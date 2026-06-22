TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 22.06.2026 12:21 22 Hezîran 2026 12:21
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 22.06.2026 12:40 22 Hezîran 2026 12:40
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Ala Amedsporê bi pira FSMê ve hate daliqandin

Koma alîgirên Amedsporê Barîkat Stenbol li ser pira Fatîh Sûltan Mehmetê (FSM) ya Stenbolê ala Amedsporê daliqand.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Ala Amedsporê bi pira FSMê ve hate daliqandin

Koma alîgirên Amedaporê Barîkat Stenbol jî bi minasebeta şampiyontiya Amedsporê li ser pira Fatîh Sûltan Mehmetê ya Stenbolê ala Amedsporê daliqandin.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Amedspor
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê