Ayasofya’daki iş makineleri tarihi dokuyu tehdit ediyor

Ayasofya ya da resmî adıyla Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, tartışma yaratan restorasyon çalışmalarıyla yeniden gündemde.
Sanat Tarihi Derneği (STD) Başkanı Şerif Yaşar’ın dün akşam (23 Kasım) sosyal medya hesabından duyurduğuna göre, yüksek tonajlı iş makineleri ve kamyonlar, yapı içerisindeki tarihi mermerlerin üzerinden geçiyor. Yapının geneli ise bir şantiyeyi andırıyor.
Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u etiketlediği paylaşımında “Sayın Bakanım, sizce de burada bir yanlış yok mu? Müdahale edilmesini bekliyoruz,” dedi.
Bu akşam Ayasofya’da bir restorasyon skandalı yaşanıyor. Maalesef yüksek tonajlı iş makineleriyle Ayasofya camisinin içine, tarihi mermerlerin üzerinden kamyonlarla geçiliyor. Sayın Bakanım sizce de burada bir yanlış yok mu.Müdahale edilmesini bekliyoruz. @MehmetNuriErsoy pic.twitter.com/FaFzh6qCgW— Şerif Yaşar (@SerifYasarSY) November 23, 2025
Ayasofya'nın camiye dönüştürülme süreci
86 yıl boyunca müze olan, 1985 yılından bu yana da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine yönelik adımlar 2020 Haziranı’nda atılmaya başlandı.
Ayasofya’ya müze statüsü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay tarafından iptal edildi. Bunu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ibadete açılması için Diyanet'e devredilmesini öngören karara attığı 10 Temmuz 2020 tarihli imza izledi.
1500 yıllık bir tarihi geçmişi olan Ayasofya böylelikle yeniden cami statüsüne alındı. 24 Temmuz 2020’de, 86 yıl aradan sonra Ayasofya’da ilk cuma namazı kılındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi de imar planlarında müze olarak işlenmiş olan yapıyı, "Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi" olarak değiştirdi. (TY)