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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2024 10:53
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2024 11:03
2 dk Okuma

Anti-Siyonist Yahudileri anlatan fanzin yayımlandı

Fanzinde Türkiyeli Yahudilerden, 1960’larda TİP’te aktif rol alan Moris Gabbay ve Ladino sosyalist gazete “La Bos del Pueblo”yu çıkaran Maurice Nessim de yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Anti-Siyonist Yahudileri anlatan fanzin yayımlandı
Emma Goldman

Yeni bir fanzin, Sefarad sendikacılardan Holokost kurtulanlarına, Faslı özgürlük savaşçılarından kuir Arap Yahudi müzisyenlere, trans devrimcilerden İsrailli Kara Panterlere kadar uzanan 14 Anti-Siyonist Yahudi figürünü anıyor ve hikâyelerini anlatıyor.

"Dwell in Revolution: Ancestors for a Judaism Beyond Zionism" (Devrimde Yaşamak: Siyonizmin Ötesinde Bir Yahudilik İçin Atalar) adlı 60 sayfalık fanzin, Micah Bazant'ın öncülüğünde Pushcart Judaica tarafından oluşturuldu. İçerisinde 28 yazar ve sanatçının orijinal yazı ve çizimlerinin yanı sıra her bir figüre ait 14 çizilmiş portre yer alıyor.

Avlaremoz’un aktardığına göre fanzin, “Ushpizin/ata” ritüeli kapsamında Sukkot bayramına yetişecek şekilde hazırlandı ve şu anda satışta. Elde edilen gelirin yüzde 30’u Filistin dayanışma örgütü Operation Olive Branch’e bağışlanacak.

Goldman ve Edelman

Fanzindeki isimler arasında anarşist Emma Goldman ve Varşova Gettosu direnişçisi Marek Edelman gibi isimlerin yanı sıra iki Türkiyeli isim de bulunuyor: Türkiye'de sol partilerde uzun yıllar görev yapmış, 1960'larda TİP’te aktif rol almış Moris Gabbay ile New York'a göç ettikten sonra Ladino dilinde sosyalist bir gazete olan "La Bos del Pueblo"yu çıkaran ve sendika örgütlenmesinde çalışan Maurice Nessim.

Fanzine katkıda bulunan yazar ve sanatçılar arasında Adam Brunell, Ayeola Omolara Kaplan, Dori Midnight, Elliot Kukla, Elissa Martel, Felipe Ventura, Hadar Cohen, Helen Betya, Jay Saper, Jay Smith, Joey Ramona, Julia Peck, Lukaza Branfman-Verissimo, Madison Rubenstein, Maura Finkelstein, Micah Bazant, Miranda Cohen, Nesi Altaras, Nicki Green, Ollie Schwartz, Ray Packer, Roan Bucher, Rose Jaffe, Sarah Day, Sarit Cantor, Shelby Handler, Shula Pesach ve Temim Fruchter gibi isimler yer alıyor. (TY)

anti-siyonist fanzin emma goldman Moris Gabbay Maurice Nessim
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