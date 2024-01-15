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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 11:05
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 12:03
2 dk Okuma

Ayasofya'ya kepenk takıldı

Bugünden itibaren camiyi ziyaret eden yabancı turistlerden 25 euro ücret alınacak.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Ayasofya'ya kepenk takıldı

86 yıl boyunca müze olan ve 2020'de camiye dönüştürülen tarihi Ayasofya'ya, ibadet ve turistik amaçlı ziyaretleri birbirinden ayırmak için garajlarda kullanılan kepenk modeli kapı takıldı. 

Paylaşılan fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları tarihi yapıya takılan kapıya tepki gösterdi. 

Öte yandan bugünden itibaren camiyi ziyaret eden yabancı turistilerden 25 euro ücret alınacak.

Ayasofya'nın bitmeyen çilesi
TUĞÇE YILMAZ - MELİN DURMAZ AYASOFYA'DA
Ayasofya'nın bitmeyen çilesi
12 Mayıs 2022

Ayasofya'nın camiye dönüştürülme süreci

86 yıl boyunca müze olan, 1985 yılından bu yana da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine yönelik adımlar 2020 Haziranı'nda atılmaya başlandı.

Ayasofya'ya müze statüsü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı Danıştay tarafından iptal edildi. Bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ibadete açılması için Diyanet'e devredilmesini öngören karara attığı 10 Temmuz 2020 tarihli imza izledi.

1500 yıllık bir tarihi geçmişi olan, Ayasofya böylelikle yeniden cami statüsüne alındı. 24 Temmuz 2020'de 86 yıl aradan sonra Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi de imar planlarında müze olarak işlenmiş olan yapıyı, "Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi" olarak değiştirdi.

 (AÖ)

ayasofya
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