Ayasofya’da iki turiste ‘yüksek sesle İncil okudukları’ iddiasıyla gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz’da, Ayasofya’nın (resmî adıyla Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi) ziyaret bölümünde iki Rus turistin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.

Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye’ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F’yi (36) gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, haklarında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” (TCK 216) suçundan işlem başlatılan turistler, İl Göç İdaresi’ne sevk edildi.

Öte yandan, Rusya’nın resmî haber ajansı TASS’a konuşan diplomatik kaynaklar, “Şu an için olayla ilgili henüz bilgi bulunmuyor. Diplomatlarımız konuyla ilgileniyor,” dedi.

İstanbul Valiliği ile İl Göç İdaresi de TASS’ın sorularını yanıtsız bıraktı.

Rus vatandaşlarının konakladığı otelin işletmecisi ise yürürlükteki mevzuat gereği misafirlerine ilişkin bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamayacağını belirterek çiftin nerede olduğuna dair bilgi vermedi.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülme süreci

86 yıl boyunca müze olan, 1985 yılından bu yana da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine yönelik adımlar 2020 Haziranı’nda atılmaya başlandı.

Ayasofya’ya müze statüsü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay tarafından iptal edildi. Bunu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ibadete açılması için Diyanet’e devredilmesini öngören karara attığı 10 Temmuz 2020 tarihli imza izledi.

1500 yıllık bir tarihi geçmişi olan Ayasofya böylelikle yeniden cami statüsüne alındı. 24 Temmuz 2020’de 86 yıl aradan sonra Ayasofya’da ilk cuma namazı kılındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi de imar planlarında müze olarak işlenmiş olan yapıyı, “Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” olarak değiştirdi. (TY)