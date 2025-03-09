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Yayın Tarihi: 9 Mart 2025 16:09
 ~ Son Güncelleme: 9 Mart 2025 16:14
2 dk Okuma

Alevilerin, Suriye Başkonsolosluğu önündeki eylemine polis engeli

"Bu bir soykırımdır. İşbirlikçi AKP desteği ile katliamlara göz yumuluyor. Suriye'deki güvenli bölge söylemleri, 'Esad artığı' ifadeleri Alevilere dönük etnik temizliğin bir hazırlığıdır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Alevilerin, Suriye Başkonsolosluğu önündeki eylemine polis engeli

İstanbul Şişli’deki Suriye Başkonsolosluğu önüne Lazkiye, Tartus ve Hama vilayetlerinde Alevilere yönelik katliamları protesto etmek isteyen Alevi örgütleri ve siyasi partiler polis tarafından engellendi.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Dersim Dernekleri Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Türkiye Alevi Federasyonu, Anadolu Yakası Çeragan Bileşenleri tarafından yapılan çağrıda, “Alevi kurumları olarak tüm demokratik kamuoyunu katliama karşı ses çıkarmaya ve siyah çelenk bırakmaya çağırıyoruz” denildi.

Şişli'de 3 günlük eylem yasağı
Şişli'de 3 günlük eylem yasağı
9 Mart 2025

Şişli Kaymakamlığı’nın üç günlük eylem yasağına kararının ardından Maçka Demokrasi Parkı önünde bir araya gelen Alevi kurumları ve siyasi partiler, burada "Katil HTŞ, işbirlikçi AKP", "Şeriata, faşizme, Karanlığa geçit yok" "Susma haykır katliama hayır” sloganlarıyla Alevilere yönelik soykırım ve katliamları protesto etti.

"Bu bir soykırımdır"

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre; garkın girişinde yapılan açıklamada, "Biz Alevi örgütleri olarak her zaman barıştan yana olduk. Alevi köyleri kuşatma altında. Camilerden yapılan anonslarda alevi halkı hedef gösterilmektedir. Gençler öldürülmekte, kaçırılan kadınlar tecavüz riskiyle karşı karşıyadır. Saldırılar, faili meçhul cinayetler sıradan bir hal almıştır. Bu bir soykırımdır. İşbirlikçi AKP desteği ile katliamlara göz yumuluyor. Suriye'deki güvenli bölge söylemleri, 'Esad artığı' ifadeleri Alevilere dönük etnik temizliğin bir hazırlığıdır. Alevi halkına yapılan saldırıdan bahsedenler ya susturuluyor ya da haklarında kara propaganda yapılıyor" denildi.

Konsolosluğa yürümesine izin verilmeyen kitle, taşıdığı siyah çelengi parkın çıkışına bıraktı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye Alevi
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