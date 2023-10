Arielle Angel: Filistin için Yahudi hareketlerimiz ve başarısızlıklarımız

Siyaset, kültür ve fikir dergisi olarak üç ayda bir basılı ve günlük olarak online yayın yapan; ağırlıklı olarak antisemitizmin kullanımı ve kötüye kullanımı, İsrail ile Filistin'in sahadaki ve uluslararası siyaseti ve ayrımcılık konularını ele alan Jewish Currents Yazı İşleri Müdürü Arielle Angel’in dün (12 Ekim) yayımlanan "We Cannot Cross Until We Carry Each Other” (Birbirimizi taşımadan karşıya geçemeyiz) başlıklı yazısının Türkçe çevirisini kısaltarak paylaşıyoruz.

Bu, Jewish Currents’taki çalışanlar olarak geçirdiğimiz en zor hafta oldu. Olaylar o kadar hızlı ilerliyor ki, herhangi bir şeyi tam olarak anlayabilme, anlık olaylar için doğru ifadeyi bulabilme umudu neredeyse yok gibi.

Aciliyetin önemli olduğu bir dönemde, organizasyonumuzda -Yahudi solundaki ve genel olarak soldaki- yüzeyin altında kaynayan siyasi sorular ve çatlaklar öne çıkıyor ve işleri karmaşıklaştırıyor. Çalışanlarımız ara sıra gözyaşı döküyor, aileleri veya arkadaşlarıyla kavga ediyor, uyku düzenleri bozuldu. Bir yazarın oğlu rehin alındı. Gazze'deki bir yazar şöyle bir mesaj atıyor: "Hâlâ yaşıyoruz. Her yeri bombalıyorlar. Hiçbir yer güvende değil."

İsrailliler ölülerini sayarken, İsrail ve ABD'deki politikacılar açık, soykırımsal bir dilde Filistinlilerin kanını talep ediyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün şöyle dedi: "İnsansı hayvanlarla (hayot adam) savaşıyoruz ve buna göre hareket edeceğiz." Daha önce Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi ve Cumhuriyetçi başkan adayı Nikki Haley, "Onları bitir Netanyahu" dedi. Demokrat senatör John Fetterman ise "Teröristleri etkisiz hale getirin," dedi.

Yahudiler, Holokost'tan bu yana en yüksek sayıda Yahudi kaybı hakkında sosyal medyada görseller paylaşıyorlar, şu anda kimin etnik temizlik yaşadığını ya da son 10 yılda Gazze'nin kaç büyük katliama tanık olduğunu sormadan. Bu dil, Gazze'ye düşen bombaları harekete geçiriyor, tüm mahalleleri yıkıyor, evlerine sığınmışken kaçacak yerleri olmadığı için aileleri uyarı olmaksızın yok ediyor.

Çatlak

[...] Filistinli ve sol görüşlü Yahudi aktivistler ile bu iki grup içindeki gruplar arasındaki zaten karmaşık ve kırılgan olan ilişkiler, ekranlarımıza gelen görüntülerden aynı anlamı çıkarmaya çalıştıkça zorlanıyor. Her iki taraftaki dostlar ve meslektaşlar birbirlerinin kamuoyu önündeki tepkilerinden ya da sessizliklerinden inciniyor. Benimle konuşan anti-Siyonist bir aktivist, Filistinli ve Yahudi aktivistler arasında 'çatlak' olup olmadığını merak etti.

