Ayasofya’daki iş makineleri tarihi dokuyu tehdit ediyor

Ayasofya ya da resmî adıyla Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, tartışma yaratan restorasyon çalışmalarıyla yeniden gündemde.

Sanat Tarihi Derneği (STD) Başkanı Şerif Yaşar’ın dün akşam (23 Kasım) sosyal medya hesabından duyurduğuna göre, yüksek tonajlı iş makineleri ve kamyonlar, yapı içerisindeki tarihi mermerlerin üzerinden geçiyor. Yapının geneli ise bir şantiyeyi andırıyor.

Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u etiketlediği paylaşımında “Sayın Bakanım, sizce de burada bir yanlış yok mu? Müdahale edilmesini bekliyoruz,” dedi.

👉 Ersoy, nisan ayında yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmalarının binayı daha güvenli ve düzenli hâle getirmek amacıyla başlatıldığını belirtmiş; çalışmaların depreme karşı dayanıklılığı artıracağını ve yapının özgün özelliklerinin titizlikle korunacağını iddia etmişti.

Bu akşam Ayasofya’da bir restorasyon skandalı yaşanıyor. Maalesef yüksek tonajlı iş makineleriyle Ayasofya camisinin içine, tarihi mermerlerin üzerinden kamyonlarla geçiliyor. Sayın Bakanım sizce de burada bir yanlış yok mu.Müdahale edilmesini bekliyoruz. @MehmetNuriErsoy pic.twitter.com/FaFzh6qCgW — Şerif Yaşar (@SerifYasarSY) November 23, 2025