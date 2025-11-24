ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 24 Kasım 2025 12:05
 ~ Son Güncelleme: 24 Kasım 2025 12:07
2 dk Okuma

Ayasofya’daki iş makineleri tarihi dokuyu tehdit ediyor

Yüksek tonajlı iş makineleri ve kamyonlar, yapı içerisindeki tarihi mermerlerin üzerinden geçiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ayasofya’daki iş makineleri tarihi dokuyu tehdit ediyor
Fotoğraflar: Şerif Yaşar

Ayasofya ya da resmî adıyla Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, tartışma yaratan restorasyon çalışmalarıyla yeniden gündemde.

Sanat Tarihi Derneği (STD) Başkanı Şerif Yaşar’ın dün akşam (23 Kasım) sosyal medya hesabından duyurduğuna göre, yüksek tonajlı iş makineleri ve kamyonlar, yapı içerisindeki tarihi mermerlerin üzerinden geçiyor. Yapının geneli ise bir şantiyeyi andırıyor.

Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u etiketlediği paylaşımında “Sayın Bakanım, sizce de burada bir yanlış yok mu? Müdahale edilmesini bekliyoruz,” dedi.

👉 Ersoy, nisan ayında yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmalarının binayı daha güvenli ve düzenli hâle getirmek amacıyla başlatıldığını belirtmiş; çalışmaların depreme karşı dayanıklılığı artıracağını ve yapının özgün özelliklerinin titizlikle korunacağını iddia etmişti.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülme süreci

Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

86 yıl boyunca müze olan, 1985 yılından bu yana da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine yönelik adımlar 2020 Haziranı’nda atılmaya başlandı.

Ayasofya’ya müze statüsü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay tarafından iptal edildi. Bunu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ibadete açılması için Diyanet'e devredilmesini öngören karara attığı 10 Temmuz 2020 tarihli imza izledi.

1500 yıllık bir tarihi geçmişi olan Ayasofya böylelikle yeniden cami statüsüne alındı. 24 Temmuz 2020’de, 86 yıl aradan sonra Ayasofya’da ilk cuma namazı kılındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi de imar planlarında müze olarak işlenmiş olan yapıyı, "Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi" olarak değiştirdi. (TY)

ayasofya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy restorasyon projesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
