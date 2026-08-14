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YT: Yayın Tarihi: 14.08.2026 10:16 14 Ağustos 2026 10:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.08.2026 11:54 14 Ağustos 2026 11:54
Okuma Okuma:  2 dakika

Alman aktivist Maier: Gözaltı sürecinde cinsel saldırıya maruz bırakıldım

Rojava/Kuzeydoğu Suriye’deki gelişmelere dikkat çekmek amacıyla ocak ayında Türkiye’ye gelen Alman aktivist Paula Maier, sınır dışı sürecinde İstanbul’da tutulduğu sırada cinsel saldırıya maruz bırakıldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Alman aktivist Maier: Gözaltı sürecinde cinsel saldırıya maruz bırakıldım
Paula Maier
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Almanya’dan Türkiye’ye gelen uluslararası bir heyette yer alan aktivist Paula Maier, ocak ayında gözaltında tutulduğu sırada cinsel saldırıya maruz bırakıldığını açıkladı.

Mezopotamya Ajansı’ndan (MA) Ömer İbrahimoğlu ve Deniz Karabudak’a konuşan Maier, İstanbul’da tek kişilik bir hücrede tutulduğu sırada bir görevlinin kendisini cinsel saldırıya maruz bıraktığını söyledi. Almanya merkezli Föderation Klassenkämpferischer Organisationen (Sınıf Mücadelesi Örgütleri Federasyonu - FKO) da 12 Ağustos’ta yayımladığı açıklamada Maier’in anlatımına yer verdi.

Ne olmuştu?

Maier’in yer aldığı 16 kişilik aktivist ve gazeteci heyeti, 23 Ocak 2026’da Türkiye’ye geldi. Heyetin amacı, Rojava/Kuzeydoğu Suriye’de Kürtlerin yaşadığı insani duruma dikkat çekmek ve bölgede dayanışma faaliyetlerinde bulunmaktı.

16 Alman aktivist, Diyarbakır’dan Mardin’e giderken gözaltına alındı. Grupta Almanya’daki Sol Parti ve gençlik örgütüyle bağlantılı kişilerin de bulunduğu bildirildi.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatları, o tarihte grubun Mardin’de Göç İdaresi tarafından tutulduğunu ve avukatların kendileriyle görüşemediğini açıklamıştı.

Alman Dışişleri Bakanlığı da gözaltılara ilişkin haberlerden haberdar olduğunu, Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nun durumu açıklığa kavuşturmaya çalıştığını duyurmuştu.

MA’nın 30 Ocak tarihli haberine göre grup daha sonra karayoluyla İstanbul’a getirildi ve haklarında sınır dışı kararı verildi.

Heyet üyeleri İstanbul Havalimanı’nda bir uçağa bindirildikten sonra yeniden uçaktan indirildi ve havalimanındaki polis birimine götürüldü. Aynı haberde, grubun daha sonra Almanya’nın farklı kentlerine gönderildiği ve bazı üyelerin darp edildiklerini söylediği aktarıldı.

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Maier: “Tek kişilik hücrede cinsel saldırıya maruz bırakıldım”

Maier, aylar sonra yaptığı açıklamada İstanbul’daki sınır dışı işlemleri sırasında fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

Heyet üyelerinin uyumalarının ve dinlenmelerinin engellendiğini anlatan Maier, kendisinin de fiziksel ve psikolojik şiddetin yanı sıra cinsel saldırıya maruz bırakıldığını belirtti.

Maier, yaşadıklarını anlatabilmesinin aylar sürdüğünü; özellikle cinsel şiddetin ardından korku, utanç ve yalnızlık duygularıyla mücadele ettiğini söyledi.

Kamuoyuna konuşma kararında, başka kadınların cinsel şiddete ilişkin tanıklıklarının ve dayanışmanın etkili olduğunu belirtti.

“İddialar bağımsız biçimde soruşturulmalı”

Alman gazetesi tazın haberine göre, Almanya Federal Meclisi Sol Parti Grubu dış politika sözcüsü Cansu Özdemir de Maier ve diğer heyet üyelerinin anlatımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Özdemir, iddiaların bağımsız ve eksiksiz biçimde soruşturulması gerektiğini belirterek Alman hükümetinin olayın aydınlatılması ve mağdurlara destek sağlanması için girişimde bulunmasını istedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
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