TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 10.08.2026 14:29 10 Tebax 2026 14:29
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.08.2026 14:34 10 Tebax 2026 14:34
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Arteşa Tirk ji gundê Cilbirê yê Efrînê vekişiya

Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) ragihand ku dewleta Tirk ji gundê Cilbirê yê Efrînê ku ev zêdetirî 8 sal in veguherandiye baregeheke leşkerî, vekişiyaye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Arteşa Tirk ji gundê Cilbirê yê Efrînê vekişiya
Fotograf: MA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li gorî agahiyên ku Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) ji çavkaniyên herêmî girtine, piştî vekişîna hêzên Tirk, wesayîtên Hêzên Ewlehiya Navxweyî yên ser bi Hikûmeta Demkî ya Sûriyeyê ve ketine nav gund.

Li gorî nûçeya Ajansa Welat tîman ji bo dîtina mayîn û paşmahiyên şer, dest bi xebatên lêgerîn û paqijkirinê kirine.

Çavdêriyê diyar kir ku li gundê Cilbirê ku zêdetirî 70 xanî tê de hene, beşek pir mezin a avahiyan di dema bombebaranan de bi temamî yan jî hinekî hatine rûxandin.

Hat destnîşankirin ku gund di nav salan de veguheriye xeta eniyê û di encama bombebaranên berdewam de xanî û milkên xelkê ziyaneke mezin dîtine.

SOHRê ragihand ku piştî dagirkeriya 8 salan, şêniyên gund li bendê ne ku vegerin ser mal û milkên xwe lê fikar û metirsiya li ser hebûna mayîn û guleyên neteqiyayî hîn jî berdewam dike.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Operasyona Efrînê Efrîn
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê