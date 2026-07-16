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YT: Yayın Tarihi: 16.07.2026 13:38 16 Temmuz 2026 13:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.07.2026 13:53 16 Temmuz 2026 13:53
Okuma Okuma:  2 dakika

Haluk Levent’in hakimlik ifadesi: Hükümet aracılar gönderdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. Levent, hakimlik ifadesinde, "Korkularımız, kaygılarımız ya derneğe el konulursa korkusu bizleri hep susmayı itti" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Haluk Levent’in hakimlik ifadesi: Hükümet aracılar gönderdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "vergi usul kanunu'na muhalefet", "dernekler kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla 24 kişi gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen isimlerden 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı.

Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Bugün 08:15

"Akıl almaz bir durumdur"

Halk Tv’nin haberine göre, Haluk Levent'in hakimlik ifadesi şöyle:

"İçinde bulunduğum durumun sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in AHBAP'dan para çalınmasına ilişkin halkı yanıltıcı açıklaması neticesinde yaşandığı kanaatindeyim.

Bahsi geçen 80 Milyon TL'nin daha önce de belirttiğimiz gibi karar defterine işlenmiş, yönetim kurulu kararı ile verildiği halde dosyada bu paranın uhdemize geçirildiği gibi gösterilmesi akıl almaz bir durumdur.

Ben bu hususla ilgili bakanımız tarafından açıklama yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle dernekten bir lira dahi uhdeme geçirmiş değilim. Ben hiçbir suç işlemedim. Suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum. Ahbap derneği üzerinde 2023 yılından itibaren baskılar gördük.

3 yıldır çileler çektik ama bunları ifade edemedik. Korkularımız, kaygılarımız ya derneğe el konulursa korkusu bizleri hep susmayı itti. Dönem dönem kimi bakanlıkların kimi bakan yardımcıları ile şirketler arasında gönderildik, getirildik.

Hükümet organlarının birçok politikacısı Ahbap derneğine aracılar gönderdi.

Sistematik olarak yapacağımız birçok yardım zarara uğratıldı. Bu konuda son olay anlaşıldı ki olmayan bir olay üzerinden çaldı denilip yıpratılmaya çalışılıyoruz.”

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
haluk levent ahbap dernek tutuklama AKP hükümet
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