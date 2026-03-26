ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 26.03.2026 08:16 26 Adar 2026 08:16
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.03.2026 08:38 26 Adar 2026 08:38
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Albûma nû a Mîkaîl Aslan belav bû: Masûmo Pak

Gotinên stranê yên Usênê Qeremanî (Mehmet Çetin) ne. Muzîka wê jî ji aliyê Mîkaîl Aslan û Olcay Bozkurt ve hatiye çêkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Strana pêşî ya albuma Studyoyê ya 11emîn a hunermend Mîkaîl Aslan a “Masûmo Pak” a bi navê “Kamî rê” ango bi Kurmancî “Ji Kî Re”  di platformên dîjîtal de hate weşandin.

Gotinên stranê yên Usênê Qeremanî (Mehmet Çetîn) ne û muzîk aydê Mikaîl Aslan û Olcay Bozkûrt e. Nivîsa ku helbestvan di serdema dawî ya jiyana xwe de nivîsandiye, balê dikişîne ser xatirxwestineke rasterast û hesta veqetandinê.

Di berhemê de wêneyên xwezayê yên weke ba, ewr, kevir, dara hişk û kenger derdikevin pêş; çîroka ku li ser van wêneyan hatiye avakirin, hesta tenêtî û bêwariyê di nava xwe de dihewîne.

Kişandina klîbê li Dêrsimê, herêma Lertîg û gundê Axdat ê Seyîd Riza û derdora wê hate kişandin. Ev erdnîgariya ku bi Seyîd Riza tê binavkirin, ji klîbê re dîmeneke diyarker pêşkeş dike. Klîba ku derhêneriya wê Veysel Kilinç kiriye, di şert û mercên zivistanê de hatiye kişandin. Ev hilbijartin yek ji hêmanên ku atmosfera berhemê xurt dike derdikeve pêş.

Hûrgiliyên derbarê temamê albumê hêj bi sînor in. Lê belê strana ewil a hate weşandin nîşan dide ku “Masûmo Pak” dê bi gelemperî li ser xeteke hêsantir û hestiyarî be.

Gotinên strana “Kamî rê” bi zaravayê Kirmanckî û Kurmancî bi vî rengî ye:

“Henî yo bawo, henî yo
Ez dêndarê nî vayî yo
Henî yo bawo, henî yo
Ez zê hewrê şîyayî yo

Ça fetêlîne ez, zê xêxê Qeremanî
Na dîna xerîbe de nîya xirabin
Bowa Xizirî bo juye vaco budela kam o, kam o?
Pîr û kal kam o, ma kam o no pîrbab?
Ma no zerrê mi ça nîya zaf deceno?
Kamî rê dêndar o ez na dîna de, kamî rê?

Ma ez bizanî ke cayê mi est o
Zê kemera şîyaye, zê ju dara huske
Na dîna gewre de ez bêmulxit
Ça bifetêlî zê hewrê şîyayî?

Henî yo bawo, henî yo
Ez zê paga kan o
Henî yo bawo, henî yo
Kengerê verê vayî yo

Henî yo bawo, henî yo ke êndî bes bo
No vengê mi êndî nîya mezirço
Zê dirbetinê budelayê Dêsimî, Dêsimî…
Xatir biwazo, bîcêro şêro zerya xo
Zê qesê qilancike bar kero şêro
Na dîna ra vengê mi vayî de zê hewrê şîyayî

Ma ez bizanî ke cayê mi est o
Zê kemera şîyaye, zê dara huske
Na dîna gewre de ez bêmulxit
Ça bifetêlî zê hewrê şîyayî?

Ji Kî re

Wisa ye bavo, wisa ye
Ez deyndarê vî bayî me
Wisa ye bavo, wisa ye
Ez wek ewrê reş im

Çawa difetilim wek dînê Qeremanî
Di vê dinya xerab de wisa xerab
Ji bo Xizirî bila yek bêje kî ye dîn, kî ye
Pîr û kal kî ye, ma kî ye ev kalemêr
Ma çima ev dilê min wisa zaf diêşe
Ez ji kê re deyndar im, ji kî re…

Min zanîba ku ciyê min heye
Wek kevirê reş, wek dara hişk
Di vê dinya gewr de ez bêxwedî
Çawa difetilim wek ewrê reş

Wisa ye bavo, wisa ye
Ez wek mala kevn im
Wisa ye bavo, wisa ye
Ez wek kavil im, kerenga ber bayê me

Wisa ye, wisa be êdî bes e
Ev dengê min êdî neyê ji jor de
Wek dînê birîndar ê Dêsimî
Xatir bixwaze, biçe tevî dilê xwe
Wek gotina qijakê bar ke here
Dengê min bi bayê re here wek ewrê reş”

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Mikail Aslan Mîkaîl Aslan muzîka Kurdî
