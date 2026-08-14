Alman aktivist Maier: Gözaltı sürecinde cinsel saldırıya maruz bırakıldım

Almanya’dan Türkiye’ye gelen uluslararası bir heyette yer alan aktivist Paula Maier, ocak ayında gözaltında tutulduğu sırada cinsel saldırıya maruz bırakıldığını açıkladı.

Mezopotamya Ajansı’ndan (MA) Ömer İbrahimoğlu ve Deniz Karabudak’a konuşan Maier, İstanbul’da tek kişilik bir hücrede tutulduğu sırada bir görevlinin kendisini cinsel saldırıya maruz bıraktığını söyledi. Almanya merkezli Föderation Klassenkämpferischer Organisationen (Sınıf Mücadelesi Örgütleri Federasyonu - FKO) da 12 Ağustos’ta yayımladığı açıklamada Maier’in anlatımına yer verdi.

Ocak ayında Rojava ile dayanışmak için Türkiye'ye gelen Alman aktivist Paula Maier, gözaltında tecavüze uğradığını açıkladı.



pic.twitter.com/pOD788WbTO — Medine Mamedoğlu (@MamedogluMedine) August 13, 2026

Ne olmuştu?

Maier’in yer aldığı 16 kişilik aktivist ve gazeteci heyeti, 23 Ocak 2026’da Türkiye’ye geldi. Heyetin amacı, Rojava/Kuzeydoğu Suriye’de Kürtlerin yaşadığı insani duruma dikkat çekmek ve bölgede dayanışma faaliyetlerinde bulunmaktı.

16 Alman aktivist, Diyarbakır’dan Mardin’e giderken gözaltına alındı. Grupta Almanya’daki Sol Parti ve gençlik örgütüyle bağlantılı kişilerin de bulunduğu bildirildi.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatları, o tarihte grubun Mardin’de Göç İdaresi tarafından tutulduğunu ve avukatların kendileriyle görüşemediğini açıklamıştı.

Alman Dışişleri Bakanlığı da gözaltılara ilişkin haberlerden haberdar olduğunu, Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nun durumu açıklığa kavuşturmaya çalıştığını duyurmuştu.

MA’nın 30 Ocak tarihli haberine göre grup daha sonra karayoluyla İstanbul’a getirildi ve haklarında sınır dışı kararı verildi.

Heyet üyeleri İstanbul Havalimanı’nda bir uçağa bindirildikten sonra yeniden uçaktan indirildi ve havalimanındaki polis birimine götürüldü. Aynı haberde, grubun daha sonra Almanya’nın farklı kentlerine gönderildiği ve bazı üyelerin darp edildiklerini söylediği aktarıldı.

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Maier: “Tek kişilik hücrede cinsel saldırıya maruz bırakıldım”

Maier, aylar sonra yaptığı açıklamada İstanbul’daki sınır dışı işlemleri sırasında fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

Heyet üyelerinin uyumalarının ve dinlenmelerinin engellendiğini anlatan Maier, kendisinin de fiziksel ve psikolojik şiddetin yanı sıra cinsel saldırıya maruz bırakıldığını belirtti.

Maier, yaşadıklarını anlatabilmesinin aylar sürdüğünü; özellikle cinsel şiddetin ardından korku, utanç ve yalnızlık duygularıyla mücadele ettiğini söyledi.

Kamuoyuna konuşma kararında, başka kadınların cinsel şiddete ilişkin tanıklıklarının ve dayanışmanın etkili olduğunu belirtti.

“İddialar bağımsız biçimde soruşturulmalı”

Alman gazetesi tazın haberine göre, Almanya Federal Meclisi Sol Parti Grubu dış politika sözcüsü Cansu Özdemir de Maier ve diğer heyet üyelerinin anlatımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Özdemir, iddiaların bağımsız ve eksiksiz biçimde soruşturulması gerektiğini belirterek Alman hükümetinin olayın aydınlatılması ve mağdurlara destek sağlanması için girişimde bulunmasını istedi.

(NÖ)