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HABER
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2023 12:50
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2023 14:20
2 dk Okuma

Ayasofya, yabancı turistlere ücretli olacak

AKM’de basın toplantısı düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camii’de UNESCO’nun tavsiyesiyle ziyaretçi yönetim uygulamasına geçileceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/31/ayasofya-15-ocaktan-itibaren-yabanci-turistlere-ucretli.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür ve turizm alanındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir basın toplantısı düzenledi.

Ersoy, Türkiye’nin turizm sektörünün 2023 yılı ilk dokuz aylık rakamlarını açıkladığı toplantıda “günübirlik evlere” dair de konuştu. Ersoy’un açıklamasındaki dört önemli başlıktan biri Ayasofya Camii’de uygulanacak yeni ziyaretçi yönetim uygulamasıydı. 

İbadet yerleri aynı

Ayasofya Camii’nin 15 Ocak 2024'ten itibaren yabancı turistlere ücretli olacağını açıklayan Ersoy’un konuşmasının devamı şöyle:

“Ayasofya, UNESCO Kültür Miras Listesi’nde. UNESCO Kalıcı Miras Listesi’nde olduğu için onların da görüşlerini alarak ilerliyoruz. UNESCO’nun tavsiyesi üzerine 15 Ocak itibarı ile Ayasofya'da ziyaretçi yönetim uygulamasına geçiyoruz. Ziyaret kalitesi ve güvenliği artırılmış olacak. 

“Gözbebeği camimiz, insanlığın ortak mirası, cazibe merkezimiz Ayasofya koruma odaklı çok iyi bir ekosisteme dahil edilmiş olacak. İbadet amacıyla camiyi ziyaret eden Türk vatandaşlarının ibadet yerlerinde değişiklik yok.

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Yabancılara ayrı giriş

“Yabancı vatandaşların ziyaretleri için giriş kapısını değiştiriyoruz. Üst kottaki Topkapı Sarayı'nın olduğu üst kottaki kapıdan alıp galeri var, galeriyi hizmete alıp gezdirip çıkış kapısından çıkmalarını sağlıyoruz.

“Ziyaret ve kullanım yoğunluğu minimuma indirilerek ziyaret ile ibadet kalitesinin artırılması sağlanmış oluyor. Ayasofya'yı ziyaret edenler cep telefonlarındaki uygulama üzerinden 16 dilde bilgilendirme yapılacak.

“Yabancıların ziyaretleri 15 Ocak itibarı ile ücretli olacak. Türk vatandaşları için ibadet ve ziyaret ücretsiz olacak." (TY)

Ayasofya Camii Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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/haber/erdogan-secim-yasagi-basladiktan-sonra-ayasofya-da-halka-seslendi-278681
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8 Haziran 2022
/haber/ayasofya-da-ayni-anda-20-den-fazla-insan-bulunmamali-263033
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/haber/tele1-muhabirine-ayasofya-da-haber-gozaltisi-262597
Ayasofya’nın restorasyon ihalesi Erdoğan'ın arkadaşına verildi
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/haber/ayasofya-nin-restorasyon-ihalesi-erdogan-in-arkadasina-verildi-262515
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/haber/mahir-polat-ayasofya-da-durum-hakarete-dogru-gidiyor-260922
UNESCO Ayasofya ve Kariye’yi ‘Dünya Mirası Listesinden’ çıkarabilir
24 Temmuz 2021
/haber/unesco-ayasofya-ve-kariye-yi-dunya-mirasi-listesinden-cikarabilir-247608
Ayasofya’da 87 yıl sonra bayram namazı kılındı
13 Mayıs 2021
/haber/ayasofya-da-87-yil-sonra-bayram-namazi-kilindi-244013
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22 Nisan 2021
/haber/abd-disisleri-raporunda-ayasofya-vurgusu-242893
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3 Aralık 2020
/haber/unesco-dan-ayasofya-ve-kariye-de-inceleme-talebi-235415
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