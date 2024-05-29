Filistin için Avlaremoz yazar ve editörlerinden açık mektup

15 Avlaremoz yazar ve editörü, 216 gündür devam eden Filistin-İsrail Savaşına karşı bir açıklama yayımlayarak “Avlaremoz yayın hayatına başladığında, soykırımdan kurtulan Yahudilerle birlikte ‘Bir Daha Asla!’ diyebilmek için ilk dosya konumuz Holokost olmuştu. Yahudi soykırımının tarihini anlatmayı, mağdurlarını unutmamayı, Holokost inkarcılığı ile mücadele etmeyi nasıl görevimiz olarak gördüysek, bugün de insanlık adına ‘Herkes İçin Bir Daha Asla’ diyoruz,” dedi.

Adını Judeo Espanyol’dan alan ve “Konuşalım” anlamına gelen, yazarlarının ağırlıklı olarak Yahudi olduğu; ancak temelde antisemitizmi dert edinen yazar ve editörlerin bir araya geldiği sitede yayımlanan bazı yazılar Siyonizm propagandası yaptığı için ağır bir şekilde eleştiriliyordu.

Yazar ve editörlerin bugün yayımladığı açıklamada özetle şöyle dendi:

“Holokost’un insanlık tarihine açtığı derin yaralardan biri olan, yanı başında katliamlar yaşanırken sessiz kalabilen ‘seyircilerin’ bugün hepimizin gözleri önünde yaşananlara rağmen yeniden gün yüzüne çıkması, üzüntümüzü derinleştirip öfkemizi çoğaltıyor.

“Bilinmesini isteriz ki, kadim Yahudi gelenekleri ve inançlarına aykırı bir biçimde, antisemitizmi işlediği savaş suçlarına kalkan olarak kullanan İsrail’in, Yahudiler adına hareket ettiğini iddia ederek yürüttüğü soykırıma karşı görüşlerimizi, ‘antisemit’ ve ‘kendinden nefret eden Yahudi’ lakırdılarına rağmen, bu mecrada dile getirmeye devam edeceğiz.

“İsrail’deki on binlerce insanın sokaklarda söylediği gibi, biz de rehinelerin güvenli bir şekilde eve dönmesi için tek yolun ateşkes ve barış olduğuna inanıyoruz. Savaşın kazananı olmadığının bilinciyle, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırının İsrail halkı üzerinde yarattığı terörün ve acıların bir soykırıma alet edilmesini reddediyoruz.

Yahudi öğrenciler: Filistin halklarının kurtuluşu için onlarla dayanışma içindeyiz

“Mücadeleye devam edeceğiz”

“Bu metni yazarken Yahudi soykırımından canlı çıkmayı başaran, bugün 88 yaşındaki Marione Ingram’ın sözleri yolumuzu aydınlatıyor: ‘Ben Holokost’tan kurtuldum ve Gazze’deki çocukların şu an yaşadıklarını yaşamış biriyim. Gazze’de yaşananlara baktığımda hemen gözümün önüne çocukluğum geliyor.’

“Avlaremoz’un yayına başladığı ilk gün belirttiği üzere, soykırım bir insanlık suçudur! Uluslararası hukukun ve insancıl hukukun açık ihlali olan saldırılar, insanlığın ve dayanışmanın temel ilkelerini baltalamaktadır. Biz aşağıda imzası bulunan yazar ve editörler olarak, bu saldırıların cezasız kalmasını kabul etmiyoruz. Kurbanlarla dayanışma içinde olmanın, herkes için adalet talep etmenin bugün her zamankinden daha önemli olduğunu vurguluyoruz. Uluslararası toplumu Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı kararları çerçevesinde, bu yasadışı eylemleri durdurmak ve failleri sorumlu tutmak üzere derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. Suçlular adaletle yüzleşene ve kurbanlar evlerine dönene kadar mücadeleye devam edeceğiz.” (TY)



İmzacılar: Avi Haligua, Ayşe Hür, Eli Haligua, Kenan Kruz Çilli, Levent Özyıldırım, Melike Karaosmanoğlu, Muzaffer Erol, Nesi Altaras, Ozan Ekin Gökşin, Özgür Kaymak , Reyan Tuvi, Süheyla Yıldız, Tomris Derya Keresteci, Tuğba Yavuz, Yusuf Sarfati.