Gazze çitini yıkan buldozerin görüntüsünü tekrar tekrar izledim ve umut gözyaşları döktüm. Filistinli gençlerin yarım mil ötede hiç gitmedikleri bir yerde gezintiye çıkmış gibi görünmelerini izledim; Gazzeli bir blog yazarı birdenbire İsrail'den haber geçti. Ancak bu görüntülere kısa sürede başkaları da eklendi: Bir kamyonun arkasında doğal olmayan bir şekilde eğilmiş, çoğu çıplak bir kadın bedeni; duvarları kanla kaplı, yığınlar halinde yatan ailelerle dolu odalar. Umutsuzca bu imgeleri ayrı tutmak istedim -özgürleştirici metaforu sımsıkı tutup şiddet içeren gerçekliği kovmak istedim. Bunların aynı olayın fotoğrafları olduğunu kabul etmeye başladığımda, perişan haldeydim ve özellikle katliamın kapsamı ortaya çıktıkça, acımı paylaşmıyor gibi görünenlere karşı artan bir yabancılaşmayla mücadele ediyordum.

İnternette sömürgecilik karşıtı mücadele modellerini tartışan, Cezayir, Kuzey Amerika ve Güney Afrika ile karşılaştırmalar yapan insanları izlerken, kendimi temel Yahudi kurtuluş mitine dönerken buldum: Exodus (Mısır’dan Çıkış). Hamursuz Bayramı'nda, belaları okurken dolu kadehlerimizdeki şarabı serçe parmaklarımızla azalttığımız anı düşünmemek zordu. Bu ritüel, insanlığımıza tutunmak için zalime karşı bile olsa tüm şiddetin yasını tutmamız gerektiğinde ısrar eden vazgeçilmez bir mihenk taşı olarak somutlaşmıştır.

Mısır’dan Çıkış

Görünen o ki, kurtuluş mitimizde şiddetin ezen toplumu ayrım gözetmeksizin ziyaret edeceğinin kabulü saklı. İsraillilerin ölümlerini, Filistinlilerin kurtuluşunun arzu edilen olmasa da gerekli bir parçası olarak gören bir solun nasıl parçası olabileceklerini soran pek çok arkadaşım ve Currents'ın pek çok okuru olduğunu biliyorum. Ancak Mısır’dan Çıkış’ın bize hatırlattığı şey, başka bir halkı ezmek ve ülkeyi işgal etmek için “gerekli olan” insanlıktan çıkarmanın, karşılığında ezeni de her zaman insanlıktan çıkardığıdır.

Kölelik karşıtı jeolog Ruth Wilson Gilmore'un dediği gibi, "Hayat değerliyse, hayat değerlidir."

Apartheid’in temsilcileri olan Yahudilerin, hayatlarını bu apartheid’i sona erdirmeye adamış olan bizler de dahil olmak üzere, bağışlanmayacağını görüyoruz. (Batı Şeria'daki Masafer Yatta cemaatinin sınır dışı edilmesine karşı bir aktivist olan ve Hamas tarafından öldürülen Hayim Katsman'ı ve Gazze'de rehin tutulan Vivian Silver'ı düşünüyorum; kendisi Gazze sakinlerinin birçoğu tarafından Erez Sınır Kapısı'nda karşılaştıkları ve tedavi için İsrail hastanelerine nakillerini savunan ve kolaylaştıran kişi olarak biliniyor).

Bu insanlığı nasıl geri kazanacağımız sorusu, nihayetinde bir örgütlenme sorusudur.

İnsanlar son birkaç gündür "Filistinlilere nasıl direneceklerini söyleyemeyeceğinizi" defalarca tekrarladılar. Bana göre bu aksiyomun çok gerçekçi bir boyutu var: Onlar sormuyor. Bu olayın deneyimini statükodan bu kadar farklı -ve Filistinliler ve Yahudiler için bu kadar farklı- hissettiren şeyin bir kısmı, Filistinlilerin bir kez olsun inkâr edilemez bir şekilde aktör olmalarından kaynaklanıyor. Hikâyenin kahramanları. Şimdiye kadar bu tür bir tersine dönüş için başka bir araç inşa edememiş olmamızı hareketlerimizin büyük bir başarısızlığı olarak görüyorum. Filistin için Yahudi hareketlerimiz, diğer Yahudilerin Gazze sınır çitinde barışçıl yürüyüşler yapan Filistinlileri vurmasını ya da Filistinlilerin yaşadıkları hakkında gerçeği söyledikleri ya da -Tanrı korusun- şiddet içermeyen boykot taktiğini savundukları için kovulmalarını, taciz edilmelerini ve dava edilmelerini engelleyecek kadar güçlü değildi. Ve şimdi, İsraillilere ve Filistinlilere yönelik bu katliamlara inandırıcı bir şekilde yanıt verebilecek ortak bir mücadeleye sahip değiliz.





