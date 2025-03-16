Tülay Hatimoğulları Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı: Aleviler bu sürecin kalbindedir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Alevi Kültür Dernekleri’nin 14’üncü Genel Kurulu’nda konuştu.

Burada PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın barış süreciyle ilgili yeni bir mesajını paylaştı. Öcalan’ın “Aleviler tam da bu işin ortasındadır, kalbindedir.” dediğini aktardı.

Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, Alevi Kültür Dernekleri Genel Kurulunda konuşuyor https://t.co/KbG66FiRFx — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) March 16, 2025

Hatimoğlulları, konuşmasına Suriye’de Alevilere yönelik katliamlara değinerek başladı. “IŞİD’in, El Nusra’nın uzantısı olan örgütlerin yaptığı katliamlarla, Lazkiye’de, Hama’da, Humus’ta, Banyas’ta ve birçok Alevi köyünde çok sayıda canımızın canına kıyıldı” dedi. Soykırım nitelemesi yaptı. Ardından da şunları söyledi:

“Suriye’de Aleviler için aynı zamanda bir tehcir politikası güdülüyor. Bu katliamları engelleyecek güçlerin seyirci kaldığının farkındayız. Ama Türkiye’nin dört bir yanında sesimizi yükselttik ve katliama hep birlikte ‘dur’ dedik. Aynı şekilde Heseke ve Kamışlı’da da Kürt kardeşlerimiz Alevi katliamlarının durdurulması için büyük bir çaba içindeler.”

Hatimoğlulları daha sonra Suriye Demokratik Meclisi'nden Şam yönetimi ile imzaladığı anlaşmaya değindi. Eleştirileri duyduklarını, bunları Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne ilettiklerini söyledi.

“Özerk Yönetim’in demokratik bir Suriye’nin inşası için çaba harcadığını bilmenizi isterim” diye konuştu.

Öcalan’ın mesajı: Sadece Kürt’e, Türk’e demokrasi olmaz

Hatimoğlulları, Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın öncesinde ve sonrası Türkiye, Londra ve Almanya’da Aleviler ile buluşmalar yaptıklarının bilgisini verdi.

Alevilerin kendilerine “Bu demokratikleşmenin ya da barışın neresindeyiz” diye sorduğunu, taleplerin Öcalan’a iletildiğini söyledi. Ardından da Öcalan’ın şu mesajını aktardı:

“Aleviler tam da bu işin ortasındadır. Kalbindedir. Çünkü sadece Kürt’e, Türk’e demokrasi olmaz, bu ülkede yaşayan başta Alevi canlar olmak üzere bütün farklı halkların ve inançların eşit yurttaşlık hakkı temelinde yaşayacakları bir demokratik Türkiye’yi ve Cumhuriyeti inşa etmek hepimizin boynun borcudur. Bu çağrıyı Alevi canlarımız bu şekilde kabul etsin. Bu şekilde telafi etsin.”

(HA)