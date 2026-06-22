Ala Amedsporê bi pira FSMê ve hate daliqandin
Koma alîgirên Amedsporê Barîkat Stenbol li ser pira Fatîh Sûltan Mehmetê (FSM) ya Stenbolê ala Amedsporê daliqand.
Koma alîgirên Amedaporê Barîkat Stenbol jî bi minasebeta şampiyontiya Amedsporê li ser pira Fatîh Sûltan Mehmetê ya Stenbolê ala Amedsporê daliqandin.
🔴Ala Amedsporê bi Pira Fatîh Sûltan Mehmet(FSM) a Stenbolê ve hat daliqandin— bianet Kurdî (@bianet_kurdi) June 22, 2026
📹 @irfan_gozen pic.twitter.com/0q7cYQSHBL
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.