Ulus-devlet

Birçok Yahudi ve Filistinlinin yıllar boyunca birbirlerine ulaşmak için yaptıkları tüm çalışmalara rağmen, şu anda bizi birbirimizden ayıran şeyin bu başarısızlık olduğuna inanıyorum. Şu anda hem Yahudilerin hem de Filistinlilerin siyasi öznelliklerini, birini diğerine asimile etmeye çalışmadan bir arada tutabilecek, bildiğim kadarıyla güçlü bir siyasi oluşum yok. Filistinlilerin kurtuluşunun temelleri -geri dönüş hakkı, eşitlik ve tazminatlar- konusunda hemfikir olan Yahudi ve Filistinlilerin bu iki öznelliğin sentezini tutarlı bir stratejiye dönüştürmeye hazır oldukları bir yer yok.

Bu olayla ilgili en korkunç şeylerden biri de kaçınılmazlık hissidir. Apartheid ve sömürgeciliğin şiddeti daha fazla şiddeti doğurur. Pek çok insan bu kaçınılmazlığın getirdiği deli gömleğiyle mücadele etmiş, bunun tanınmasının, benimsenmesi anlamına gelmediğini ifade etmeye çalışmıştır. Filistin'i bir olasılık alanı olarak düşünmeyi, her iki halka da büyük zarar vermiş olan ulus-devlet fikrinin yeniden inşa edilebileceği ya da tamamen yok edilebileceği bir yer olarak görmeyi, birçoğu bu sayfalarda yazan ve konuşan Filistinlilerden öğrendiğimi kendime hatırlatıyorum. Düşüncelerimi toprağı paylaşmaya dair farklı vizyonlara açan da Filistinliler oldu.

“Çünkü bu sefer kimse boğulmayacak”

Solda, umarım şiddetin kaçınılmazlığını işimiz ya da düşüncelerimiz üzerinde kaçınılmaz bir sınır olarak görmeyiz. Daha iyiye yönelik hayallerimiz başarısız olsa bile, bu andan diğer tarafa geçerken bize eşlik etmeliler. Mısır’dan Çıkış’tan bile daha iyi bir kurtuluş hareketi hayal etmeliyiz –hiçbir insanın ayrılmak zorunda olmadığı bir çıkış.

İnsanların parçaları toplamak için kaldıkları, kendilerini sadece Yahudiler ya da Filistinliler olarak değil, anti-faşistler, işçiler ve sanatçılar olarak yeniden tanımladıkları bir göç. Porto Rikolu Yahudi şair ve aktivist Aurora Levins Morales'in "Kızıl Deniz" adlı şiirinde tarif ettiği şeyi istiyorum:

Birbirimizi taşımadan karşıya geçemeyiz,

Hepimiz mülteciyiz, hepimiz peygamberiz.

Artık tarihin tekerleğini döndürmek yok,

Kimsenin ödeyemeyeceği eski borçları tahsil etmeye çalışıyorlar.

Deniz bu şekilde açılmaz.

Bu sefer o ülke

birbirimize söz verdiğimiz şeydir,

Öfkemiz yanak yanağa

ta ki gözyaşları aradaki boşluğu doldurana kadar,

Düşman kalmayana kadar,

Çünkü bu sefer kimse boğulmayacak.

ve hepimiz seçilmeliyiz.

Bu sefer ya hepimiz ya da hiçbirimiz.

(TY)