek sesle İncil okudukları’ iddiasıyla gözaltı

İl Göç İdaresi’ne sevk edilen turistler hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla işlem başlatıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Ayasofya’da iki turiste ‘yüksek sesle İncil okudukları’ iddiasıyla gözaltı
Fotoğraflar: Ferhat Yaşar / bianet
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz’da, Ayasofya’nın (resmî adıyla Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi) ziyaret bölümünde iki Rus turistin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.

Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye’ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F’yi (36) gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, haklarında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” (TCK 216) suçundan işlem başlatılan turistler, İl Göç İdaresi’ne sevk edildi.

İl Göç İdaresi TASS’ın sorularını yanıtsız bıraktı

Öte yandan, Rusya’nın resmî haber ajansı TASS’a konuşan diplomatik kaynaklar, “Şu an için olayla ilgili henüz bilgi bulunmuyor. Diplomatlarımız konuyla ilgileniyor,” dedi.

İstanbul Valiliği ile İl Göç İdaresi de TASS’ın sorularını yanıtsız bıraktı.

Rus vatandaşlarının konakladığı otelin işletmecisi ise yürürlükteki mevzuat gereği misafirlerine ilişkin bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamayacağını belirterek çiftin nerede olduğuna dair bilgi vermedi.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülme süreci

86 yıl boyunca müze olan, 1985 yılından bu yana da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine yönelik adımlar 2020 Haziranı’nda atılmaya başlandı.

Ayasofya’ya müze statüsü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay tarafından iptal edildi. Bunu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ibadete açılması için Diyanet’e devredilmesini öngören karara attığı 10 Temmuz 2020 tarihli imza izledi.

1500 yıllık bir tarihi geçmişi olan Ayasofya böylelikle yeniden cami statüsüne alındı. 24 Temmuz 2020’de 86 yıl aradan sonra Ayasofya’da ilk cuma namazı kılındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi de imar planlarında müze olarak işlenmiş olan yapıyı, “Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” olarak değiştirdi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ayasofya Gözaltı
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/haber/ayasofyadaki-is-makineleri-tarihi-dokuyu-tehdit-ediyor-313818
Ayasofya'da yeni düzenleme: 'Türk vatandaşlar' ve diğerleri
19 Ocak 2024
/haber/ayasofya-da-yeni-duzenleme-turk-vatandaslar-ve-digerleri-290795
Ayasofya'ya kepenk takıldı
15 Ocak 2024
/haber/ayasofya-ya-kepenk-takildi-290548
Ayasofya, yabancı turistlere ücretli olacak
31 Ekim 2023
/haber/ayasofya-yabanci-turistlere-ucretli-olacak-287217
Erdoğan, seçim yasağı başladıktan sonra Ayasofya'da halka seslendi
14 Mayıs 2023
/haber/erdogan-secim-yasagi-basladiktan-sonra-ayasofya-da-halka-seslendi-278681
“Ayasofya’da aynı anda 20’den fazla insan bulunmamalı”
8 Haziran 2022
/haber/ayasofya-da-ayni-anda-20-den-fazla-insan-bulunmamali-263033
TELE1 muhabirine 'Ayasofya'da haber' gözaltısı
30 Mayıs 2022
/haber/tele1-muhabirine-ayasofya-da-haber-gozaltisi-262597
TUĞÇE YILMAZ - MELİN DURMAZ AYASOFYA'DA
Ayasofya'nın bitmeyen çilesi
12 Mayıs 2022
/haber/ayasofya-nin-bitmeyen-cilesi-261754
Mahir Polat: “Ayasofya’da durum hakarete doğru gidiyor”
24 Nisan 2022
/haber/mahir-polat-ayasofya-da-durum-hakarete-dogru-gidiyor-260922
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3 Aralık 2020
/haber/unesco-dan-ayasofya-ve-kariye-de-inceleme-talebi-235415
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