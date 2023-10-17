Amerikalı Yahudiler İsrail'in Gazze harekatını önlemek için Beyaz Saray'ı kuşattı

Amerikalı Yahudiler ve ittifak güçleri Gazze'deki kıyımı durdurmak için Beyaz Saray'ın dört kapısı önünde "bedenlerini siper etmek üzere" toplanıyor.



Sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalar ve gösterilerde "Biden ateşkes ilan edinceye kadar bir yere gitmeyece[klerini]" ilan eden Yahudiler "buradayız, çünkü insani felaketin ne olduğunu biliyoruz" diyor. "Gazze'ye yönelik kitlesel şiddet daha çok şiddeti önlemeyecek ve acımızı dindirmeyecek."

Göstericiler, X'ten yayınladıkları mesajlarda "Buradayız, çünkü hem sudan ve ışıktan mahrum bırakılmış Gazzeliler için güvenlik isteyebileceğimizi hem de İsrailli sivil rehinelerin güvenli geri dönüşünü gündemde tutabileceğimizi biliyoruz" diyor.

"Esasında onların güvenliklerinini biribirine bağlı olduğunu biliyoruz."

"Bizim adımıza soykırım yapmayın"

ABD yahudileri, başlattıkları "soykırıma hayır" kampanya çağrısında şöyle diyor: Eğer harekete geçmezsek, acımız İsrail ordusunun Gazze'deki Filistin halkının soykırımını haklı çıkarmak için kullanılacak. Yahudilik bize bir yaşamı kurtarmanın dünyayı kurtarmak anlamına geldiğini öğretir. Bu yüzden İsrailli ve Filistinli sevdiklerimizin yasını tutarken bile, kendimizi savaş makinesinin dişlilerine atıyor ve kurtarabileceğimiz her yaşamı kurtarmak için mücadele ediyoruz. Biden ve tüm seçilmiş yetkililerden DERHAL ateşkes talep etmek üzere binlerce Amerikalı Yahudiyi yanımızda görmek istiyoruz. Onların veya İsrail hükümetinin bizim adımıza soykırım yapmalarına izin vermeyeceğiz. Acımızı bütün Filistinlilerin, İsraillilerin ve Yahudilerin güvende olduğu bir geleceği gerçekleştirme yolunda değerlendireceğiz.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AEK)