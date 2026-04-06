TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.04.2026 10:01 6 Nîsan 2026 10:01
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.04.2026 10:03 6 Nîsan 2026 10:03
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Amedsporê bi 6-1ê Bolûsporê têk bir

Bi vê maçê re Amedspor a ku ji bo şampiyoniyê têdikoşe, serkeftineke girîng bi dest xist.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Amedsporê bi 6-1ê Bolûsporê têk bir

Di Lîga 1emîn a Trendyolê ya Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê (TFF) de Amedspor û Bolûspor di hefteya 33yemîn de li Stada Tahîr Elçî ya Amedê hatin hemberî hev.

Amedspor bi pankarta hişyariya avê ya “Av tune be pêşeroj tenê îhtîmaleke” derket maçê.

Di encama maçê de Amedsporê bi 6-1ê Bolûsporê têk bir. Alîgirên Amedsporê bênavber dirûşm berz kir. Alîgiran di maçê de dirûşmên “Kesk Sor Her Bijî Amed”, “Kîne em, Kurd in em” û “Vaye alîgir vaye şampiyon” berz kir.

Amedspor ku bi 70 pûanan di rêza duyemîn a Lîga 1emîn a Trendyolê de ye dê di 9ê Nîsanê de bi Eroksporê re bilîze ku di rêza sêyemîn de ye.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Amedspor Amed Spor
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê