Ayasofya'ya kepenk takıldı

86 yıl boyunca müze olan ve 2020'de camiye dönüştürülen tarihi Ayasofya'ya, ibadet ve turistik amaçlı ziyaretleri birbirinden ayırmak için garajlarda kullanılan kepenk modeli kapı takıldı.

Paylaşılan fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları tarihi yapıya takılan kapıya tepki gösterdi.

Öte yandan bugünden itibaren camiyi ziyaret eden yabancı turistilerden 25 euro ücret alınacak.

TUĞÇE YILMAZ - MELİN DURMAZ AYASOFYA'DA Ayasofya'nın bitmeyen çilesi

Rehber arkadaşımın çektiği fotoğraflarla; Ayasofya’ya yapılanlar serisinin son halkası…

Kemirmeseler bari! pic.twitter.com/9KamwwAXGy — Uğur Biryol (@ugurbiryol) January 15, 2024

Ayasofya’ya buna yapan, şehrin geri kalanına neler yapmaz…. Nasıl vicdanınıza aklınıza sığdırıyorsunuz bu kötülüğü, anlamak mümkün değil… https://t.co/uDr6GctQqZ — Firuzan Melike Sümertaş (@FiruzanMelike) January 15, 2024

…

Bu gördüğünüz 1500 yıllık Ayasofya’ya yapılan yeni kapı…

Garaj kapısı mı desem, dükkan kepengi mi desem, AVM otoparkı girişi mi desem bilemedim…

Muazzam bir tarihi abideye şunu yapan zihniyete ne diyeceğimi vallahi bilemedim… pic.twitter.com/O8yeohz6wi — Izzet Capa (@izzetcapa) January 14, 2024

…

Bu gördüğünüz 1500 yıllık Ayasofya’ya yapılan yeni kapı…

Garaj kapısı mı desem, dükkan kepengi mi desem, AVM otoparkı girişi mi desem bilemedim…

Muazzam bir tarihi abideye şunu yapan zihniyete ne diyeceğimi vallahi bilemedim… pic.twitter.com/O8yeohz6wi — Izzet Capa (@izzetcapa) January 14, 2024

Ayasofya'nın camiye dönüştürülme süreci



86 yıl boyunca müze olan, 1985 yılından bu yana da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine yönelik adımlar 2020 Haziranı'nda atılmaya başlandı.

Ayasofya'ya müze statüsü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı Danıştay tarafından iptal edildi. Bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ibadete açılması için Diyanet'e devredilmesini öngören karara attığı 10 Temmuz 2020 tarihli imza izledi.

1500 yıllık bir tarihi geçmişi olan, Ayasofya böylelikle yeniden cami statüsüne alındı. 24 Temmuz 2020'de 86 yıl aradan sonra Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi de imar planlarında müze olarak işlenmiş olan yapıyı, "Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi" olarak değiştirdi.

(AÖ)