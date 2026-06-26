Açlık grevindeki öğretmenler MEB önüne yürüyecek

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenlerin güvencesiz ve düşük ücretli çalışma koşullarına karşı başlattıkları açlık grevi 12. gününde devam ediyor.

Öğretmenler, taban maaş uygulamasının yeniden yürürlüğe konulmasını ve atama süreçlerinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyor. Sendika, bugün taleplerini bir kez daha duyurmak için saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürüyecek.

Açlık grevinin 11. gününde, dün Ankara İl Temsilciliği önünde yapılan açıklamada öğretmenler, mücadelelerinin yalnızca ücret ve özlük haklarıyla sınırlı olmadığını öğretmenlik mesleğinin niteliği, eğitim hakkı ve öğrencilerin geleceğiyle de doğrudan ilgili olduğunu söyledi.

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“Bu yalnızca ücret meselesi değil”

Açıklamada, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin düşük ücretlere, güvencesizliğe ve süreli sözleşmelere mahkûm edildiği belirtildi.

Öğretmenler, taban maaş hakkının kaldırılmasının ardından özel okul öğretmenlerinin ücretlerinin asgari ücret düzeyine gerilediğini, bunun da hem öğretmen emeğini hem de eğitimin niteliğini etkilediğini vurguladı.

Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile yapılan görüşmelerin ardından gelinen noktayı kamuoyuyla paylaşan öğretmenler, taleplerinin toplumda karşılık bulduğunu, muhalefet partilerinin ve iktidar partisinden bazı milletvekillerinin de kendilerine destek verdiğini ifade etti.

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“Piyasacı akla teslim olmayın”

Öğretmenler, görüşmelerde taleplerine hak verenlerin olduğunu, ancak iktidar içinde meseleyi eğitim hakkı ve öğretmen emeği üzerinden değil, piyasa ve sermaye dengeleri üzerinden değerlendiren bir yaklaşımın da bulunduğunu söyledi.

Açıklamada, taban maaş talebinin “sermayeye müdahale” ya da “başka meslek gruplarına emsal oluşturma” gerekçesiyle geri çevrilemeyeceği belirtildi. Öğretmenler, taban maaş uygulamasının 2014’e kadar yürürlükte olan bir hak olduğunu hatırlattı.

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Öğretmenlerden Tekin'e yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açlık grevindeki öğretmenler için “Keşke açlık grevi yapmadan önce bakanlığa gelip söyleselerdi” sözlerine yanıt veren sendika, bakanlığa ilettikleri şikayet dilekçeleri ile adliye ve karakollarda verdikleri ifade dosyalarının çokluğuna dikkat çekti.

Öğretmenler ne istiyor? Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru atanamamış eğitimciler, taleplerini “yaşam ve çalışma hakkı” başlığı altında topluyor. Öğretmenlerin başlıca talepleri şöyle: Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler için taban maaş hakkının güvence altına alınması.

Öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi.

Özel okullarda insanca çalışma koşullarının sağlanması.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısını yaptığı toplantının gerçekleştirilmesi.

Milli Eğitim Komisyonu’nun toplanması.

Mülakat mağduru öğretmenlerle ilgili kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’na indirilmesi.

Karar vericiler ile öğretmen temsilcilerinin aynı masada bir araya gelerek sürecin nasıl ilerleyeceğini görüşmesi. Sendika, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek açlık grevinin “mecburi” hale geldiğini söylüyor.

(NÖ)